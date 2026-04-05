ヒュンメル×ガンバ大阪、限定スニーカー「VM78 CPH SP」予約販売開始！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、ガンバ大阪コラボとなる限定スニーカー「VM78 CPH SP」の予約販売をガンバ大阪オフィシャルオンラインショップとヒュンメル公式オンラインストア、ヒュンメルEXPOCITY店＆門真店限定で4月6日12時より開始。4月14日まで予約を受け付け、5月下旬のお届けを予定しています。





ガンバ大阪と共に歩む限定スニーカー

ガンバ大阪×ヒュンメル限定シューズをこの春もリリース。ベースのアイテムは今季注目のレトロスポーツスタイルを現代的にアップデートした「VM78 CPH」。ストリート感漂うデザイン、ブルーカラーにホワイトのシェブロンを効かせた配色は、試合観戦にはもちろん、普段にもコーディネートしやすいアイテムです。

ポイント１.：ガンバ大阪フォント加工

ガムソールにガンバ大阪フォントを用いた「GAMBA OSAKA」のロゴとエンブレム、選手の背番号（12番を含む）をゴールドのレーザー加工で刻印。足元からクラブとの絆を感じられる特別仕様です。



ポイント２.：ガンバ大阪カラーのブルー

アッパーはブルーのスエードを採用。太めのシェブロンライン、シュータンとかかとのゴールドのロゴがアクセントになり、タウンユースでも映えるデザインに。



ポイント３.：クッション性と快適な履き心地

耐久性に優れたラバーアウトソールを採用し、優れたグリップ力と長持ちする履き心地を実現。内部にはOrtholite(R)インソールを搭載し、クッション性と快適な履き心地を提供します。



商品情報

ヒュンメル×ガンバ大阪 VM78 CPH SP

Size：22.5-31.0cm

Price：\16,500（税込）

取扱店舗

ガンバ大阪オフィシャルオンラインショップ

https://store.gamba-osaka.net/

ヒュンメル公式オンラインストア

https://www.hummel.co.jp/item/detail/6420



ヒュンメルららぽーとEXPOCITY

大阪府吹田市千里万博公園2-1 グリーンサイド1F

TEL：080-3257-7645

営業時間：平日10:00～20:00／土日祝10:00～21:00



ヒュンメル三井アウトレットパーク大阪門真

大阪府門真市松生町1 三井アウトレットパーク大阪門真

TEL：080-4424-8152

営業時間：10:00～21:00

注意事項

※背番号加工は、2026 年在籍選手の番号とサポーターナンバー 12 番のみ対応可能です。

※お渡し日は5月下旬を予定しています。

※お渡し日については確定ではありません。遅れる場合がありますので予めご了承ください。

※加工を施すため、注文後のキャンセルはいたしかねます。また注文確定後のナンバーの変更はできませんのでご注意ください。





ガンバ大阪について

ガンバ大阪は、サッカーJ1リーグに所属するクラブチームで、スタジアムのある吹田市など、大阪府の北摂7市をホームタウンとし、北摂・北河内地域を活動エリアとしている。1980年創部の松下電器産業サッカー部を前身とし、Jリーグには開幕時の1993年より加盟するオリジナル10のひとつ。チーム名はイタリア語で脚を意味するGAMBAで、日本語の「頑張る」も掛け合わせている。2008年にはAFCチャンピオンズリーグで優勝。2014年の三冠など、9つのタイトルを獲得。クラブ30周年を迎えた2021年にリブランディングを実施。日本を代表するスポーツエクスペリエンスブランドを目指す。

【WEB SITE】https://www.gamba-osaka.net/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/