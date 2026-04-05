【PARCELLE JEWELRY 愛媛松山店（いよてつ高島屋）】4月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー愛媛松山店(いよてつ高島屋 本館1階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。

いよてつ高島屋 本館1階のパーセル ジュエリー愛媛松山店では、4月も新作と月替わりのイベントを通じて、宝石とジュエリーの魅力を多面的にご紹介いたします。

NEW ARRIVALSでは、5石の配色に春の光を映すLuce（ルーチェ）をご紹介いたします。軽やかな色彩を映す細身のフォルムと、一本ごとに異なる配色が重なり合い、春の装いに寄り添う表情をご覧いただけます。

JEWELRY EVENTSでは、4月4日(土)・5日(日)にSTONE marche、4月9日(木)～11日(土)に品田 Day、4月21日(火)・22日(水)にTRUNK SHOW、4月29日(水)にCARAVANを開催いたします。宝石そのものの個性をご覧いただく機会から、代表によるご案内を通じてブランドのものづくりに触れていただく3日間、お仕立てのご相談を深めていただく一日、一般販売前の新作をご紹介する機会まで、月内を通して異なる角度からその魅力をお伝えしてまいります。

※ PARCELLE JEWELRYのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

NEW ARRIVALS

■ Luce ― 細身のフォルムに春の光を映して

Luce（ルーチェ）に、春の色彩をイメージした新たな配色が加わります。



細身のアームに5ピースの宝石を端正に配したLuce。すっきりとした佇まいのなかに、それぞれの色が軽やかなリズムを奏でるリングです。



石枠には照り返しを施し、光を取り込みやすい爪留めで仕立てることで、ルーチェが大切にしてきた“光”の印象を明瞭にしています。

配色は一本ずつ異なり、若葉や花びら、春の光景に見られるやわらかな色の重なりを思わせます。



整った構造のなかに色彩の変化を取り入れることで、日常の装いにもなじみやすく、季節感のある一本に仕上げております。

JEWELRY EVENTS

繊細な佇まいのなかに春色が映える、Luceの新配色リング光を取り込む5石の配列Luce：税込50,600円より(K10・天然石)

4月のパーセル ジュエリー愛媛松山店では、宝石そのものの個性と向き合っていただく機会から、お仕立てのご相談を深めていただく一日、一般販売前の新作やご紹介機会の限られるジュエリーをご覧いただく2日間まで、内容の異なる3つのイベントを開催いたします。

4月4日(土)・5日(日)のSTONE marcheでは、約100石の多彩なルースをご用意し、色や形、質感の違いを見比べながらお選びいただけます。

4月9日(木)～11日(土)の品田 Dayでは、代表・品田琴恵が店頭に立ち、自ら選定したルースや一点もののジュエリーをご紹介するとともに、お仕立てやコーディネート、メンテナンスやクリーニングのご相談を承ります。



4月21日(火)・22日(水)のTRUNK SHOWでは、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションが並び、月内でも幅広いラインナップをご紹介いたします。



さらに4月29日(水)のCARAVANでは、宮本陽子が店頭に立ち、宝石選びからお仕立て、メンテナンスやリフォームまでご相談を承ります。

【ご予約・お問い合わせ】

お待ちいただく場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約・お問い合わせは、店頭のスタッフまで、またはお電話（089-948-2856）にて承ります。

※ InstagramのDMでの、ご予約・お問い合わせはお受けしておりません。

※営業日、営業時間に変更が出る場合がございます。

■ STONE marche ― 4月4日(土)・5日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

4月のパーセル ジュエリー愛媛松山店では、ダイヤモンドとカメオを軸にご用意いたしました。

ダイヤモンドでは、花びらを思わせるファンシーパープリッシュピンク、やわらかな光を含んだイエロー、落ち着いた色調のブラウンに加え、ヘキサゴンカットなど、色や形の違いを見比べていただけます。

なかでも印象的なのが、カボションカットのブラックダイヤモンドです。一般にダイヤモンドは鋭い輝きを引き出すファセットカットで仕立てられることが多い宝石ですが、あえてカボションに整えることで、強いきらめきとは異なる静かな艶と奥行きのある表情が際立ちます。流通量も限られ、ご紹介の機会が少ない一石です。

あわせて、イタリアの職人が手仕事で彫り上げたカメオも並びます。花、月、星、馬など、それぞれ異なるモチーフを施した一点もので、素材もサードニクスや黒蝶貝などさまざまです。飛躍や成長、希望、美しさや生命力といった意味を託した意匠は、新しい季節の節目に手元へ迎える一点としても印象を残します。

このほか、モルガナイト、ラピスラズリ、オパール、ターコイズ、スピネル、サファイアなどもご紹介いたします。宝石そのものの個性に触れながら、お仕立てまで含めてご相談いただける2日間です。

■ 品田 Day ― 4月9日(木)～11日(土)

4月9日(木)から11日(土)までの３日間、パーセル ジュエリー愛媛松山店にて、代表・品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/)）による来店イベント「品田 Day」を開催いたします。

会期中は、品田自らが選定したルースや一点もののジュエリーをご紹介するとともに、お仕立てやコーディネートのご相談を直接承ります。あわせて、大切なジュエリーのメンテナンスやクリーニングのご相談にも対応いたします。

