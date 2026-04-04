STU48中村舞　２７歳の誕生日にソロコンサート＆プロデュース公演開催！

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瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループSTU48。3月4日(水)にリリースした13thシングル『好きすぎて泣く』でセンターを務める中村舞が本日4月4日(土)に27歳の誕生日を迎え、広島県・上野学園ホールにて『中村舞ソロコンサート「My Story」』およびプロデュース公演『STU48 Fresh Concert～Connect～ Produced by Mai Nakamura』の2公演を開催した。

ソロコンサートでは中村が「今日はお越しいただきありがとうございます！この時間はみなさんと紡いでいく物語だと思っています！全力でついてきてください！」と挨拶し、自身が初めて表題曲の選抜メンバー入りした楽曲『風を待つ』などを披露。「STU48に加入して8年が経ったのですが、8年続けてきて、ソロコンサートをすることができて本当に嬉しいです！応援してくださるみなさんに何を返すことができるんだろうとよく考えるのですが、みんながちょっと疲れたなとかしんどいなと思う日に私を思い浮かべて笑顔になれるような存在になれたら嬉しいなと思います。今日はそんな私を近くで感じていただけたら嬉しいです！」と意気込んだ。

『おしべとめしべと夜の蝶々』(AKB48)を卒業を発表している石田千穂とのユニットで披露。さらに『禁じられた2人』(AKB48)では、同期で卒業生の沖侑果がサプライズ登場し、場内は大きな歓声に包まれた。

おしべとめしべと夜の蝶々禁じられた２人

自身がセンターを務めたSTU48の1stアルバムリード曲『愛の重さ』、13thシングル『好きすぎて泣く』などを立て続けに披露すると、「センターを経験してから自分のことだけじゃなくグループや周りのことを考える時間が増えて、どうしたらSTU48がもっともっと成長できるのかなとたくさん考えてきました。STU48っていいグループだよね、とみなさんが自慢できるようなグループになれればいいなと思いながら活動しています。しんどいなとか悔しいなとか思う事もたくさんありますが、みなさんはずっとそばで支え続けてくれて、みんながいなかったら私はここまでこのグループで活動できていません。本当にいつもありがとうございます。みなさんから愛をもらってたくさん成長することができました！」と感謝した。

愛の重さ好きすぎて泣く

アンコールでは『涙サプライズ』(AKB48)で駆け付けたメンバーがケーキと花束で誕生日を祝福。「ここから先の物語は、みなさんと、メンバーと、そして4期研究生と一緒につないでいきたいと思います！」と昨年8月にSTU48に加入した4期研究生を呼び込み、『ペダルと車輪と来た道と』を披露。「これからSTU48の未来を一緒につないでいく仲間です！若い力をもらいました」と喜んだ。

涙サプライズペダルと車輪と来た道と

最後に「ここでお知らせがあります」と切り出し、1st写真集デジタル特別版と2nd写真集の発売決定を発表。「これから撮影なので、どんな私が納められるかドキドキなのですが、みなさん楽しみにお待ちください！」と呼びかけた。最後は『永遠より続くように』で締めくくり、全26曲のステージは幕を下ろした。

集合写真

2部に開催された『STU48 Fresh Concert～Connect～ Produced by Mai Nakamura』は、グループ初となるメンバーによるプロデュース公演。2.5期生・3期生・4期研究生の計29名が出演し、フレッシュな次世代メンバーによるステージが展開された。

『船から降りた僕たちは・・・』からスタートし、『絶滅黒髪少女』(NMB48)や『夢へのルート』(AKB48)などを力強くパフォーマンス。

岡村梨央

2.5期生の岡村梨央は「これから私達次世代がSTU48の先頭に立つ日がくるのかなという気持ちをもって、みんなでレッスンを頑張って、今日こうやってたくさんの方の前で披露できて、本当に嬉しかったです。これからもみんなで頑張っていくので応援よろしくお願いします！」と喜んだ。

曽川咲葵

4月11日の卒業公演をもってグループから卒業する3期生の曽川咲葵は、涙ぐみながら「今日をすごく楽しみにしていました。本当にずっと一緒にやってきた2.5期生さんと3期生と、フレッシュな4期研究生のみんなとレッスンをして、同期の3期生が4期研究生に教えたりしている姿を見ていると、一緒にここまで成長してきたんだなと思って感動してしまいました。本当にかけがえのないメンバーに囲まれたSTU48なんだなと思いました。」と振り返った。

4期研究生の井上久伶杏は「私達4期研究生は周年コンサートが初めてでわからないことだらけですし、初めてやる曲ばかりでした。短期間で仕上げるのがすごく大変で、みんなで本当に頑張りました。正直不安もあったんですけど、こうやって無事コンサートを迎えられて本当に嬉しいです。みなさん来てくれて本当にありがとうございます！」と達成感の涙を流した。

