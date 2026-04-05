太陽光パネル不要の次世代スマートバッテリー「ENELEAGE Zero」、ワールドライフケアが正規代理店として販売開始。特許技術で電気代を最大48％削減し、「置くだけ自給自足」を実現。

World Life Care株式会社

World Life Care株式会社（本社：広島県広島市）は、エネルギーの効率化と持続可能な社会の実現を目指し、AI搭載型スマートバッテリーシステム「ENELEAGE Zero」の正規販売代理店として、国内での本格的な展開を開始いたします。

近年の不安定な社会情勢に伴う電気代の高騰や頻発する自然災害の中で、「エネルギーを自ら管理し、守る」ことが現代において不可欠な要素となっています。World Life Careは、本製品を通じて、心からの安心感と経済的自由を両立する新しいライフスタイルを提案いたします。

【ENELEAGE Zeroが選ばれる理由：3つの圧倒的な強み】

日本初、特許取得（第7729575号）のスマート買電システム

市場連動型電気料金プランと連動し、AIが日本卸電力取引所（JEPX）の価格をリアルタイムで監視。価格が安い時間帯に自動で蓄電し、高い時間帯に放電することで、太陽光パネルなしでも最大48％（平均40％）の電気料金削減を実現します。

災害時の命に関わる「72時間」を守るUPS機能

大規模災害時の平均復旧時間である「72時間」を想定した設計により、停電時には約0.01秒で自動切り替えが行われ、冷蔵庫や照明、PCの作業データなどを途切れさせず保護します。

業界最長クラス「15年保証」と圧倒的な耐久性

安全性と耐久性の高いリチウムイオン電池（LFP）を採用し、10,000回のサイクル寿命を実現。業界最長クラスの15年無償保証を付帯しており、長期にわたって安心してお使いいただけるインフラを提供します。

【World Life Careが届ける価値】

World Life Care株式会社は、ウェルネスとテクノロジーを融合させ、人々の健康寿命の延伸と社会の発展に寄与することを使命としています。「ENELEAGE Zero」の展開を通じて、単なるコスト削減にとどまらず、将来への不安を解消し、心豊かな暮らしをサポートいたします。地球環境に配慮しながら、設置場所の制約による蓄電池の導入を諦めていたマンション居住者や店舗オーナー様、BCP対策を強化したい事業主様へ新しい電力のカタチをご提案してまいります。

【製品仕様】

製品名： ENELEAGE Zero（エネレージ・ゼロ）

蓄電容量： 10.294kWh

充放電効率： 93%

サイクル寿命： 10,000回

停電時の切替：0.01秒（並列 0.02秒）

最高出力： 5kW / 25A（L-L間 200V対応）

電圧： 公称 51.2V (範囲 45.6V～58.4V)

出力周波数： 50Hz/60Hz

設置方式： 床置き / 室内設置

拡張性： 最大8台まで可能

動作温度： -20°C～55°C

推奨温度： 15℃ ～ 30℃

価格： 3,850,000円（税込）

保証期間： 15年（無償保証）

特許番号： 第7729575号

認証： JET認証（一般財団法人電気安全環境研究所）

【会社概要】

名称： World Life Care株式会社

所在地： 広島県広島市

事業内容： ヘルスケア製品、エネルギーソリューションの企画・販売

公式サイト： https://www.world-life-care.com/enelage-zero

本件に関するお問い合わせ： worldlifecare110@gmail.com