自分に似合う一本を見つけたい方、世界に一つだけのジュエリーを形にしたい方、宝石そのものに深く触れたい方。それぞれの想いに寄り添いながら、素材選びから仕立てまでを丁寧にご提案いたします。

ブランドの歩みやものづくりの背景についてもお伝えいたします。

品田琴恵■ TRUNK SHOW ― 4月21日(火)・22日(水)

毎月2日間だけ行われる「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃うイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

4月のTRUNK SHOWでは、ルビーとブルーサファイアを主題にご紹介いたします。

モザンビーク産ルビーは、明るさを含んだ濃密な真紅が印象的です。スリランカ産ブルーサファイアは、深く澄んだ青が静かな存在感をたたえています。ひとつの色だけで描くことで、石そのものの個性がより際立ち、印象も明瞭に立ち上がります。

これまでダイヤモンドを中心に展開してきたNature（ナチュール）では、今回のTRUNK SHOWに向けて、ルビーとブルーサファイアのみで仕立てた新たなデザインをご用意いたしました。風になびくリボンを思わせるやわらかな輪郭に鮮烈な色彩を重ねることで、繊細さのなかに芯を感じさせる佇まいに仕上げております。

ルビーには、肌になじみやすいK10ピンクゴールドを合わせ、やわらかな艶を引き出しております。ブルーサファイアは、K10イエローゴールドとホワイトゴールドの2種類をご用意し、合わせる地金によって青の見え方にわずかな違いが生まれ、表情に奥行きをもたらします。

あわせて、Mira（ミラ）をはじめとするパヴェデザインもご紹介いたします。職人による繊細な石留めが印象的なミラは、リングの両サイドに施されたパヴェが、宝石がこぼれ落ちるような輝きを生み出すシリーズです。これまでCARAVANやPOP UP SHOPでのご案内を中心としてきたため、常設店でご覧いただける機会は限られております。

パーセル ジュエリー愛媛松山店にて、4月21日(火)・22日(水)の2日間開催いたします。

ルビーとブルーサファイアで描く、新たなNature装いに自然となじみながら、指先に鮮やかな色を宿す地金の違いによってもイメージが変わる密度ある輝きを重ね、彩りを添えるMira両サイドへこぼれるように広がる石留めが、鮮やかな色彩を引き立てるルビーとブルーサファイアの輝きが連なる■ CARAVAN ― 4月29日(水) ― 創業メンバー・宮本陽子による特別相談会

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリー創業メンバーでありデザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）が店頭に立ち、宝石やジュエリーの魅力を直接お伝えする月1回限定のスペシャルイベントです。

4月のCARAVANでは、パライバトルマリン、パパラチアサファイア、タンザナイトをテーマにご紹介いたします。

なかでも中心となるのは、モザンビーク産のパライバトルマリンです。銅を含むことで生まれる鮮やかなネオンブルーからグリーンを帯びた発色と、高い透明感が特徴で、今回のパーセル ジュエリー愛媛松山店では大粒を含むルースをご用意いたしました。ハートシェイプをはじめ、形や大きさの異なる石が揃い、面積によって変わる光の印象まで見比べていただけます。

あわせて、蓮の花を思わせる繊細な色合いで知られるパパラチアサファイア、深く澄んだ青紫が印象的なタンザナイトも並びます。それぞれに異なる色調と個性があり、石そのものの表情を見ながらお選びいただけます。

当日は、テーマの3種に加え、スピネルをはじめとしたカラーストーンも含め、約100ピースのルースをご紹介予定です。宮本が一点ずつ買い付けた石を前に、宝石そのものの魅力と、お仕立て後の印象の両方をご相談いただけます。

CARAVANでは、店頭のルースを用いたオーダーのほか、お持ち込みルースのお仕立て、ジュエリーのメンテナンスやリフォーム、フルオーダーについても承ります。お客様それぞれのご希望に応じて、石選びから完成までを丁寧にご案内いたします。

ゆっくりとご覧いただくため、ご来店予約をおすすめしております。お問い合わせは、パーセル ジュエリー愛媛松山店（089-948-2856／直通）までお電話にてお願いいたします。

PARCELLE JEWELRY 愛媛松山店

業界歴30年を超す宮本陽子宮本は、お客様の目の前でイラストを描き、宝石を並べながらオーダーを承ります宮本が手がけたフルオーダージュエリーの一部

中四国初の常設店舗として2025年4月30日にオープンしたパーセル ジュエリー愛媛松山店。いよてつ高島屋の落ち着いた雰囲気の中で、カラーストーン、ダイヤモンド、パール - すべて一点ものの多彩なジュエリーをご覧いただけます。着席型のご相談スペースもあり、初めての方からじっくり選びたい方まで、リラックスしてお過ごしいただける空間です。既存のコレクションに加え、素材のルース選びからオーダーのご相談まで、専門知識をもつスタイリストが丁寧にご案内いたします。

◯ 店長：志度澤（@ayaka_parcelle(https://www.instagram.com/ayaka_parcelle/)）

◯ 店舗：〒790-8587 愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 いよてつ高島屋 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話兼FAX：089-948-2856

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_matsuyama/

◯ 営業時間：午前10時～午後7時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田琴恵 (@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja))

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE 渋谷3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。