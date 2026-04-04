【受賞報告】NINZIA、「ナレッジイノベーションアワード2025」にて二度目の受賞

株式会社NINZIA

株式会社NINZIA（神戸市、代表取締役CEO兼CRO：寄玉 昌宏）は、2026年3月20日にグランフロント大阪 ナレッジシアターにて開催された「第13回 ナレッジイノベーションアワード」において、防災食プロジェクト「NINZIA BOSAI」が準グランプリを受賞しました。

本アワードは、社会課題の解決につながる革新的な技術・事業・研究を表彰する取り組みとして開催されているもので、産業・研究・社会実装の観点から優れたプロジェクトが選出されます。

当社は、2023年に行われた第10回ナレッジイノベーションアワードにおいてグランプリを受賞しており、今回の受賞はそれ以来2度目の受賞となります。

■受賞内容

【見せる・味わう・植物性】防災食の常識を超える

「NINZIA BOSAI」欧風カレー



株式会社NINZIA

■受賞概要

イベント名：ナレッジイノベーションアワード2025

受賞名：準グランプリ

受賞日：2026年3月20日（金・祝）

会場：グランフロント大阪 北館4階

ナレッジシアター

主催：一般社団法人ナレッジキャピタル

ナレッジイノベーションアワードは、ナレッジキャピタル参画者による研究、開発、展示、実証、事業活動などを対象に、革新性・社会性・事業化可能性・継続性・社会的影響力など多角的な観点から評価されるアワードです。

企業、大学、研究機関、団体、個人など多様な分野から多数の応募が集まり、書類審査および二次審査を経て選出されたファイナリストによる公開プレゼンテーション・最終審査会にて各賞が決定しました。

■「二度目の受賞」として評価された継続的な取り組み

株式会社NINZIAは、3年前に同アワードにてグランプリを受賞して以降も、研究開発段階に留まらず、技術の社会実装と事業化を継続的に推進してきました。

本アワードでは、革新的なアイデアそのものだけでなく、以下のような継続的な活動による価値創出が重要な評価基準とされています。

- 独自素材技術を軸としたフードテック研究開発の発展- 健康・食事制限・防災といった複数領域を横断する社会課題への挑戦- 実証から実装へと進む事業展開- 社会的インパクトの拡張と将来的な国内外展開の可能性

今回の準グランプリ受賞は、初回受賞後も活動を継続し、取り組みを深化させてきた点が評価されたものであり、同アワードにおける継続的な成果創出の証となります。

■株式会社NINZIAの取り組み

株式会社NINZIAは、日本の伝統食材であるこんにゃくを基盤とした独自素材「Ninzia Paste」とテクスチャエンジニアリング技術を活用し、「食べることの制約をなくす」ことを目指したフードテック事業を展開しています。

高齢化社会における健康課題、食事制限への対応、災害時の食環境改善など、現代社会が直面する複合的な課題に対し、食品素材開発・製品開発・社会実装を一体化したアプローチを推進しています。

特に、防災領域においては「NINZIA BOSAI」として、平時と非常時の境界をなくす新しい防災食のあり方を提案し、持続可能な食のインフラ構築に取り組んでいます。

■ナレッジイノベーションアワードについて

ナレッジイノベーションアワードは、ナレッジキャピタル参画者による革新的な活動を表彰し、新たな産業創出や社会価値の創造を促進することを目的として開催されています。

審査では、革新的アイデア、技術的工夫、エンターテインメント性、社会的影響力、事業化可能性、世界的な広がり、継続的な活動によるブランド価値向上など、多面的な観点が評価対象となっています。

■今後の展望

株式会社NINZIAは、「あなたの『食べる』をもっと自由に。」というミッションのもと、こんにゃく由来素材を活用したフードテックの研究開発と社会実装をさらに加速させてまいります。

今後も健康・防災・ウェルビーイング領域において、食を通じた社会課題解決と新たな価値創出を推進し、日本発フードテックとして国内外への展開を目指します。

■株式会社NINZIAについて

株式会社NINZIAは、こんにゃく由来素材と独自のテクスチャエンジニアリング技術を核に、食事制限や身体的条件に左右されない次世代食品の研究開発を行うフードテック企業です。健康領域・防災領域を中心に、食を通じたウェルビーイングの実現に取り組んでいます。

糖尿病や肥満、アレルギー等の「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、日本古来の植物性食材「蒟蒻」の可能性を追求する企業です。糖や脂質、動物性素材に頼らない結着成型と食感創成の技術を「テクスチャ・エンジニアリング技術」として展開し、日本の食テクノロジーで世界の健康課題の解決を目指しています。

【会社概要】

会社名： 株式会社NINZIA（ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

所在地： 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

代表者： 代表取締役CEO兼CRO 寄玉昌宏

事業内容： 「新しい食のカタチをつくる」テクスチャ・エンジニアリング

公式WEBサイト： https://ninzia.jp/

オンラインショップ： https://store.ninzia.jp/

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/ninzia.jp/

製品詳細・ご購入はこちら（公式オンラインショップ） https://store.ninzia.jp/pages/bosai_curry(https://store.ninzia.jp/pages/bosai_curry)