夢力

最後に2.5期生の久留島優果が「これからも私達と一緒にいろんな夢を見てください！そして、私達についてきてください！」と呼びかけ『夢力』を全力でパフォーマンスし幕を閉じた。

間もなく加入4周年を迎える2.5期研究生(2022年5月加入)・3周年を迎えた3期生(2023年4月加入)の成長と覚悟、そして昨年8月に加入した4期研究生の初々しくも力強いパフォーマンスでSTU48の未来に期待が高まる公演となった。

■中村舞コメント

ソロコンサートとプロデュースコンサートを開催させていただくことは、私にとってとても大きな挑戦でした。ソロコンサートは、ずっと抱いてきた夢でした。ステージに立つことが大好きで、自分の身体も魂も感情も、すべてをぶつけられる場所です。そんな時間を1人で独占できると聞いたとき、胸が躍りました。セットリストには、私のアイドル人生のすべてを詰め込みました。そして、来てくださった皆さんが「明日も頑張ろう」と思えるようなコンサートにとの思いをこめました。プロデュースコンサートは、2・5期生、3期生、4期研究生のみんなと一緒に創り上げました。テーマは「夢と繋ぐ」です。この世界にいると、胸が押しつぶされそうになるほどつらいときや、すべてを投げ出したくなる瞬間もあると思います。それでも、今いるメンバーと切磋琢磨しながら夢を追い続け、このグループを未来へと繋いでいってほしいそんな願いを込めてセットリストを考えました。私たちには、どんなに悩んでも、どん底に落ちても、手を取り合える仲間がいます。そして何より、いつもそばで見守ってくださるファンの皆さんがいます。ひとりじゃないことを忘れないで、そしてこれからも夢を見続けてほしい。そんな想いを込めた、私からのメッセージが詰まった作品になったと思います。

■ 本日の実施概要 2026年4月4日（土）

会場 広島県・上野学園ホール（広島市中区白島北町19-1）

■STU48中村舞ソロコンサート「My Story」

■開場11：00/開演12：00

■出演メンバー：

中村舞

新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・久留島優果・工藤理子・信濃宙花・高雄さやか・原田清花・兵頭葵・福田朱里・諸葛望愛・吉田彩良（「愛の重さ」「好きすぎて泣く」選抜メンバー）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈・道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究生）

沖侑果（ディープスキル所属）

■STU48 Fresh Concert～Connect～ Produced by Mai Nakamura

■開場17：00/開演18：00

■出演メンバー：

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈・

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

◆STU48 中村舞ソロコンサート「My Story」セットリスト M１ おはようから始まる世界

M２ Maxとき３１５号

M３ チャンスの順番

M４ #好きなんだ

M５ センチメンタルトレイン

M６ 風を待つ

MC１.

M７ 彼女になれますか？

M８ 昨日よりもっと好き

M９ 結晶

M10 ゼロサム太陽

M11 おしべとめしべと夜の蝶々 （中村・石田）

M12 禁じられた2人 (中村・沖侑果)

M13 ずっと ずっと （中村・信濃）

MC２.

M14 思い出せる恋をしよう

M15 息をする心

M16 心の羽根

M17 走れ！ペンギン

M18 愛の重さ（中村・石田・兵頭・福田・池田・内海・尾崎・工藤・高雄・原田・吉田・岡田・岡村・久留島・諸葛）

M19 雨のノック

M20 記憶のジレンマ

M21 孤独なバレリーナ（中村・池田・岡村）

M22 好きすぎて泣く（中村・石田・兵頭・福田・池田・内海・尾崎・工藤・高雄・原田・吉田・岡田・岡村・久留島・新井）

MC３.

M23 あなたがいてくれたから

Encore

EN1 涙サプライズ！ （中村・沖侑果・石田・兵頭・福田・池田・内海・尾崎・工藤・高雄・原田・吉田・岡田・岡村・久留島・諸葛・新井）

MC４.

EN2 未来が目にしみる

EN3 ペダルと車輪と来た道と （中村・石松・井上・蕪竹・木原・小松・坂木・坂崎・島田・曽我部・高村・田中・道保・野中・濱田美・藤田・

三好・屋木・横井）

MC５.

EN4 永遠より続くように

◆STU48 Fresh Concert~Connect~Produced by Mai Nakamura セットリスト M１ 船から降りた僕たちは・・・(ALL)

M２ Overtake (ALL)

M３ 転がる石になれ （ALL）

M４ 手をつなぎながら (ALL)

MC１.

M５ チームSTU推し （ALL）

M６ 絶滅黒髪少女 （石松・井上・蕪竹・木原・小松・坂木・坂崎・島田・曽我部・高村・田中・道保・野中・濱田美・藤田・三好・屋木・横井）

M７ 夢へのルート （新井・石原・奥田・北澤・曽川・濱田響・森末）

M８ 君と虹と太陽と （岡田・岡村・久留島・諸葛）

M９ High school days （ALL）

MC２.

