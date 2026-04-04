ClariSの新曲「Revive」が、2026年4月クールTVアニメ「勇者のクズ」第2クールオープニングテーマに決定！4月12日(日)0時より音楽配信開始！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

昨年1月に開催された「リスアニ！LIVE 2025」にて新体制での初パフォーマンスを行い、新メンバーエリー、アンナを迎え、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章として国内外で活躍中の、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティスト ″ClariS（クラリス）″。

ClariSの新曲「Revive」が、2026年4月11日(土)24時55分より日本テレビ系にて放送されるTVアニメ「勇者のクズ」第2クールのオープニングテーマに決定したことが本日発表された。本楽曲は4月12日(日)0時より各種音楽配信サービスにて配信開始となる。

「勇者のクズ」は単行本シリーズ1～8巻まで発売されており、「コミックボーダー」「ニコニコ静画」などSNS他でも高い人気を誇る作品。賞金稼ぎ《勇者》とマフィア《魔王》が斬り合う現代異能バトルを描いた作品となっている。2026年1月より第1クールが放送された、話題のアニメ作品。

新曲「Revive」は、TVアニメ「勇者のクズ」のダークでスリリングな世界観を色濃く反映した、疾走感あふれるロックナンバー。

これまでのClariSのサウンドイメージとは一線を画す、ClariSの新境地を切り拓く一曲に仕上がっている。

第2クールオープニングテーマを担当するClariSは『私たちの新曲「Revive」は、激しいロックナンバーで主人公ヤシロの人間模様を表すような荒々しく挑発的な歌詞が印象的な楽曲となっています。ClariSとしては今まで挑戦したことのない強く激しい1曲なので、聴いてくださる皆さんを驚かせてしまうかもしれませんが、ぜひ私たちの新たな魅力を感じてください！皆さん「勇者のクズ」を一緒に盛り上げていきましょう！』と意気込みをコメントしている。

また本日新たに公開されたメインPV第3弾では、「Revive」の楽曲の一部も聴くことができるので、ぜひお聞き逃しなく。

なお新曲配信を記念したWEBラジオ「ClariS Spring Radio -2026-」の配信と、「Revive」Pre-add / Pre-saveキャンペーンの開催も併せて発表されている。「ClariS Spring Radio -2026-」では、リスナーの参加企画も実施され、今後様々な最新情報も発信されるとのこと。

さらに、4月より東京・大阪にて新体制初のワンマンライブを控えているClariSだが、本日新たなライブ情報が発表された。ツアータイトルは「ClariS 15th Thanks Tour 一夏灯祭」。2026年7月11日(土), 12日(日)にTokyo Dome City Hall（東京）にて開催が予定されている。チケット情報などの詳細も発表されているので、ClariS公式サイトをぜひチェックしていただきたい。

4月11日(土)24時55分より放送開始のTVアニメ「勇者のクズ」第2クール、そしてClariS新曲「Revive」の続報もぜひお楽しみに。

【ClariSからコメントが到着！】

第2クールオープニングテーマを担当させていただくことになりましたClariSです！

私たちの新曲「Revive」は、激しいロックナンバーで主人公ヤシロの人間模様を表すような荒々しく挑発的な歌詞が印象的な楽曲となっています。

ClariSとしては今まで挑戦したことのない強く激しい1曲なので、聴いてくださる皆さんを驚かせてしまうかもしれませんが、ぜひ私たちの新たな魅力を感じてください！

皆さん『勇者のクズ』を一緒に盛り上げていきましょう！

【作品情報】

■「勇者のクズ」原作コミック情報

「勇者のクズ」（漫画：ナカシマ723 原作：ロケット商会）単行本シリーズ1～8巻、好評発売中！

「コミックボーダー」「ニコニコ静画」SNS他で話題沸騰！

賞金稼ぎ《勇者》とマフィア《魔王》が斬り合う現代異能バトル。

超弩級インディーズ大作が新規描き下ろし追加＆装いも新たに商業デビュー!!

原作公式サイト(コミックボーダー)：https://comicborder.com/

原作公式X：https://x.com/BorderComic

■TVアニメ「勇者のクズ」作品概要

【イントロダクション】

「勇者なんて、最低のクズがやる商売だ」

21世紀なかば、東京の裏社会は、エーテル（魔力）強化手術で《魔王》となったマフィアたちに支配されていた。

この魔王たちを倒す賞金稼ぎ──それがすなわち《勇者》である！

勇者は、《Ｅ３》(イースリー)という薬剤でエーテル能力を強化して魔王に対抗。

その殺傷行為は合法化され、勇者はまさに”人殺し”の職業となった。

そんな中、フリーランスの勇者《死神》ヤシロのもとに、自称「弟子」が押しかけてくる。

それは、勇者見習いの女子高生・城ヶ峰。

しぶしぶ彼女を受け入れたヤシロは、ロクでもない事件に巻き込まれていく！

クズの「師匠」と自称「弟子」 弩級現代異能アクションの幕が開く！

【放送情報】

日本テレビ系 2026年1月10日(土)より連続2クール

毎週土曜24:55～ 順次全国放送

※放送日時は予告なく変更になる場合があります。

※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。

【キャスト】

《死神》ヤシロ：鈴木崚汰

城ヶ峰亜希：鬼頭明里

印堂雪音：春海百乃

セーラ・カシワギ・ペンドラゴン：花守ゆみり

《ソルト》ジョー：田所陽向

《音楽屋》イシノオ：平川大輔

《もぐり》のマルタ：高戸靖広

《嵐の柩》卿：早見沙織

《神父》綾島聖：杉田智和

《罅ぜる聖図》卿：村瀬歩

【スタッフ】

原作：ロケット商会

漫画：ナカシマ723(リイド社「コミックボーダー」連載)

