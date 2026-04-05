4月5日は“ヘアカットの日”！ 高校生が髪を切る頻度、髪を切る場所とは？ 料金は誰が支払う？【高校生調査】

男子が髪を切る頻度は、1ヶ月～2ヶ月に1回が7割超え！女子の結果とはどんな差が出る？

株式会社シップ(C)YOUTH TIME JAPAN project

4月5日は“ヘアカットの日”！ 1872年の4月5日に政府が出した「女子断髪禁止例」に対して、多くの女性が髪型への自由を望み声を上げたことにちなんだ記念日です。

今回YTJPでは、全国の高校生を対象に“ヘアカット”にまつわるアンケート調査を実施。

まず「髪を切る頻度」については下記の通りです。

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男子は“月に1回程度”が最も多く、僅差で“2ヶ月に1回程度”が2番目に多い結果となりました。

女子で最も多かったのは、“半年に1回程度”。

1ヶ月～2ヶ月で髪を切る割合は、男子は74.2％に対し、女子は17.7%でした。

次に、「髪を切る場所」については下記の通り。

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男女共通で“美容院”が最も多く、男子は約6割、女子は約9割でした。

男子で次いで多かったのは、“理容店”で約3割。

男女で差が見られる結果となりました。

最後に、「髪を切る際にかかる料金の支払い者」については下記の通りです。

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“親”に払ってもらっている高校生が多く、男子は7割以上、女子は8割以上でした。

■調査概要

調査方法：

Googleフォームにて入力

調査期間：2026年1月13日（火）～2026年1月27日（火）

対象者： YTJP参加校の高校生

回答者男女内訳：男子983名、女子1,088名 計2,071名

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【YOUTH TIME JAPAN projectとは？】

全国の高校の放送部・生徒会を中心としたクラブ・委員会ネットワーク。1998年の発足以来、「メディア教育」「キャリア教育」の支援・応援を理念に、未来を担う高校生を対象とした、 様々なプログラムを提供しています。自社メディアYTJP webでは、全国の高校生約1,000人を対象にしたアンケート結果を発表する“高校生調査”をはじめ、高校生の活動の様子をレポートする“全国高校生NEWS”など、高校生にまつわるさまざまな情報を発信しています。

＜主なプログラム内容＞

・学校内設置のフリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN』（年8回発行）を全国約2,100校に配布

・校内放送支援として、楽曲・プロモーション情報を収録したCDを全国約650校に配布

・商品・ノベルティの学内サンプリング

・高校生向けキャンペーンのポスター・チラシ提供

HP：https://www.ytjp.jp

X：https://x.com/YTJP_web

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