AI Lab 株式会社（代表取締役：金河辰哉）、コンプライアンス基準を強化し、AI時代に特化した「次世代SNSマーケター育成プロジェクト」を本格始動

AI Lab 株式会社

AI技術を活用したオンライン学習プラットフォーム事業およびITコンサルティングを展開するAI Lab 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：金河 辰哉）は、この度、業界の健全化と質の高いマーケター輩出を目的とした独自のコンプライアンス基準を制定いたしました。あわせて、社会人および法人対応に特化した実践型教育プログラム「次世代SNSマーケター育成プロジェクト」を2026年4月より本格始動したことをお知らせいたします。

■プロジェクト始動の背景と業界の課題 昨今、AI技術の発展によりSNSマーケティングの手法は高度化し、個人・企業を問わず需要が急増しています。しかしその一方で、リテラシー不足によるトラブルや、実態の伴わない悪質な業者の増加が業界全体の課題となっています。 AI Lab 株式会社は設立以来、AIツールを活用した実践的なSNS運用ノウハウと、徹底したマンツーマンサポート体制を提供してまいりました。この度、より信頼性の高い教育プラットフォームへと進化し、業界の健全化をリードする存在となるため、コンプライアンス体制を抜本的に強化。次世代のトップマーケターを育成するプロジェクトを立ち上げる運びとなりました。

■「次世代SNSマーケター育成プロジェクト」の3つの特徴

1. 未成年および学生の参加を不可とする「独自のコンプライアンス基準」の徹底 業界の健全化を牽引するため、当社の提供するオンラインスクールでは「未成年および学生の参加を一切不可」とする厳格なガイドラインを設けました。精神的・経済的に自立した社会人のみを対象とすることで、受講生同士の質を高め、金銭的なトラブル等を未然に防ぐクリーンで安全な運営体制を構築しています。

2. AI×SNSを駆使する「実践型リーダー育成」と伴走支援 既存の受講生の中から特に優秀な成績を収めているメンバーを選抜し、次世代の「AI×SNSマーケター」へと引き上げるための特別メンタリングを実施しています。当社の理念である「自走できる個人の育成」に基づき、単なるノウハウの提供に留まらず、後進を指導できる「教育者（コンサルタント）」としての高度なスキルも育成します。

3. 最新のAIトレンドを反映したeラーニングと専任サポート 受講生が自身のライフスタイルに合わせて学習を進められるよう、体系化された数十本以上の動画カリキュラム（eラーニングシステム）を提供。さらに、オンライン通話やチャットを用いた専任コンサルタントによる手厚い伴走サポートにより、学習の挫折を防ぎ、確実なスキル習得と実践的なマーケティング能力の向上を支援します。

■代表取締役 金河 辰哉よりメッセージ 「AIとSNSマーケティングの掛け合わせは、正しい知識と倫理観を持って活用すれば、個人や企業の可能性を無限に広げる強力な武器になります。AI Lab 株式会社は、目先の利益ではなく、受講生一人ひとりが本質的なスキルを身につけ、社会に価値を提供できる人材へと成長することを第一に考えています。今回のコンプライアンス基準の強化と育成プロジェクトを通じて、業界全体のスタンダードを引き上げ、関わるすべての人に信頼される企業を目指してまいります。」

■今後の展望 今後は本プロジェクトで育成した次世代リーダーたちと共に、個人向けオンラインスクール事業のみならず、法人向けのSNS運用代行やAI導入コンサルティング事業への展開も視野に入れ、事業規模をさらに拡大してまいります。AI Lab 株式会社は、今後も法令遵守を第一に掲げ、社会に貢献する企業として成長を続けてまいります。

■会社概要 会社名：AI Lab 株式会社 代表者：代表取締役 金河 辰哉 所在地：東京都港区南青山三丁目1番36号 事業内容：オンライン学習プラットフォームの運営、AI・ITコンサルティング、SNS運用支援事業 URL：https://ai-lab-jp.com/