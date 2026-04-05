年110万円まで、非営利団体へ“知の支援”を無償提供します。

スノーフレイク・コンサルティング合同会社

スノーフレイク・コンサルティング合同会社（愛知県名古屋市／代表：中島正博）は、生成AI活用支援やエフェクチュエーション理論に基づく経営支援など、自社の商品・サービス・教材を非営利団体へ無償で提供するインカインド寄贈制度「Service for Society」を創設したことをお知らせいたします。

■ 制度概要

■ 制度創設の背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130891/table/21_1_7b36f993c87fc8bfd3e9b54b6618524b.jpg?v=202604050251 ]

当社はこれまで、東海地域を中心に中小企業・商工会議所・業界団体等に対して生成AI活用支援や経営コンサルティングを提供してまいりました。その中で、「支援を必要としているが運営規則や費用の制約で導入できない」という非営利団体からの声を多くいただいてきました。

インカインド寄贈とは、現金ではなくサービスや知識そのものを寄贈する取り組みです。「価格の問題で支援が届かない」をなくすため、当社の専門知識・経験を社会に還元する仕組みとして、本制度を創設しました。

■ 提供するサービスの特徴

・ 生成AIの実践的な活用方法を、現場目線でわかりやすく解説するセミナー・研修

・ 「エフェクチュエーション理論」を活用した、不確実な環境でも行動できる思考の習得支援

・ 即活用できる資料・教材各種

・ その他、当社が提供するすべてのサービスを対象とします

■ 申請方法

ご利用を希望される団体は、当社の公式ウェブサイトよりお問い合わせください。所定の申請書をご提出いただいた後、当社にて審査を行い、承認した場合にサービスを無償でご提供いたします。

なお、年間の提供枠には上限があります（総額110万円・1団体あたり11万円）。枠に達した場合は次年度以降のご対応となる場合がございます。

詳細を見る :https://snowflake-consulting.net/inkind-donation