M10 Beginner（岡田・岡村・久留島・諸葛・新井・石原・奥田・北澤・曽川・濱田響・森末）

M11 愛の重さ（岡田・岡村・久留島・諸葛・新井・石原・奥田・北澤・曽川・濱田響・森末）

M12 Don’t look back！(岡田・岡村・久留島・諸葛・新井・石原・奥田・北澤・曽川・濱田響・森末)

M13 水夫は嵐に夢を見る （岡田・岡村・久留島・諸葛・新井・石原・奥田・北澤・曽川・濱田響・森末）

M14 不器用太陽 （ALL）

M15 ヘタレたちよ （ALL）

M16 Reborn （ALL）

MC３.

M17 次のSeason （ALL）

Encore

EN1 地平線を見ているか？ （岡田・岡村・久留島・諸葛・新井・石原・奥田・北澤・曽川・濱田響・森末）

EN2 Sweaty Smell （ALL）

EN3 夢は逃げない （ALL）

MC４.

EN4 夢力（ALL）

■中村舞2nd写真集 タイトル:中村舞 2nd 写真集(タイトル未定)

発売日:2026 年 8月 27 日(木)

発売:宝島社

◆13thシングル「好きすぎて泣く」MUSIC VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk(https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk)

◆13thシングル「好きすぎて泣く」 Special Edition 13thシングル「好きすぎて泣く」収録全5曲配信

https://lnk.to/gG7KElEw(https://lnk.to/gG7KElEw)

◆「檸檬とレモン」MUSIC VIDEO

https://youtu.be/h6xkbbEoIrU(https://youtu.be/h6xkbbEoIrU)

2026年4月5日（日）

■STU48 9th Anniversary Concert THE 48 SHOW ～Path～

■開場11：00/開演12：00

■STU48 9th Anniversary Concert THE STU SHOW ～Horizon～

■開場17：00/開演18：00

■出演メンバー：

石田千穂・甲斐心愛・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里（1期性・5名）

信濃宙花・中村舞（ドラフト3期生・2名）

池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良・渡辺菜月

（2期生・11名）

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈子

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

※甲斐心愛は2部のみ出演

※2期性・清水紗良は欠席となります。

2026年5月30日（土）

■STU48 9th Anniversary Concert ■開場17：00/開演18：00

会場：東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

■出演メンバー：

石田千穂・甲斐心愛・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里（1期性・5名）

信濃宙花・中村舞（ドラフト3期生・2名）

池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良・渡辺菜月

（2期生・11名）

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈子

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

※出演メンバーは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

◆STU48 9周年コンサート 特設ページ https://sp.stu48.com/feature/9e6f03177780f1519e715d1b4796ca32

◆石田千穂卒業コンサート

2026年5月31日(日) 東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」ジャケット写真

初回Type A(メインジャケ写) ご使用には(C)STU/KING RECORDSをお願いします。

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」 2026年3月4日発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」

価格：\1,900(税抜き価格\1,727) 形態：CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]生写真1種ランダム封入

●収録内容

＜Type A＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90839~40

【通常盤】品番：KIZM-839～40

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. ごめんねニュートン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. ごめんねニュートンoff vocal ver.

Blu-ray

STU鬼ごっこ

＜Type B＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90841～2

【通常盤】品番：KIZM-841～2

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 檸檬とレモン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 檸檬とレモン off vocal ver.

Blu-ray

STU48タクシ→トーク～先輩が4期研究生と話してみた～

＜劇場盤＞

価格：\1,250(税抜き価格\1,136)

品番：NMAX-1448

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 告白JUMP

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 告白JUMP off vocal ver.

●歌唱メンバー

■「好きすぎて泣く」 全Type M-1収録

新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・高雄さやか・★中村舞・原田清花・兵頭葵・福田朱里・吉田彩良

■「未来へ続く者よ」全Type M-2収録

石田千穂

■「ごめんねニュートン」TypeA M-3収録

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中奈菜子・道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜

■「檸檬とレモン」TypeB M-3収録

石原侑奈・原田清花・兵頭葵・福田朱里・宗雪里香・小松奈侑

■「告白JUMP」劇場盤M-3収録

久留島優果・濱田響・諸葛望愛

■STU48公式SNS STU48公式X：https://x.com/STU48_official_

STU48公式HP：https://sp.stu48.com

STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858

記憶のジレンマ孤独なバレリーナ思い出せる恋をしよう未来が目にしみる彼女になれますか？彼女になれますか？High school daysヘタレたちよ岡田あずみ屋木優菜手をつなぎながら新井梨杏曽我部あこ高村栞里