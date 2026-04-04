STPR新グループ「とぅるりぷ」初ワンマンライブのオフィシャル先行受付スタート！デビュー記念スターターグッズ発売開始！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表取締役：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True＆Lip」（読み：とぅるーあんどりっぷ／通称：とぅるりぷ）初のワンマンライブ『True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～』について、2026年4月4日(土)21:00よりオフィシャル先行(抽選)の申込受付を開始いたしました。あわせて「とぅるりぷ - True&Lip デビュー記念スターターグッズ」を公開し、受注受付を2026年4月5日(日)17:00より開始することをお知らせいたします。

「とぅるりぷ - True＆Lip Prod.STPR MUSIC」は、「STPR BOYS PROJECT」※から誕生した2組目のグループで、STPRとしては「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep」に続く6組目のグループとなります。

メンバーは「そあら」「ものくろ」「パルオ」「つきしろやしろ。」「はりま」「まひろまる。」の6名で構成されており、歌や動画配信、ライブなどを中心に活動してまいります。

2026年3月28日(土)・29日(日)に行われた『STPR Family Festival!! in Kアリーナ横浜』にて、初めてのオリジナル曲を披露しデビューいたしました。そしてこの度、グループ初のワンマンライブ『True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～』を、2026年4月25日(土)・26日(日)にharevutaiにて開催することが決定し、本公演のチケットを4月4日(土)21:00よりオフィシャル先行にて受付開始いたしました。

あわせて、グループ初となるオリジナルグッズ「とぅるりぷ - True&Lip デビュー記念スターターグッズ」を公開し、2026年4月5日(日)17:00より受注受付を開始いたします。ラインナップは、ランダム缶バッジ・アクリルキーホルダー・アクリルスタンド・グループロゴキーホルダーの計4アイテムをご用意しております。これらをまとめたコンプリートセットには、セット限定特典として複製サインを添えたブロマイドを封入しました。スターターグッズ各種については、ライブ会場での先行販売も予定しており、ライブチケットをお持ちの方のみがご購入いただくことが可能です。

※ 新たにSTPR所属のアイドルグループまたはアーティストとしてデビューを目指す新規クリエイターが集うクリエイターコミュニティ

■公演概要

【公演名】

True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～

【開催日】

-2026年4月25日(土) [1部]開場12:30 / 開演13:00

[2部]開場17:30 / 開演18:00

-2026年4月26日(日) [1部]開場12:30 / 開演13:00

[2部]開場17:30 / 開演18:00

【会場】

harevutai 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F

■チケット情報

【オフィシャル先行(抽選)】

【受付期間】

2026年4月4日(土)21:00～2026年4月12日(日)23:59

【チケット価格】

●スタンディング：5,500円(税込)

●VIPスタンディング：11,000円(税込)

※公演終了後にメンバー全員とのハイタッチ付き

※両チケットともに入場時に別途ドリンク代600円(税込)が必要です。

※お一人様1公演につき4枚まで(複数公演申込可)

【チケット詳細/申込受付案内】

https://stpr-ticket.com/booths/truelip

【公式FCサイト】

https://truelip.stpr.com/

【ご入場について】

整理番号順での入場になります。



≪注意事項≫

※チケットはすべて電子チケットとなります

※抽選販売となります

※同行者の方もSTPR IDが必要です

■グッズ情報

とぅるりぷ - True&Lip デビュー記念スターターグッズ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/682_1_b888a82e1ff0ddcfa81c9ec64f7a0051.jpg?v=202604050251 ]

■販売情報

<通販>

【STPR ONLINE STORE】

2026年4月5日(土)17:00より受付開始

通販受付ページ：https://store.stpr.com/collections/truelip-starter-goods

【受付期間】

2026年4月5日(土)17:00～5月6日(水)23:59まで

※受付期間中にお申し込みいただいたお客様は、必ずご購入いただけます。

【お届け時期】

2026年6月下旬頃より順次お届け予定

※『True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE～First Kiss～』の公演前にはお届けできません。ご注意ください。

<会場先行販売>

2026年4月25日(土)／4月26日(日)

『True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE～First Kiss～』の会場harevutai (東京都・池袋)で先行販売！

※商品のご用意数には限りがございます。なくなり次第販売終了となります。

※ライブチケットをお持ちの方のみご購入いただけます。

会場販売の詳細は後日お知らせいたします。

■とぅるりぷ - True＆Lip Prod.STPR MUSIC Profile

「STPR BOYS PROJECT」より誕生した、STPR所属6組目となる2.5次元歌い手アイドルグループ。

2026年3月14日にグループ名およびメンバーを発表し活動を開始。2026年3月28日にKアリーナ横浜で開催される『STPR Family Festival!!』にてデビュー。

メンバーは、そあら、ものくろ、パルオ、つきしろやしろ。、はりま、まひろまる。の6名。世界一仲がいいグループを目指し、それぞれの個性を活かしながら歌やゲーム実況、ASMR、イラストなど、幅広く活動を展開中。

グループのコンセプトは「嘘のない声で、心を繋ぐ」。

言葉にできない感情や、胸の奥にしまってきた想いを、歌や声、自分たちの言葉でまっすぐ届けていく。

2026年4月には、STPR新グループとしてSTPR史上最速となるワンマンライブの開催を予定している。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://truelip.stpr.com/

公式X：https://x.com/TrueLip_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@True_Lip

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/