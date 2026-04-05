一般社団法人Reaching Zero-Dose Children寄付受付を開始

一般社団法人Reaching Zero‐Dose Childrenゼロドース児という課題に、誰もが参加できる支援のかたちを

世界には、いまだ一度も定期予防接種を受けられていない「ゼロドース児（zero-dose children）」が多く存在しています。こうした子どもたちの存在は、単なる医療アクセスの課題にとどまらず、保健システム、地理的格差、情報格差、社会的脆弱性が重なって生じる国際保健上の重要課題です。

一般社団法人Reaching Zero-Dose Childrenは、この課題に対し、啓発活動、研究調査、政策提言などを通じて、予防接種への公平なアクセスを後押ししてきました。一方で、このテーマに共感してくださる方が「実際に支援に参加する入り口」を、もっとわかりやすく整える必要がありました。

寄付受付を開始したのは、“関心を持っていただいた方が、無理のない形で一歩踏み出せる導線”を整えるためです。

単発寄付も、マンスリー寄付もお選びいただけます

Syncableは、非営利団体向けの支援集めに特化したファンドレイジングプラットフォームです。

当団体がSyncableを活用する理由は、安全かつ、信頼感のある寄付環境を整えることを第一に考え、本プラットフォームを採用いたしました。

当団体のSyncableページでは、単発寄付とマンスリー寄付の両方をお選びいただけます。

- 単発寄付：まずは一度応援したい方へ- マンスリー寄付：継続的に活動を支えたい方へ

単発寄付は、「まずは一度応援したい」「この活動に共感したので、今できる形で関わりたい」という方に適した方法です。

一方で、マンスリー寄付は、団体が継続的に活動を進めていくための安定した基盤となります。

最初の一歩としての単発寄付も、長く伴走していただく継続寄付も、どちらもゼロドース児への取り組みを支える大切な力になると、私たちは考えています。

寄付ページはこちら :https://syncable.biz/associate/reachingzdc/donate一般社団法人Reaching Zero-Dose Childrenは、ファンドレイジングプラットフォーム「Syncable（シンカブル）」にて団体ページを公開し、寄付受付を開始しました。支援者は、一度の寄付（単発寄付）と継続的な支援（マンスリー寄付）のいずれかを選び、自分に合った形で活動を応援できます。

寄付が支える活動

賛助会員としてお寄せいただくご支援は、以下のような活動に活用されます。

・ ゼロドース児の課題に関する情報発信・啓発活動

・ 現地調査や研究活動の実施・報告

・ 健康教育プログラムや対話の場づくり

・ 政策提言やアドボカシー活動

・ 若手人材の育成と国際協働の推進

・ 国内外の関係機関・団体との連携強化

一度のご支援も大きな力になりますが、賛助会員としての継続的なご支援は、私たちが長期的な視点で活動を積み重ねていくための大切な基盤となります。

ゼロドース児の課題は、まだ社会の中で十分に知られているとは言えません。しかし、必要なワクチンに届かない子どもたちの存在は、国際保健の未来に関わる大切なテーマです。私たちは、支援を通じてこの課題への関心と参加の輪を広げ、社会全体で取り組む基盤を育てていきたいと考えています。

皆様の温かいご支援が私たちの活動を前に進める大きな力になります。

ガーナ現地での健康教育ワークショップ後の集合写真

「すべての子どもに健やかな未来を」をモットーに今後とも精進して参ります。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

一般社団法人Reaching Zero-Dose Children Syncable寄付ページ：

https://syncable.biz/associate/reachingzdc/donate

【会社情報】

会社名 一般社団法人Reaching Zero-Dose Children

代表者 片桐 碧海

住所 東京都 中央区 日本橋茅場町 2-8-1

URL https://www.reachingzdc.org/

設立日 2025年

【本件の問い合わせ先】

メール ［contact@reachingzdc.org］