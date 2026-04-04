B2福岡｜連敗脱出 終盤の攻防を制し鹿児島に84-82で勝利

ライジングゼファーフクオカ株式会社

2026年4月4日（土）に開催した、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン【ライジングゼファーフクオカ vs.鹿児島レブナイズ】戦は、“福岡 84-82 鹿児島”で福岡の勝利となりました。

【試合結果】

【福岡】84-82【鹿児島】

1Q 23-19

2Q 24-27

3Q 26-22

4Q 11-14

【戦評】

＜前半＞

今シーズン最後の九州ダービー、鹿児島レブナイズとのGAME1。序盤は互いに3Pシュートを狙い合う展開となる中、#0會田、#30ウッドベリーを中心に内外からバランス良く加点し、福岡のオフェンスを牽引する。1Qは一進一退の攻防が続くが、終盤、鹿児島にミスが重なったところを逃さず福岡がわずかに前に出る。23-19と4点リードで1Qを終えた。

2Qに入り、鹿児島#12藤田の3Pシュートで逆転を許すも、ウッドベリーの3Pシュートですぐさま応戦。その後も両チームが外角を中心に得点を重ね、試合は再び拮抗した展開となる。#32狩野のこの日3本目の3Pシュート、#7西川の3Pシュートで福岡が逆転するが、鹿児島#14兒玉がペリメーターやドライブで得点を重ね、再び主導権を奪い返す。それでも西川の3Pシュートや速いパス回しからの得点で福岡も食い下がり、終盤まで激しい点の取り合いが続く。福岡は3Pシュート成功率58.3％と高確率で外角を沈め、47-46と1点リードで前半を折り返した。

＜後半＞

3Qも高い3Pシュート成功率を維持する福岡。#24バーレル、#34アギラールと外国籍選手を軸にした連携プレーでリズム良く得点を重ねる。西川もこの日4本目の3Pシュートを射抜き、外角が機能する中で点差を広げにかかる。しかし鹿児島も#23ゲインズ・ジュニアの3Pシュートで応戦するなど、粘り強いオフェンスで簡単には突き放させない。それでも終盤、ウッドベリーがブザービーターとなる3Pシュートを沈め、73-68と5点リードで最終クォーターへ。

最終クォーター、鹿児島の厚いディフェンスに苦しみ簡単にはシュートを打たせてもらえない中、福岡も強度の高いディフェンスで対抗し、互いに譲らぬ展開が続く。鹿児島・兒玉のこの日25得点目となる得点を許すなど福岡にとって苦しい時間帯となる。オフィシャルタイムアウト明けにはゲインズ・ジュニアの3Pシュート、#22シャーマのプットバックで鹿児島がさらに勢いを強める。福岡はたまらずタイムアウトを要求するが、鹿児島のディフェンスに阻まれ苦しい時間が続く。それでも粘り強い守備で応戦し、ワンポゼッション差のまま終盤へ。残り1分を切った場面で西川がこの日5本目となる3Pシュートを沈め、同点に。その後も鹿児島の攻撃を粘り強く守り切ると、残り6.9秒、西川が気迫溢れるプットバックをねじ込み、ついに逆転に成功。最後まで集中したディフェンスで鹿児島の反撃を封じ、84-82で福岡が激戦を制し、連敗を脱出した。

【コメント】

福島雅人HC

お互いに負けられないゲームの中で、良いテンションで戦い、両チームが持ち味を出し合う展開になったと思います。最後はこちらに良いポゼッションが残ったという点も含めて、互いに死力を尽くした良いゲームだったと感じています。会場も鹿児島さんらしい雰囲気で、福岡からも多くのブースターの方に来ていただき、タフな試合を勝ち切れたことは良かったと思います。

ただ、試合終盤の残り3分を切ってから、セカンドチャンスを多く与えてしまい、最後は危ない展開になりました。この部分は先週からの課題でもありますし、プレーオフ進出に向けてまだチャンスが残っている中で、しっかり修正していかなければいけないポイントだと思っています。

前節（4/1）の熊本戦では、冷静にプレーできないポゼッションもありましたが、今日はその点を修正し、選手たちは40分間冷静に戦ってくれたと思います。

また、鹿児島さんのエースでありキープレーヤーである兒玉選手、ゲインズ・ジュニア選手には、試合を支配されかける場面もありました。明日はそのあたりもしっかり対応していきたいと思います。

西川貴之選手

今日はタフな試合でしたが、最後ギリギリのところで勝ち切ることができて、本当に良かったと思っています。

明日は今日以上にハードな試合になると思いますし、ここで勝ち切れなければプレーオフ進出への道も厳しくなります。明日もチーム一丸となって勝利できるように頑張りたいと思います。

【ハイライト】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BFgLterK_hk ]

【バスケットLIVEで見逃し配信を見る】

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