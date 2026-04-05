[gym master × Orange 別注「MY DAILY HORINISHI ビッグTee」販売開始のお知らせ]

株式会社ミモナ

和歌山県かつらぎ町にあるアウトドアショップ「Orange（オレンジ）」（株式会社ミモナ 本社所在地：和歌山県伊都郡かつらぎ町）は、2026年4月3日(金)に「gym master×Orange 別注 MY DAILY HORINISHI ビッグTee 2026」を販売開始致しました。

この新たな製品は[https://shop-orange.info/products/1191-0055］にて購入可能です。

〈商品概要〉

本商品は、2025年に好評を博したコラボレーションTシャツの第二弾として企画されたモデルです。アウトドアと日常をシームレスにつなぐ一枚として、より幅広いシーンで着用できるデザインに仕上げました。

〈商品詳細〉

フロントにはワンポイントロゴを配し、シンプルで取り入れやすい印象に。一方でバックプリントには、gym masterの人気キャラクターである覆面レスラーが登場。車を停め、焚き火を囲みながら愛犬と過ごす、穏やかなアウトドアシーンをユーモラスに描いています。

さらに注目すべきは、焚き火から立ちのぼる煙の表現です。一見何気ないグラフィックの中に、“隠れほりにし”の仕掛けを忍ばせており、思わず探したくなる遊び心をプラス。アウトドアスパイス「ほりにし」とのコラボレーションならではのエッセンスを、さりげなく表現しています。

カラーはホワイト、チャコールグレー、スレイトネイビーの3色展開。アウトドアシーンはもちろん、日常のスタイリングにも取り入れやすいビッグシルエットで、リラックス感のある着こなしを楽しめます。

ブランド名：gym master

商品名 ：gym master×Orange 別注 MY DAILY HORINISHI ビッグTee 2026

カラー ：ホワイト/チャコール/スレイトネイビー

素 材 ：本体-綿100% リブ-綿96%、ポリウレタン4%

価格 ：税抜\4,900（税込\5,390）



【gym master】とは

カナダ発のカジュアルブランド。ユニークなグラフィックと快適な着心地を特徴に、アウトドアからタウンユースまで幅広く支持されています。

アウトドアショップ Orange（オレンジ） とは

和歌山県伊都郡かつらぎ町で生まれた「アウトドア・ライフスタイル」を提案するショップ。

現在では関西地区はもとより、中部地区や関東地区にも店舗を構えている。

定番商品からガレージブランドまでアウトドアギアやアパレル・ライフスタイルをより充実させる品を取り揃え、店内に一度踏みこめば、お宝さがし気分を味わえる。

ビギナーから上級者まで満足いく幅広いラインナップでみなさまをお出迎えします。

Orange HP： https://shop-orange.info/

Instagram：https://www.instagram.com/orange_outdoor_shop/

X：https://x.com/orangekatsuragi

■会社概要

商号 ： 株式会社ミモナ

屋号 ： アウトドアショップ Orange

代表者 ： 代表取締役社長 池田 道夫

所在地 ： 〒649-7122 和歌山県伊都郡かつらぎ町新田4-1

設立 ： 2006年9月

事業内容： アウトドア・スポーツ用品小売業 卸売業

URL ： https://mimona.co.jp/