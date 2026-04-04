【オフィシャルレポート】韓国ミュージカル ON SCREEN『エリザベート』Dolby Atmos版スペシャルイベント開催！シリーズを牽引したアンバサダー・ソニンさんが登壇！

ライブ・ビューイング・ジャパン

2026年4月4日（土）グランドシネマサンシャイン 池袋にて、韓国ミュージカルの名作を映画館で堪能できるシネマシリーズの「韓国ミュージカル ON SCREEN『エリザベート』Dolby Atmos版」の公開を記念して、本シリーズの公式アンバサダーを務める俳優・歌手のソニンさんをゲストに迎えたスペシャルイベントを実施した。

韓国ミュージカルの名作を映画館で楽しめるシネマシリーズ「韓国ミュージカルON SCREEN」。2025年7月に『エリザベート』から上映開始となり、『ファントム』『マリー・アントワネット』『笑う男』『モーツァルト！』と全5作品を上映してきた。そして、2026年4月3日よりDolby Atmos版の『エリザベート』の公開が開始。Dolby Atmos版は、『エリザベート』の世界を“音”によってさらに広げ、歌声やオーケストラ、観客の拍手や歓声が劇場全体に立体的に響き渡ることで、楽器一つひとつの音や細かなニュアンスまで、より丁寧に感じることができる。

Dolby Atmos版の魅力について聞かれたソニンは「劇場では感じられない音の細やかさに驚きました。劇音がよすぎて、生で見る舞台とはまた違って、より役者さんの“音の個性”とか“鳴り方”がダイレクトに聞こえて、マイクのラインに乗った音をそのまま聞いている感じでした」と感想を語った。

また、本作のオフィシャルアンバサダーを務めるソニンは、イベント出演やYouTubeでの作品紹介などの活動を行ってきたが、反響を聞かれると「最初の『エリザベート』から『見に行ったけどチケット取れなかった』とか、業界の人からも『気になって見に行ったんだ』って言っていただいたりして、ちゃんと浸透しているんだなと感じることができました」とうれしそうに話した。

そして、数々のミュージカルに出演しているソニンは、日本のミュージカルと韓国のミュージカルの違いや魅力を尋ねられると「日本で上演されている演出とは違うバージョンが見られますので、作品を新しい角度で見られました。」と声を弾ませた。

また、全5作品を対象にしたアンコール上映リクエスト投票の結果発表も行われ、『エリザベート』と『ファントム』に決定したことを発表したソニン。総応募数は7167票で、『エリザベート』1847票、『ファントム』1858票、『マリー・アントワネット』924票、『笑う男』1068 票、『モーツァルト！』1470票となったが、ソニンは「票が均等に行き渡っていて、『エリザベート』と『ファントム』は僅差なんですね。（1位の）『ファントム』は歌を堪能できるので、それをもう1回映画館で見られるのはうれしいですね」と胸を躍らせた。

そして、1年間アンバサダーとして活動したソニンは、スタッフ一同から感謝の花束を贈呈されると「今回、Dolby Atmosでこの作品を見た時に“舞台っていいものですね”って頷きたくなるくらいでした。頭から最後まで通して1つの作品を演じきる役者と、それを一緒に作り上げるスタッフ、このエンタメがどれほど素晴らしくて凄まじいことかということを感じました」と言葉に力を込め、「今回は生ではなくスクリーンという視点で、スクリーンを通して客観的に見ることで、これを私たちは毎公演その時のお客さんに届けているんだ、と改めて感じて、すごいエンタメだなと思いました。それに熱意や愛情を注ぐ役者さんと、それを受け取って感動したと言ってくださるファンの方々がいて、唯一無二で、私がこのお仕事に携われてよかったなと誇れる仕事だなと感じました」と感慨深げに語った。

さらに、ソニンは「劇場に足を運びたくても運べない方々に、スクリーンという形で舞台というエンタメを届けるこの素晴らしいプロジェクトで、舞台がもっと日常的な娯楽として皆さんの身近に届いたらいいなと。そういう願いに、一歩近づいたこの状態がより広まっていけばいいなと思いました。アンコール上映も決まりましたし、引き続き、映画館で見られる「韓国ミュージカル ON SCREEN」を楽しんでいただきたいと思います。今日はありがとうございました」とアピールした。

【韓国ミュージカル ON SCREEN『エリザベート』Dolby Atmos版 作品概要】

■シリーズタイトル：韓国ミュージカル ON SCREEN『エリザベート』Dolby Atmos版

■公開日： 2026年4月3日（金）より限定公開

※2026年5月8日（金）より、ＴＯＨＯシネマズ日比谷、ＴＯＨＯシネマズ梅田で公開

■コピーライト： (C)2022 EMK Musical Company, All Rights Reserved

【韓国ミュージカル ON SCREENアンコール上映概要】

■上映作品：韓国ミュージカル ON SCREEN『エリザベート』

韓国ミュージカル ON SCREEN『ファントム』

■公開日： 2026年6月5日（金）より1週間限定公開

■コピーライト

エリザベート： (C)2022 EMK Musical Company, All Rights Reserved

ファントム： (C)2021 EMK Musical Company, All Rights Reserved

■配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

■エリザベート予告：https://youtu.be/DA4tEl0RnXY

■公式サイト：https://kmusicalonscreen.com/

■公式X：https://x.com/kmusical_os（@kmusical_os）

■公式Instagram：https://www.instagram.com/kmusical_os/（@kmusical_os）