クラウドファンディング達成を受け、ガーナ現地活動の報告イベント「Ghana Tour Showcase」を4月19日に開催

一般社団法人Reaching Zero‐Dose Children

一般社団法人Reaching Zero-Dose Childrenは、クラウドファンディングプロジェクト「ガーナのワクチンの課題に挑む! 暮らしの中で育む健康習慣 ～未来の子どもたちへ～」の目標達成を受け、現地ガーナでの活動報告と文化交流を兼ねたイベント「Ghana Tour Showcase」を2026年4月19日（日）に東京科学大学 湯島キャンパスにて開催いたします。対面に加え、一部プログラムはオンラインでも参加可能です。

本イベントは、クラウドファンディングを通じて当団体の活動を支えてくださった皆さまへの感謝を込めて企画したものであり、同時に、ガーナ渡航を通じて得られた学びや現地での調査・健康教育活動の成果を写真や映像も交えながら広く共有する「活動報告会」として実施いたします。支援者の皆さまをはじめ、ご関心をお持ちの多くの方々と共有する機会としたいと考えております。

「最高に魅力的なガーナ」を体感する参加型イベント

「Ghana Tour Showcase」は、単なる報告会ではなく、私たちが現地で出会った“ガーナの魅力”を、来場者の皆さまにも体感していただくための交流型イベントです。

共同主催であるGSU（ガーナ学生連合日本支部）とともに、ガーナの医療、文化、人々の暮らし、食、音楽、アートなどを多面的に感じられるプログラムを用意しました。現地で見えてきたワクチンの課題と、その背景にある生活や社会の文脈を、より身近に感じていただける内容となっています。

また、本イベントは駐日ガーナ大使館の後援を受けて開催する公式ショーケースです。

4つのアクティビティで、ガーナの魅力を立体的に発信

本イベントでは、以下の4つのアクティビティを通じて、ガーナの魅力を多角的に紹介します。

1．Talk & Discussion

現場を知るゲストを迎え、ガーナの医療や社会の現状について掘り下げます。渡航メンバーによる現地でのリアルな体験談や、調査活動を通じて見えてきた課題についても共有します。

2．Made in Ghana Products

ガーナならではの特産品を紹介します。チョコレートやはちみつなど、現地の恵みやものづくりの魅力に触れていただけます。

3．Cultural Expo

伝統衣装、音楽、アート、食文化、自然、観光名所など、ガーナの多彩な文化を展示します。来場者の皆さまに、視覚的にも感覚的にもガーナを楽しんでいただける構成です。

4．Social Interaction

在日ガーナ人学生との交流や、アフロビーツに合わせたダンスなどを通じて、人と人とのつながりを感じられる時間をつくります。国境を越えた対話と相互理解の場を目指します。

開催概要

イベント名：Ghana Tour Showcase

日時：2026年4月19日（日）10:00～15:00

会場：東京科学大学 湯島キャンパス（東京都文京区湯島1丁目5番45号）

参加形式：対面・一部オンライン配信あり

参加費：

・一般：1,000円

・大学生：800円

※クラウドファンディング支援者および高校生以下は無料

詳細・申込フォーム

https://forms.gle/eAxWeoSNvQP389A46

オンライン開催時間

・午前の部：11:00～12:30

・午後の部：12:30～14:00

※オンライン企画は午前・午後の2部構成で、遠方の方にもご参加いただきやすい形を予定しています。オンラインでは、ガーナ渡航の概要紹介、ゲスト・プレゼンターを交えたパネルディスカッション、渡航メンバーによるポスタープレゼンテーションなどを実施予定です。

主催・協力・後援

主催：一般社団法人Reaching Zero-Dose Children

共同主催：GSU（ガーナ学生連合日本支部）

後援：駐日ガーナ大使館

関連リンク

GSU（ガーナ学生連合日本支部）

https://www.instagram.com/gsu_japan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/gsu_japan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

駐日ガーナ大使館

https://tokyo.mfa.gov.gh/events.aspx

一般社団法人Reaching Zero-Dose Childrenでは、ゼロドース児の課題に継続的に取り組むため、ご寄付および賛助会員を受け付けております。単発寄付・マンスリー寄付の両方をご用意しておりますので、当団体の活動にご関心をお寄せいただけましたら、ぜひご支援いただけますと幸いです。

ご支援・ご寄付はこちらから :https://syncable.biz/associate/reachingzdc/donate

【会社情報】

会社名 一般社団法人Reaching Zero-Dose Children

代表者 片桐 碧海

住所 東京都 中央区 日本橋茅場町 2-8-1

URL https://www.reachingzdc.org/

設立日 2025年

【本件の問い合わせ先】

メール ［contact@reachingzdc.org］