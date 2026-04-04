【MOTTERU】4/4(土) 20:00スタート「楽天お買い物マラソン」にて新商品・人気商品を最大約50%OFFで販売
株式会社MOTTERU
SALE対象商品はこちら :
https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000138/
MOT-MGFAC
MOT-MGFCC
MOT-ACPD30C2
MOT-HDFAN06
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/306_1_4caec51cfbb8f43f8963a963c2c4ad06.jpg?v=202604050151 ]
MOT-MBAC10002
MOT-MBSS10002
MOT-SOLAR24
MOT-ACPD65
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/306_2_153237bdca1d7ac82c558997f77a8c71.jpg?v=202604050151 ]
MOT-CBBAND05
MOT-WPCAU
MOT-SRING02
MOT-SRING03
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/306_3_ee43954da9b58d66c006d447c56b7ec4.jpg?v=202604050151 ]
ケーブルバンド(MOT-CBBAND02)
シリコンケーブル(MOT-BCECAC)
ストラップ(MOT-STRAP01)
エコケーブル(MOT-ECOAL)
株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、4月4日(土)より開催される楽天市場『楽天お買い物マラソン』に合わせ、人気製品などのアイテム88点を最大約50%オフで販売いたします。
【MOTTERUのSALE期間：4/3(金) 20:00-4/10(金) 14:00】
(楽天お買い物マラソン対象期間：4/4(土) 20:00-4/10(金) 01:59)
SALE対象商品はこちら :
https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000138/
注目の新商品アイテム(一部抜粋)
MOT-MGFAC
MOT-MGFCC
MOT-ACPD30C2
MOT-HDFAN06
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/306_1_4caec51cfbb8f43f8963a963c2c4ad06.jpg?v=202604050151 ]
その他新商品はこちら(https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000182/)
1,000円OFF以上アイテム(一部抜粋)
MOT-MBAC10002
MOT-MBSS10002
MOT-SOLAR24
MOT-ACPD65
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/306_2_153237bdca1d7ac82c558997f77a8c71.jpg?v=202604050151 ]
ポイント倍率アップアイテム(一部抜粋)
MOT-CBBAND05
MOT-WPCAU
MOT-SRING02
MOT-SRING03
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/306_3_ee43954da9b58d66c006d447c56b7ec4.jpg?v=202604050151 ]
その他ポイント倍率アップ商品はこちら(https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000152/)
1000円ぽっきりアイテム(一部抜粋)
ケーブルバンド(MOT-CBBAND02)
シリコンケーブル(MOT-BCECAC)
ストラップ(MOT-STRAP01)
エコケーブル(MOT-ECOAL)
その他1,000円ぽっきり商品はこちら(https://soko.rms.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000151/)
まだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。
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