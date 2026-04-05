「社会課題も“60秒で伝える時代”へ」学生300人が応募、ショート動画で取材する「RICE MEDIA CAMP」大賞決定

株式会社ボーダレス・ジャパン

社会課題やSDGsに特化したショート動画メディア「RICEメディア」を運営するTomoshi Bito株式会社（所在地：福岡県福岡市、代表取締役社長：廣瀬智之）は、学生が社会課題の現場を取材し、約60秒のショート動画として発信するプログラム「RICE MEDIA CAMP」を2026年3月に初開催しました。全国から300名以上の応募が集まり、最終的に160名の高校生・大学生が参加。全国4つの社会課題をテーマに現場取材を行い、ショート動画を制作・配信。2026年4月5日（日）に開催された閉会式にて、審査結果が発表され、最優秀賞は衣類の廃棄問題を取材した高校3年生の青柳悠花さんに決定しました。

学生が“伝える側”になる、新しい社会課題との関わり方「RICE MEDIA CAMP」

RICEメディアは「社会課題の未認知を打破する」をミッションに、環境・教育・地域課題などさまざまな社会課題をショート動画というフォーマットで面白く・わかりやすく発信しています。

近年、情報接触の中心がSNSやショート動画へと移行する中で、社会課題に関する情報は「難しい」「自分には関係ない」と捉えられやすく、十分に届いていないという課題があります。

こうした背景を踏まえ、「社会課題を“受け取る側”から“伝える側”へ」という新たな関わり方を提示する取り組みとして、「RICE MEDIA CAMP」を立ち上げました。本プログラムでは、学生が社会課題に取り組む企業や現場を取材し、1本のショート動画として発信。RICEメディアのノウハウをもとに、構成・編集・発信までを実践的に学ぶ機会を提供しています。

初開催となる2026年春大会では、定員160名に対して300名以上の応募が集まり、社会課題に対する若年層の関心の高さが浮き彫りとなりました。参加学生は、全国4つの社会課題をテーマに分かれ、現場取材を実施。完成した動画はSNS上で配信され、再生回数や内容の質をもとに審査が行われました。

RICE MEDIA CAMP 2026春の詳細はこちら(https://rice-media-camp.net/)

第一回の大賞は高校3年生の青柳悠花さんテーマは「衣料廃棄問題」

RICE MEDIA CAMPでは、学生が発信した動画を、再生回数やオリジナリティ、情報の正確性など、様々な評価項目から審査し、アワードを授与しています。第一回「RICE MEDIA CAMP」の大賞には、衣類の廃棄問題をテーマに取材・制作を行った高校3年生（2026年3月末時点）の青柳悠花さんが選ばれました。



青柳さんの作品は、ポップな曲調や小道具を使い、日常的に消費される衣類の裏側にある大量廃棄の現実を、視聴者に問いかける構成が特徴。また再生回数も約4万回、1,000を超える「いいね」を獲得した結果も評価に繋がりました。

実際の動画はこちら(https://www.instagram.com/reels/DWQviaCk1Lz/)- 青柳さんコメント

「ずっと前から大好きだったRICE MEDIAさんに発信を教えてもらい、このような賞をいただくことができて本当に嬉しいです。大学は環境を学ぶ学部に進学します。環境問題はより発信が大切になると思うので、今回得た学びを活かして発信を続けていきたいです」

その他、取材先を提供いただいた企業からアワードを提供いただいています。

- Dole賞 馬庭 莉央さん(https://www.instagram.com/reels/DWbQG1ogH5U/)- EPSON賞 最優秀賞 高杉 奏心さん・八多 祐啓さん（グループ参加）(https://www.instagram.com/reels/DWYjsjtke1M/)、優秀賞 河内晴輝さん・竹端龍一さん・中尾善翔さん(https://www.instagram.com/reels/DWi84DJkXKO/)- Syncs賞 後藤優太さん・神崎穂波さん（グループ参加）(https://www.instagram.com/reels/DWdvHzrDItT/)- FELISSIMO賞 最優秀賞 新井理名さん(https://www.instagram.com/reels/DWi4pwWCXmk/)、優秀賞 石谷羅楽さん(https://www.instagram.com/reels/DWbRKZjjwHT/)

次回RICE MEDIA CAMPは2026年8月に開催を予定。また各地域の企業や自治体と連携し、地方の産業をその地域の学生が取材する、ローカル版RICE MEDIA CAMPの開催も予定されています。RICE MEDIA CAMPでは、学生が取材する現場を提供するコース提供企業（※）、プログラムを各地域で実施するパートナー企業を随時募集しております。下記連絡先より、気軽にお問い合わせください。

（※）RICE MEDIA CAMPは学生の参加費を無料とし、取材する現場や取り組みを提供いただく企業・団体様から費用をいただき運営しています。

【企業・団体様からのお問い合わせ】

Tomoshi Bito株式会社

担当：藤田 一輝（フジタ カズキ）

Mail：info(at)rice-inc.net （atを@に変更しお送りください。）





■RICE MEDIA CAMPについて

「RICE MEDIA CAMP」は、学生が社会課題の現場を取材し、ショート動画として発信する実践型プログラムです。RICEメディアが培ってきた企画・編集・発信ノウハウを学生に提供し、社会課題をより多くの人に届ける担い手を育てることを目的としています。今後は開催規模の拡大や、テーマの多様化を図りながら、継続的な開催を予定しています。





■RICEメディアについて

RICEメディアは「日本で最も面白く社会課題やSDGsを知れるメディア」がコンセプトのショート動画メディアです。視聴者の約半数を24歳以下の若年層が占めており、若年層に情報を届けられる社会・ニュース系メディアとして成長を続けています。第7回日経ソーシャルビジネスコンテスト大賞受賞、Media is Hope Award2024受賞、ICCサミット FUKUOKA 2025「ソーシャルグッド・カタパルト」6位入賞。

YouTube(https://www.youtube.com/@RICEMEDIA/) / Instagram(https://www.instagram.com/rice.media21/?hl=ja) / TikTok(https://www.tiktok.com/@rice_media?lang=ja-JP)





【本件への取材に関するお問い合わせ】

Tomoshi Bito株式会社

担当：斉藤 あずみ（サイトウ アズミ）

Mail：info(at)rice-inc.net （atを@に変更しお送りください。）

お仕事のご相談：https://rice-media.net





◼︎Tomoshi Bito株式会社 会社概要

設立：2019年2月

本社：福岡県福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F ソーシャルベンチャーPARK福岡

資本金：1,000万円

代表者：代表取締役社長 廣瀬智之

https://rice-media.net

※Tomoshi Bitoはボーダレス・グループに参画しています。

◼︎株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する45の事業を世界15ヵ国で展開。2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門（2019）」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞（2019）」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

公式WEBサイト：https://www.borderless-japan.com/

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（エネルギー事業、ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）



