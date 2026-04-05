神割崎キャンプ場ゆるキャラ（非公式）デザイン公募／決定

一般社団法人南三陸町観光協会最優秀作品（神割崎キャンプ場非公式ゆるキャラ認定）

神割崎キャンプ場を一緒に盛り上げてくれる「ゆるキャラ」を募集したところ、県内外を問わず、予想をはるかに上回る180件ものご応募をいただきました。

可愛らしさや親しみやすさ、適度なゆる感、神割崎やアウトドアをイメージしやすいようなポイント、などを加味し、受賞作品を選びました。

「最優秀賞」デザインに関しましては、神割崎キャンプ場ゆるキャラ（非公式）として認定させていただき、皆様に末永く愛されるキャラとして活躍していってくれたらと思います。

今後は名称の決定（公募を予定）、グッズ化なども検討しており、もし現地やSNS等で見かけましたら可愛がってあげてください。



受賞作品はこちら(https://www.m-kankou.jp/kamiwari-camp/archives/20146.html/)から

※クジラがモチーフになっている理由などは下部（神割崎の伝説）でご紹介しております。

神割崎キャンプ場オリジナル顔はめパネル設置

キャンプ場のすぐ近くに位置しております南三陸町屈指の景勝地「神割崎」の伝説をイメージしてデザインした顔はめパネルです。神様が割ったとされる岩間の合間から昇る「日の出」に自らなりきれる仕様です。

神割崎および神割崎キャンプ場を訪れた記念としてお楽しみいただくとともに、地域に受け継がれてきた文化や伝承を、何らかの形で後世に残していきたいという想いから、本顔はめパネルを設置いたしました。本取り組みをきっかけに、より多くの方に南三陸町の魅力や背景に触れていただく機会となれば幸いです。お近くにお越しの際は、ぜひ思い出の一枚をお楽しみください。

顔はめパネルで来場記念の一枚を

神割崎の伝説

昔、村境にあるクジラの所有権を争っていた二つの村に対し、雷の鳴る夜に神様が岬とクジラを真っ二つに割り、そこを村境としたという伝説が残ります。神の裁きにより、人々はいさかいをやめ、この岩の裂け目が現在も石巻市と南三陸町の境界となっています。

●神割崎のアニメ作品：

「海ノ民話のまちプロジェクト」で制作された神割崎にまつわる民話「神割り岩」のアニメーション

動画はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=XloqppXwKEk&t=7s)

利用者と一緒にキャンプ場を盛り上げる

制作：「海ノ民話のまちプロジェクト」

神割崎キャンプ場では『いつだって原体験！誰かに、何度でも語りたくなるキャンプ場』をテーマに掲げ、自然・アウトドアを、気楽に身近に体験できる機会を提供していきます。

今年度は、みんなで作ろう・楽しもう「神割崎キャンプ場」と題して利用者参加型＋拡散型の仕掛けを重点的に行っていく予定です。第1弾、2弾として「ゆるキャラ企画」「顔はめパネル設置」を行いました。

今後も「キャンプ場オリジナル看板と一緒に最高の１枚を残そう」企画や「キャンプ場であなたの夢・アイデア叶えます」企画なども検討中で、ますます利用者の皆さんと一緒にキャンプ場や南三陸町を盛り上げていきたいと思います。

神割崎キャンプ場オリジナル看板

神割崎キャンプ場

宮城県南三陸町にある神割崎キャンプ場は、町内でも屈指の景勝地「神割崎」に隣接しています。美しい日の出、清々しい青の海と空、満天の星など、美しい自然に囲まれた雄大なキャンプ場です。

フリーサイトやオートサイトのほか、ログキャビンなど様々な宿泊プランをご用意しており、初心者の方でも安心してご滞在いただけます。

また、ほとんどのプランでペット同伴可能（ルール・マナー順守）なことも魅力の一つです。

その他、テイクアウトやBBQ食材の販売、日用品の取り扱いなども行っています。特に、地元の海産物を使った「海鮮串セット」や名産のタコを使った「タコのガーリックバター」などが人気。

キャンプ場内からの絶景と共に、思い出に残るアウトドア体験をお楽しみください。

【神割崎キャンプ場ホームページ・公式SNSアカウント】

ホームページ：https://www.m-kankou.jp/kamiwari-camp/

Instagram（＠kamiwarizaki_camp）：https://www.instagram.com/kamiwarizaki_camp/

LINE（@452pmerg）：https://page.line.me/452pmerg

朝や日中の景色はもちろん、夜も幻想的な雰囲気を味わうことができます

■南三陸町観光協会のプレスリリース一覧をご覧いただけます。

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/32102



■南三陸町での観光情報はこちらをご覧ください。

https://www.m-kankou.jp/



■南三陸町観光協会公式SNSアカウント

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■一般社団法人南三陸町観光協会について＜https://www.m-kankou.jp/＞

一般社団法人南三陸町観光協会は、2009年に設立。南三陸町およびその周辺地域の有する文化的、社会的、経済的特性を活かし、観光客の誘致促進を図ると共に、観光地および観光物産の紹介宣伝、 観光施設の整備促進、観光関係者の資質の向上を図り、もって地域の生活文化の向上および産業経済の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために事業を行っています。