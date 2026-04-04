地上波タブーのニューメディア『NoBorder』最新回公開 #41

株式会社NoBorder

地上波タブーのニューメディア『NoBorder』を展開する株式会社NoBorder（本社：東京都港区、代表取締役：溝口勇児）は、「#41 日本衰退の元凶"消費税"─拡大する貧富の差と賃金低下の“本当の原因”…減税が招く未来の真実」を本日21:00に公開したことをお知らせいたします。

前回のNoBorder#40では、「責任ある積極財政」の可能性とリスクを検証し、日本経済再生への道筋について議論しました。NoBorder#41では、その具体策として掲げられた「消費税減税」に焦点を当て、この政策が国民生活にどのような影響を与えるのかについて、多角的に検証しています。





高市首相が実現を目指す「食料品にかかる消費税2年間ゼロ」。ある試算では、一世帯あたり年間約8万8000円の負担軽減が見込まれています。出費の抑制につながるとの期待がある一方で、インフレの進行や財政への影響を懸念する声もあります。

実現すれば歴史上初となる消費税減税。その先に待つのは国民生活の改善か、それとも新たな課題の顕在化か。番組では、ゲストMCの竹中平蔵氏をはじめ、日本経済や政策の現場に関わってきた論客が集結し、この政策の是非について議論が行われました。

#41:「 日本衰退の元凶"消費税"─拡大する貧富の差と賃金低下の“本当の原因”…減税が招く未来の真実」

https://youtu.be/JKUYfhn42dI

最新回の見どころ

■なぜ今、「消費税減税」を問うのか

高市首相が掲げる2年間の消費税減税は、物価高に直面する国民への支援策として提示されています。しかし一方で、インフレへの影響や財政規律との関係についても議論が必要とされています。

また、本政策は「給付付き税額控除」導入までの移行期間として位置づけられていますが、その妥当性や制度設計のあり方についても検討が求められています。

「目の前の物価高騰への対策」と「将来的な社会保障制度の抜本改革」の双方が必要とされている今、消費税減税の是非を問うことは、日本の将来に関わる重要な論点となっています。

■ タブーに踏み込む政策議論

今回番組内では、以下のような論点が提示されました。

・消費税減税は国民生活の改善につながるのか

・インフレが進行した場合のリスク

・社会保険料や社会保障制度の改革の方向性

・法人税のあり方と企業の供給力強化



消費税減税の是非にとどまらず、給付付き税額控除の導入や所得再分配のあり方、社会保障制度の持続性など、幅広い論点が取り上げられました。

さらに、ベーシックインカムへの展望、医師会という既得権益への切り込み、外国人による不正免税問題など、従来の地上波では扱いにくいテーマについても議論が展開されています。

■多彩な出演者とゲストMC

本エピソードには、前回の#40に引き続き、経済政策の立案者、アナリスト、ジャーナリストら、日本経済の最前線を知る論客が集結しました。

論客として、経済アナリストとして市場視点から分析を行う朝倉慶氏、政治・メディアの現場を長年取材してきた上杉隆氏、元竹中平蔵秘書官であり政策実務に精通する岸博幸氏、高市政権の政策中枢に位置する木原誠二氏、経済や社会構造に鋭い視点を持つ窪田順生氏、そして積極財政を提唱する京都大学教授の藤井聡氏が出演。

ゲストMCには、小泉内閣で経済財政政策担当大臣を務めた竹中平蔵氏が登場し、長年の政策経験を踏まえた視点から議論をナビゲートしました。

かつて小泉内閣で構造改革を主導した竹中平蔵氏と、その側近であった岸博幸氏の議論や、積極財政を唱える藤井聡氏と竹中氏による対立など、多角的な視点からの討論が展開されています。



ゲストMC：

竹中平蔵氏(元経済財政担当大臣)



出演者:

朝倉慶氏(経済アナリスト・投資家)

上杉隆氏（ジャーナリスト）

岸博幸氏(元竹中平蔵秘書官)

木原誠二氏(高市首相直属日本成長戦略本部幹事長)

窪田順生氏(ノンフィクションライター)

藤井聡氏(京都大学大学院工学研究科教授)



視聴者参加型企画（アンケート）

番組公開後、NoBorder公式Xでは視聴者アンケートを実施しています。番組を通じて、視聴者自身が考え、表明する場を提供していますので、ぜひご参加ください。

NoBorder公式X ：https://x.com/NoBorder_info

NoBorder公式アプリのご案内

NoBorderでは公式アプリの運用を開始しています。公式アプリでは、以下のような番組の裏側や深掘りコンテンツをお楽しみいただけます。

● 出演者のオフショット

● 未公開カット・限定映像

● 動画公開後のアフタートーク

● 削除された過去回の特別公開

番組本編とあわせて、NoBorderの世界観をより立体的に体験できる場として展開してまいります。

■アプリへのアクセス方法

NoBorder公式アプリは、公式LINEからアクセス可能です。まずは NoBorder公式LINEを友だち追加いただき、LINE内の案内より公式アプリへお進みください。

▼ NoBorder公式LINE

https://lin.ee/rUR8U3T?openExternalBrowser=1(https://lin.ee/rUR8U3T?openExternalBrowser=1)

地上波タブーのニューメディア『NoBorder』とは

「NoBorder」は、連続起業家・溝口勇児が命をかけて“真実の輪郭”に迫る、地上波タブーのニューメディアです。既存メディアでは扱いづらいテーマに対し、多様な立場・専門性を持つ論客を迎え、結論ありきではない、多面的な議論を展開しています。



フェイク OR ファクト--

そのBORDERは、あなた自身がひいてください。

■配信情報

番組名 ：NoBorder

エピソード：#41

タイトル ：「日本衰退の元凶"消費税"─拡大する貧富の差と賃金低下の“本当の原因”…減税が招く未来の真実」

公開日時 ：毎週土曜 21:00

配信媒体 ：YouTube

視聴方法 ：無料視聴

視聴URL ：https://youtu.be/JKUYfhn42dI



■ホームページ/公式SNS

公式X ：https://x.com/NoBorder_info

公式Instagram ：https://www.instagram.com/noborder_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@NoBorder_jp

公式TikTok ：https://tiktok.com/@noborder_jp?_t=ZS-8xr4GPnWz0Z&_r=1(https://tiktok.com/@noborder_jp?_t=ZS-8xr4GPnWz0Z&_r=1)

【株式会社NoBorder 概要】

会社名：株式会社NoBorder

代表取締役：溝口勇児

事業内容： ジャーナリズムメディアの企画・制作・配信

お問い合わせ先：info@no-border.jp