監督：ウシロシンジ

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

キャラクターデザイン：村上李香

色彩設計：近藤直登

美術監督：井上一宏

撮影監督：江間常高

編集：渡辺直樹

音響監督:えのもとたかひろ

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：OLM

【WEBサイト・SNS】

公式サイト：https://yushanokuzu.com

公式X：https://x.com/yushanokuzu

公式YouTube：https://www.youtube.com/@yushanokuzu

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yushanokuzu

【ClariS最新ニュース情報】

★4月12日(日)0時より「Revive」先行配信スタート！

【楽曲情報】

ClariS新曲「Revive」

作詞・作曲・編曲：重永亮介

■配信先一覧

https://claris.lnk.to/Revive

※URLは4月12日(日)0:00より有効

※配信時間はストアによって多少前後する可能性がございます。

■TVアニメ「勇者のクズ」メインPV第3弾

https://youtu.be/f0cVC71hJ3g

★WEBラジオ「ClariS Spring Radio -2026-」配信決定！

新曲「Revive」配信を記念して、ClariSオフィシャルYouTubeチャンネルにてWEBラジオ「ClariS Spring Radio -2026-」の配信決定！

◇ClariS Spring Radio -2026-

全4回、下記の日程でプレミア公開！

2026年10月31日(土)23:59までの期間限定公開。

《配信日》

4月11日(土) 19:00～ #1

4月25日(土) 20:00～ #2

5月9日(土) 20:00～ #3

5月27日(水) 20:00～ ? ？ ？

▼詳細はこちら

https://www.clarismusic.jp/news/

★「Revive」Pre-add / Pre-saveキャンペーン開催！

新曲「Revive」配信を記念して、Pre-add / Pre-saveキャンペーン開催決定！

対象期間内に新曲「Revive」をApple Musicの″Pre-add″、Spotifyの″Pre-save″にて事前登録いただいた方全員に【ClariSオリジナルボイスコメント】をプレゼント！

※事前登録頂くと、アルバム配信日にご自身のライブラリにアルバムの楽曲が追加されます。

【対象期間】

2026年4月4日(土)18:00～2026年4月11日(土)23:59まで

【特典内容】

ClariSオリジナルボイスコメント

【参加方法】

1. https://claris.lnk.to/Revive にアクセス

2. Apple Musicをご利用の方は「Pre-add on Apple Music」、Spotifyをご利用の方は「Pre-save on Spotify」をタップ

事前登録が完了すると試聴ページへ遷移するのでClariSからのメッセージをお楽しみください♪

【ClariSライブ情報】

■ClariS -03- 1st TOUR 2026 ~Trigger Anthem~

【開催日程】

2026年4月17日(金)

会場：Zepp Haneda(東京)

開場17:30／開演 18:30



2026年4月26日(日)

会場：Zepp Osaka Bayside(大阪)

開場 17:00／開演 18:00

▼詳細はこちら

https://www.clarismusic.jp/news/archive/?582013

New Information!!

■ClariS 15th Thanks Tour 一夏灯祭

2026年7月にClariSワンマンライブ「ClariS 15th Thanks Tour 一夏灯祭」の開催決定！

メジャーデビュー15周年を迎えたClariSの音楽でこの夏を彩ります。

【日時・会場】

■7月11日（土）

会場：Tokyo Dome City Hall

開場 16:00／開演 17:00

■7月12日（日）

会場：Tokyo Dome City Hall

開場 15:00／開演 16:00

お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

▼チケットなどの詳細はClariS公式サイトをご確認ください

https://www.clarismusic.jp/

【ClariS Profile】

ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティストClariS。

現在までに、29枚のシングルと4枚のミニアルバム、2枚のEP、7枚のオリジナルアルバム、またベストアルバムリリースと精力的に活動し、多くのアニメタイアップ作品を担当している。

2010年10月にシングル「irony」(TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP)でメジャーデビュー。2011年2月にリリースされた2ndシングル「コネクト」では、強力なTV アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」のOPテーマを担当し、後にストリーミング再生9,000万回を突破し、海外でも絶大な人気を誇るClariSの代表曲となる。

2025年1月、イベント「リスアニ！LIVE 2025」(日本武道館)にて、新体制での初パフォーマンスを行い、エリー、アンナを新メンバーとして迎えることが発表され、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章の活動が本格的にスタート。9月には「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーに就任が発表され、12月10日に「魔法少女まどか☆マギカ」をコンセプトにしたEP「リンクス」を発売。

2026年4月、新体制で初となるワンマンツアー「ClariS -03- 1st TOUR 2026 ～Trigger Anthem～」(東京、大阪)開催も控えている。

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