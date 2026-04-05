そいつどいつ単独ライブ『速℃』YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催決定!

吉本興業株式会社

6月27日（土）、そいつどいつ単独ライブ『速℃』をYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催することが決定しました。

昨年12月の公演以来、約半年ぶりとなる本公演は、会場での観覧に加えてオンライン配信も実施予定です。

一般席・S席を問わず、チケット購入者全員を「限定オープンチャット」に招待するという特別な試みが用意されるなど、購入者は公演日まで配信される様々なコンテンツを楽しむことができるため、早めにチケットを購入することで、より長く単独ライブの世界に浸ることができます。

また、前回公演で好評だった「特典付きS席」も用意されています。前方席の保証に加え、終演後の舞台上での記念写真撮影、ネタ台本やステッカーのプレゼント、さらに打ち上げ生配信の限定URL共有など、ファンにはたまらない豪華な特典が盛りだくさんです。

チケットはFANYチケットにて、4月11日（土）11:00より先行受付、4月17日（金）10:00より一般発売を開始します。詳細はYOSHIMOTO ROPPONGI THEATER公式サイトにて。

本人コメント

市川刺身（左）

YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにてそいつどいつの単独ライブ。

そいつどいつの単独を観たことある人ない人全員集まってくれ。

絶対忘れられない1日にすることを約束する。

こちらからは以上だ。

松本竹馬（右）

半年ぶりに単独ライブします ！

絶対来てください ！！

コント！ コント！ コント ！

もうコントは始まっています ！

公演詳細

そいつどいつ単独コントライブ『速℃』

日時：6月27日（土）開場 20:15／開演 20:30／終演 22:00

会場：YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER（東京・六本木）

料金：

・特典付きS席：7,000円

・前売：3,000円／当日：3,500円

・配信：1,800円

※全席指定、未就学児入場不可

【チケット販売スケジュール】

先行受付：4月11日（土）11:00～4月13日（月）11:00

当落発表：4月16日（木）18:00頃

一般発売：4月17日（金）10:00

チケット販売：FANYチケット

YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER公式サイト：https://roppongi.yoshimoto.co.jp/

【特典付きS席の内容】※当日会場にてお渡しします。

・前方席保証

・終演後の舞台上での記念写真撮影

※終演後に実施します。当日はスタッフの誘導に従ってください。

・ネタ台本プレゼント

・ステッカープレゼント

・打ち上げ生配信の限定URL共有

※入場の際にQRコード記載の紙を配布します。