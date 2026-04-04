【新発売】“デリケートゾーンケアをもっと身近に” 初めての方でも使いやすい『ピアジュール モイストウォッシュ』＆『トライアルセット』登場！

株式会社EXIA

女性のためのデリケートゾーンケア商品を販売する株式会社EXIA（所在地：東京都新宿区）が展開するピアジュールシリーズから、デリケートゾーンの悩みに寄り添うボディソープ「ピアジュール モイストウォッシュ」を、2026年4月1日（水）より発売いたします。

さらに、気軽に試せるトライアルセットもご用意！初めてのデリケートゾーンケアにも取り入れやすいラインアップとなっています。

モイストウォッシュ

■モイストウォッシュ イメージ画

アミノ酸系洗浄成分を配合した、液体タイプのボディソープ。

多くの女性が抱えるデリケートゾーンの悩みに着目し、毎日のケアとして取り入れやすい処方に仕上げました。

低刺激設計で、デリケートゾーンを含む全身に使用可能。

やさしい使い心地で、赤ちゃんにもお使いいただけます。

大容量で、日常のボディケアにもたっぷりお使いいただけます。

さらに、ヒアルロン酸をはじめとする保湿成分や、植物由来の乳酸菌などの美肌成分を配合。

ぷるっとした使用感で、うるおいを守りながらしっとりとした洗い上がりへ導きます。

ビタミンCやナイアシンアミドなどの整肌成分により、乾燥によるくすみ※にもアプローチ。

においや乾燥などの気になる悩みにアプローチし、肌をすこやかな状態へ導きます。

※乾燥による

- 製品名

製品名：ピアジュール モイストウォッシュ

価格：1,480円（税抜き）

容量：400ml

■12の無添加処方

フリー項目一覧

肌へのやさしさにもこだわり、敏感な肌の方にも使いやすい設計となっております。

■”においの不快感を減らす”機能性香料

香料にもこだわり抜き、悪臭の不快感を減らすための有効技術を採用した、100％天然由来香料を使用。（COSMOS認証・VEGAN認証・ECOCERT認証取得）

主張しすぎないやさしい香り立ちで、心地よいバスタイムを演出します。

トライアルセット

トライアルセット イメージ画ウーマンボディフォーム概要ウーマンジェル概要

大人気商品の「ウーマンボディフォーム」と、保湿美容ジェル「ウーマンジェル」が、気軽に試せるミニサイズで登場！

「ウーマンボディフォーム」は、**『LDK the Beauty』にて年間ベストコスメを受賞**した実力派アイテム。

初めてのデリケートゾーンケアで何を選べばいいかわからない方や、自分に合うか試してみたい方におすすめです。

また、コンパクトなサイズで、旅行や外出先での持ち運びにも便利にお使いいただけます。

製品概要

製品名：ピアジュール トライアルセット（フォーム：医薬部外品）

価格：1,250円（税抜き）

容量：20ml／20g

ピアジュールについて

ー pia jourという名前に込めた想い ー

“本当のパワースポットは、自分自身の中にある”

pia（信じる心）× jour（光・エネルギー）

アイテムを手に取るたびに、

“自分を大切にする感覚”を思い出せるように。

そして、私たちはこう考えます。

「知ることは、愛になる。」

自分のことを知ることで、自分自身をもっと大切にできる。

相手のことを知ることで、思いやりが生まれる。

知ることは、自己愛にも、他者への優しさにも、

そしてパートナーシップにもつながっていく。

pia jourは、悩みをケアするだけでなく、

自分を知り、大切にすることから始まる、

やさしさや思いやりの循環を日常に届けるブランドです。

■その他製品ラインナップ

ピアジュール ウーマンボディフォーム（医薬部外品）

【詳細】

医薬部外品の泡タイプのボディフォーム。

有効成分が、デリケートゾーンのトラブルの原因となる菌の増殖を防ぎ、清潔な状態を保ちます。

さらに、美容成分と植物由来の乳酸菌を配合。うるおいを守りながら、やさしく洗い上げます。

また、詰め替え用もご用意しており、継続してご使用いただきやすい仕様です。

【製品概要】

製品名：ウーマンボディフォーム

商品価格：1,680円（税抜き）

容量：400ml

【製品概要】

製品名：ピアジュール ウーマンフォーム詰め替え(医薬部外品)

