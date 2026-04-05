N高グループ文化祭「磁石祭」に協賛、株式会社スペースノーム研究所の取り組みが「N高グループ新聞」に掲載

株式会社NEST EdLAB

株式会社スペースノーム研究所(https://spacenome.jp/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤田大悟、以下 当社）は、学校法人角川ドワンゴ学園が運営するN高等学校・S高等学校・R高等学校およびN中等部による文化祭「磁石祭（じしゃくさい）」に協賛し、NEST LAB.(https://school.lne.st/) 取り組みが生徒主体のメディア「N高グループ新聞」に掲載されたことをお知らせいたします。

■掲載記事

【磁石祭2026】ー自分の好奇心に正直にー 株式会社スペースノーム研究所 代表取締役を取材してみた【協賛企業インタビュー】

掲載URL：https://nshigh-news.jp/2026/03/27168/

■「磁石祭」とは ～次世代が社会と接続する“実践の場”～

磁石祭は、N高グループに所属する生徒が主体となり企画・運営する文化祭です。「個々の興味・関心が磁石のように引き合い、新たな価値を生み出す場」として設計されており、オンラインとリアルを融合した形で開催されます。生徒が自ら企業への協賛提案やプロジェクト運営を担う点が特徴であり、教育と社会が地続きとなった実践的な学びの場として注目されています。昨年度の磁石祭では、多くの著名人も含めて延べ3万人規模が参加し、100を超える企画が実施されるなど、生徒主体の文化祭として国内最大級の規模で開催されました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000076533.html

2026年の磁石祭も、オンラインとリアルを融合したハイブリッド形式で開催され、全国・海外の生徒が参加可能な開かれた文化祭として実施されます。プログラミング、起業、研究、エンターテインメントなど多様な分野の企画が展開されるほか、生徒による企業連携プロジェクトや社会課題に挑む取り組みなど、「学び」と「社会実装」を横断する挑戦が数多く予定されています。

https://nnn.ed.jp/school_festival/

■協賛の背景 ～10世代先の地球をデザインするために～

当社は、「10世代先の地球をデザインする」という理念のもと、未来社会に向けた価値創出と次世代人材の育成に取り組んでいます。

持続可能な社会の実現には、長期的視点を持ち、次世代自身が主体的に未来を構想し行動することが不可欠です。

磁石祭は、生徒一人ひとりの「好き」や「問い」を起点に、多様な人や企業と交わりながら価値を生み出す場であり、未来を担う世代が社会と接続するリアルな実践の場です。

当社はこの取り組みを、単なる教育イベントではなく、

「未来社会を共に設計するための“共創の場”」であると捉え、その理念に共鳴し協賛に至りました。

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■本取り組みを通じて創出する社会的価値

当社は本協賛を通じて、以下の価値創出を目指します。

1．次世代が未来を設計する機会の創出

生徒が社会と接続しながら価値創出に挑戦することで、「未来を創る主体」としての意識を育みます。

2．教育と社会の長期的接続

10世代先を見据え、教育と産業・社会が連動する新しいモデルの構築を目指します。

3．多様性から生まれるイノベーションの創出

多様なバックグラウンドを持つ生徒と企業の共創により、新たな価値創出を促進します。

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■今後の展望

～未来を共に設計するエコシステムの構築へ～

当社は今後も、N高グループをはじめとする教育機関や次世代との連携を強化し、長期的視点に立った価値創出を推進してまいります。

探究型学習と社会実装の接続、若い世代との共創プロジェクトを通じて、

「学びがそのまま未来社会の設計につながる」エコシステムの実現を目指します。

今回の掲載を契機に、次世代とともに未来を創る取り組みをさらに加速してまいります。

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■会社概要

会社名：株式会社スペースノーム研究所

所在地：東京都新宿区

代表者：藤田大悟

理念：10世代先の地球をデザインする