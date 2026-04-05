【愛知　知多半島】午後にほどけ、夜に満ちて、朝に整う--心まで研ぎ澄まされるGWステイ

ウッドデザインパーク株式会社

愛知県知多半島にありますGlamping＆Resort WOOD DESIGN PARK NOMAでは、ゴールデンウィーク限定で、“滞在そのものを楽しむ”特別宿泊プランを販売開始いたしました。

本プランでは、アフターヌーンドリンク、地元食材を取り入れたBBQディナー、「nemohamo」のフェイスパック、そして翌朝のパワーサラダまで--

“ゆるめる・味わう・整える・満たす”が一つにつながる、

一日の流れそのものをデザインした体験型ステイをご提供いたします。



■滞在の流れ

到着した瞬間から、非日常の時間がスタート。



15:00～19:00｜アフターヌーンフリードリンク

滞在のはじまりは、ドリンクとともに。

ビールの爽快な喉越しで気分を切り替え、

白ワインの軽やかな香りで心地よく整え、

赤ワインの深みある味わいでゆったりと余韻に浸る--

夕暮れへと移り変わる景色の中で、その時の気分に合わせた一杯が、心をゆるめていきます。



夕食｜地元食材を味わうBBQディナー

夜は、地元の食材を取り入れたBBQをご用意。

自然の中で味わう食事は、シンプルでありながら格別。

素材の美味しさを引き出したメニューが、五感を満たしていきます。

ドリンクでゆるんだ心を、

“食”でさらに満たす時間へ。



夜｜nemohamoフェイスパックで整う時間

食後は、お部屋でのリラックスタイム。

「nemohamo」のフェイスパックで、植物の恵みを肌に取り込みながら、

一日の余韻に包まれる静かなひととき。

“内側からのリラックス”と“外側からのケア”が重なり、

心と身体をやさしく整えていきます。



翌朝｜身体を満たすパワーサラダ

朝は、サラダ・ナッツ・ローストビーフをメインとしたパワーサラダをご提供。

野菜のフレッシュさと、良質なタンパク質、ナッツの食感が一体となった一皿。

軽やかでありながらしっかり満たされる朝食が、身体を心地よく目覚めさせます。

“ゆるめる・味わう・整える”を経たあとに訪れる、

内側から満たされる朝です。

ただ泊まるだけでは終わらない。

ドリンクでゆるみ

食で満たされ

スキンケアで整い

朝食で身体を目覚めさせる。

一連の流れすべてがつながることで、

ここでしか味わえない“ととのう滞在体験”が完成します。





■プラン概要

・期間：GW限定（4月25日～5月10日）

・特典：アフターヌーンドリンクフリー(15:00~19:00)

nemohamoフェイスパック （1人1枚）

ご予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/id/249524/stay

～Glamping＆Resort～WOOD DESIGN PARK NOMA 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/resortnoma/

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/wooddesignpark_noma/

【住所】

〒470-3236

愛知県知多郡美浜町小野浦風宮崎21

【お問い合わせ先】

mail : nomaresort@wood-designpark.jp

tel : 090-1664-0160

（対応時間: 10:00 ~ 20:00）

【アクセス】

＜車＞ 南知多道路 美浜ICから約20分

＜公共交通機関＞名古屋駅から名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗り換え

西部コース「野間灯台」下車徒歩3分