価格：1,280円（税抜き）

容量：320ml

ピアジュール メディカルボディフォーム

【詳細】

医薬部外品の泡タイプのボディフォーム。

有効成分により、足やワキなどの気になるニオイの原因菌の増殖を防ぎ、清潔な状態を保ちます。

さらに、背中ニキビなどの肌トラブルも予防します。

男女兼用で使用でき、パートナーとのシェアにもおすすめです。

【製品概要】

製品名：メディカルボディフォーム

商品価格：1,480円（税抜き）

容量：300ml

ピアジュール ウーマンボディウォッシュ

【詳細】

アミノ酸系洗浄成分を使用し、肌と同じ弱酸性でしみにくい処方。

デリケートな部位にもやさしく、全身にお使いいただけます。

液体タイプで泡立てやすく、毎日のケアにも手軽に取り入れられます。

【製品概要】

製品名：ウーマンボディウォッシュ

商品価格：1,360円（税抜き）

容量：400ml

ピアジュール ウーマンボディクリーム

【詳細】

オーガニック植物由来エキスを配合。

乾燥などでゆらぎがちな肌を、うるおいで整える保湿クリーム。

デリケートゾーン＋全身に使用でき、気になるくすみ※にもアプローチ。

なめらかに伸びる軽やかなテクスチャーで、べたつかず快適にお使いいただけます。

※乾燥による

ECサイト限定で、「ウーマンボディクリーム」の大容量サイズも展開しており、たっぷり使いたい方にもおすすめです。

【製品概要】

製品名：ウーマンボディクリーム

商品価格：1,380円（税抜き）

容量：180g

【製品概要】

製品名：ウーマンボディクリーム 390g

商品価格：2,624円（税抜き）

容量：390g

ピアジュール ウーマンジェル

【詳細】

デリケートゾーンに使用できる美容ジェル。

乾燥から肌を守り、うるおいを与えてやさしくケアします。

保湿ケアとしてはもちろん、潤滑ジェルとしても使用可能。

脱毛後のデリケートな肌の保湿ケアにもおすすめです。

【製品概要】

製品名：ウーマンジェル

商品価格：1,480円（税抜き）

容量：100g

ピアジュール クリーンカップ（洗浄カップ）

【詳細】

月経カップ専用の洗浄カップ。

折りたたみ可能で、消毒はもちろん、外出先での交換や洗浄にも便利です。

コンパクトに持ち運べるため、いつでも清潔にケアできます。

【製品概要】

製品名：クリーンカップ

商品価格：1,500円（税抜き）

容量：200ml

ウーマンカップ（一般医療機器）

【詳細】

日本初のアプリケーター付き月経カップ。

装着をサポートするアプリケーター付きで、初めての方でも使いやすい設計です。

より多くの女性に、快適な毎日を過ごしてほしいという想いから誕生しました。

【製品概要】

製品名：ウーマンカップ

商品価格：5,000円（税抜き）

容量：20ml

フェアリーカップ（一般医療機器）

【詳細】

医療用シリコンを使用した月経カップ。

適度なハリがあり、体内でしっかり開きやすく、ズレにくい設計です。

繰り返し使えるため、ゴミを減らせるだけでなく、長く使うことでお財布にもやさしいアイテムです。

【製品概要】

製品名：フェアリーカップ

商品価格：4,000円（税抜き）

容量：17ml

アプリケーター

【詳細】

月経カップをスムーズに正しい位置まで挿入できるようサポートするアプリケーター。

初めての方でも扱いやすく、月経カップの使用をやさしく後押しします。

※本製品はウーマンカップ専用です。他製品への使用は破損の原因となる可能性があります。

【製品概要】

製品名：アプリケーター

商品価格：1,500円（税抜き）

■『ピアジュール』ブランドサイト、ブランドSNSのご紹介

- 公式ブランドサイト

https://piajour.shop/

- 公式Instagram

https://www.instagram.com/piajour_info

- 公式HP

https://exia-corp.com/

■その他概要

■お客さまからの商品に関するお問い合わせ先

- 主要販売先ドラッグストア・バラエティショップ・インターネットサイト※詳しい取り扱い先については公式サイト、もしくはお電話でお問い合わせください。- 会社情報株式会社 EXIA代表取締役 村上 昌平電話：03-6265-3481Fax：03-4335-8339Mail ：infoexia@gmail.com

TEL：0120-211-121

Email : infoexia@gmail.com



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