名古屋のシュークリーム専門店「PUPPY CHOUX&COFFEE」 毎週お得なPick Up シュークリームがスタート！季節限定フレーバー【さくらもち】も販売開始！

株式会社Puppy Food Service4月各週のPick Upシュークリーム豊富なフレーバーをさらにお得に。

4月はいちご練乳や濃厚ピスタチオなど4種類のフレーバーを週替わりでお得に食べることができます。3月で１周年を迎えたPUPPY CHOUX&COFFEEは、これからも季節限定の新作やお得なフェアをお客様の目線に立ってご提供致します。

前月の人気フレーバーが翌月にお得に食べることができるので、このPick Up期間中に様々なフレーバーに挑戦をすることができ、自分の意外な好みなども発見できるかもしれません。

初の試みとなるPick Upシュークリームは初月はピスタチオがかなりお得に食べることができ、これを機会にぜひPUPPYに足を運んでみてはいかがでしょうか。

4月の季節限定フレーバー【さくらもち】も好評発売中！

いちご練乳キャラメルバナナディプロマット

4月から5月までの限定フレーバーとして

老若男女みなさんにきっと好かれるであろうフレーバーとしてさくらもちが登場。

さくらのカスタードクリームと、

桜の塩漬けを練り込んだサックサクの生地。

そしてクリームの中に忍ばせた求肥は

優しい食感のアクセントになっており、

1個の満足感もしっかりとあるフレーバー。

とろける甘さと少しの塩の風味が最高のバランスな

PUPPYのパティシエ自慢の一品だそう。

4/11からオリジナルカキ氷も販売開始！！

昨年好評だった、カスタードのアイスクリームと自家製のグラニテを使用したかき氷のパフェが販売スタートする。６層に構成されたパフェ仕立てのかき氷をテイクアウトで食べることができ、満足度も高いものとなっている。各種\950。

桃のグラニテエスプレッソのグラニテ

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とろけるクッキーシューと珈琲が出会うお店"

PUPPY CHOUX&COFFEE

〒461-0005

愛知県名古屋市東区東桜1丁目9-36

TEL 080-9331-3903

OPEN 12:30 ~ 21:00 (平日)

10:00 ~ 21:00(土日祝)

CLOSE なし

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代表取締役 林幸佑