「うちの子だけ？」その不安に、データで答える体験会を大分市で開催

一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会

一般社団法人 日本デフビーチバレーボール協会（大分県）は、2026年5月9日（土）に大分市コンパルホール 視聴覚室にて、子どもの発達に不安を抱える保護者を対象とした体験型セミナー「うちの子だけ？ その不安に、答える体験会」を開催します。早稲田大学スポーツ科学学術院の広瀬統一教授が登壇し、参加無料にて実施します。

■ 開催背景：「グレーゾーン」の子どもたちが取り残されている

日本では、発達性協調運動障害（DCD）を持つ児童は約5～6%に上るとされています（DSM-5準拠）。「不器用なだけ」「落ち着きがない子」として見過ごされるケースが多く、適切な支援が届かないまま就学を迎え、学習困難や不登校、自己肯定感の低下といった二次障害へと進展するケースが後を絶ちません。

一方で、公的な療育サービスを利用するには医師の意見書や受給者証が必要であり、保護者にとって心理的・手続き的なハードルが高いのが実情です。特に「診断がつくほどではないが気になる」グレーゾーンの子どもたちや、健診前に早めに状態を把握したい保護者のニーズは、従来の支援の仕組みでは十分に応えられていませんでした。

本体験会は、こうした「制度の隙間」にいる子どもたちと保護者に向けた、新しいアプローチとして企画されました。

■ 体験会の概要

開催日時

2026年5月9日（土）9:30開場～12:30（予定）

会場

コンパルホール 視聴覚室（大分市府内町）

対象

4～6歳のお子さんをお持ちの保護者

参加費

無料（事前登録制）

主催

一般社団法人 日本デフビーチバレーボール協会

登壇者

広瀬統一 教授（早稲田大学スポーツ科学学術院）

広瀬統一 教授

■ 当日のプログラム内容

【特別講演】広瀬統一教授（10:00～）

「子どもの発達の困りごとをデータで見る～発達障害の早期発見と家庭でできる支援～」

発達性協調運動障害（DCD）の最新知見をもとに、子どもの発達の困りごとをどう「見える化」し、家庭でどう関わるかを解説します。

【体操実演】「得手不得手がわかる体操」（11:00～）

広瀬教授が親子で実演するさまざまな協調運動体験。動きやすい服装で、全員参加できます。お子さんの運動・感覚の特性を、楽しみながら確認できる機会です。

【アセスメント測定】3種のデータ計測を体験

当日は以下の測定メニューを実施します。

１. 行動・感覚・運動アセスメント

4～6歳向けオンラインチェック。約10分で簡易スクリーニング

２. 動作解析（情報理論分析）

スマートフォン動画を解析し、協調運動パターンを定量スコアで可視化

３. 視線解析（アイトラッキング）

専用機器で視線の動き・注意の向け方を計測し、認知・感覚特性をデータ化

１.２.３.すべて無料。ただし各定員10名（先着順）のため、事前申込をお早めに。

■ こんな保護者・お子さんが対象です

5歳児健診の前に「わが子の今の発達状態」を把握しておきたい 健診で「何か指摘されるのでは」と不安を感じている 軽度の発達の遅れを指摘されたが、正式な療育には抵抗がある 小学校入学前に困りごとを解消してあげたい

医師の意見書・受給者証は不要です。 どなたでも気軽にご参加いただけます。

■ 登壇者プロフィール

広瀬 統一（ひろせ のりかず）教授 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授

東京大学大学院にて博士（学術）を取得後、スポーツ傷害予防・アスレティックトレーニング・子どもの身体発達を専門に研究。サッカー女子日本代表（なでしこジャパン）フィジカルコーチとして2011年FIFA女子ワールドカップ優勝に貢献。

子どもの運動療法研究に取り組み、遊びを通じた早期介入プログラム「Be-Youプログラム」を開発。全国の保育・療育現場への普及と、5歳児健診を起点とした早期発見・支援モデルの構築を推進している。

■ 背景にある「Be-You 発達協調支援プログラム」について

本体験会は、一般社団法人 日本デフビーチバレーボール協会が展開する**「Be-You 発達協調支援プログラム」**の一環として開催されます。

Be-Youプログラムは、広瀬統一教授が監修する発達支援プログラムで、「遊びを通じた子どもの心と体の土台づくり」を理念に掲げます。感覚統合理論と脳・神経科学的エビデンスに基づき、感覚・運動・認知・社会性の発達を総合的に支援します。

最大の特徴は、公的支援の手続きを必要としない民営の運動療育事業として運営される点です。医師の意見書や障害者手帳・受給者証なしに、申込翌週からプログラムを開始できます。「診断はついていないが気になる」グレーゾーンの子どもたちや、健診前に自主的に取り組みたい保護者層にも広く対応できる仕組みです。

■ お申し込み・お問い合わせ

事前登録締切：2026年4月30日（木）

QRコードまたは以下の連絡先よりお申し込みください。

主催： 一般社団法人 日本デフビーチバレーボール協会 運営委託： 株式会社Livence 電話： 080-5256-0499 メール： takayuki.s0456@gmail.com 本事業は民営の運動療育事業です。測定結果は診断に代わるものではありません。