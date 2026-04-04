オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょフェス!! 2026「もう一度聴きたいアニソン神曲」大募集！

■５周年記念！“伝説カバー”がライブで蘇る特別企画を実施！

株式会社テレビ朝日

チャンネル登録者数200万人突破！テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」内の人気番組「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!」。5月20日（水）にSGCホール有明で開催される番組イベント「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょフェス!!2026」にて、５周年を記念したスペシャル企画の実施が決定！

題して、「国民人気投票！オーイシマサヨシ＆鈴木愛理に『もう一度歌って欲しいアニソン神曲』大募集！GO!GO!GO!でしょ!!」

これまでデュエットも含め、６０曲以上のアニソン神曲をカバーしてきたオーイシマサヨシと鈴木愛理。中でも、鈴木愛理がカバーした「アイドル(YOASOBI)」をはじめ、1000万再生を超える“伝説カバー”も多数誕生！またオーイシマサヨシと鈴木愛理がコラボした「secret base～君がくれたもの～(ZONE)」では、“番組リニューアル前最後の歌唱”ということで感極まった鈴木愛理を、オーイシがサポートして歌唱するシーンが大きな話題に！

そんな「歴史」を築いてきた2人が、番組を支えてきてくれたファンへの感謝を込めて、過去に披露したアニソンの中から『もう一度ライブで歌って欲しい楽曲』を今回、大大大募集！

ファン投票によって選ばれた曲の中から2人が歌唱！あの神曲が５周年のステージで蘇ります！

鈴木愛理・コメント

みなさんが応募する楽曲で、でしょフェス!!で私たちが歌う曲が決まります！選ばれた曲によっては、またカラオケに行って一生懸命練習しないといけないので、ドキドキしています！

たくさんのご応募お待ちしてます！

オーイシマサヨシ・コメント

５年前より５歳、歳をとってますから！w首筋が切れないように頑張ります！みなさん、ぜひお手柔らかにリクエストお願いします！

投票は４月２４日（金）23:59まで！

応募方法・対象楽曲リストは番組HPをチェック！みなさん、奮って投票してください！

■番組公式HP

https://www.tv-asahi.co.jp/douhaji/#/?category=variety(https://www.tv-asahi.co.jp/douhaji/#/?category=variety)

■ゲストのこっちのけんと＆TRUEに歌って欲しいカバー曲も大募集！

本イベントには、ゲストとしてこっちのけんと、TRUE の出演が決定！

TRUEは番組開始初期の2021年7月と2025年8月の2度出演。最初に出演した回では、アニメ「転生したらスライムだった件」の第1・2クールED曲「リトルソルジャー(田所あずさ)」をカバーしてその美声を披露してくれました！また、こっちのけんとも今年3月に3度目の出演。自身の楽曲「死ぬな！」とオーイシの楽曲「死んだ！」との“コラボ構想”で盛り上がったばかり。

そんな「でしょでしょ!!ファミリー」のこっちのけんと、TRUEにも“歌って欲しいカバー曲”を同時募集！この日限りのスペシャルコラボが実現する可能性も…！？こちらもぜひ、リクエストお願いします！

■会場で参加できる「５周年映像クイズ企画」開催！全問正解したら特典GET！

さらに！５周年を記念した会場参加型企画も実施！

題して、「５周年クイズ企画!!過去の名シーンから出題！全問正解でオーイシ&愛理SPメッセ入りセトリGETでしょ!!」

イベント当日の５月２０日（水）、会場で配布されるチラシからスマホで二次元コードを読み取れば参加可能！番組の過去名シーンをもとにしたクイズが出題されます。見事全問正解した方には、“オーイシマサヨシ・鈴木愛理直筆、SPメッセージ入りのセットリスト”が贈られます！

ファンなら思わず唸る問題から、思い出が蘇るあの名シーンまで、５周年ならではの“愛”が詰まった企画となっています！

■CSテレ朝チャンネル1で生中継も決定！

さらに本イベントは、CSテレ朝チャンネル1での独占生中継も決定！会場に来られない方も、リアルタイムで「でしょフェス!!2026」を体感できます。

詳細はCSテレ朝チャンネル公式サイトをチェック！

https://www.tv-asahi.co.jp/ch/contents/variety/0865/

■期待値爆上がりの５周年フェス、チケット絶賛受付中！

ファン参加型のカバー曲募集企画、会場一体となるクイズ企画、そして豪華ゲストとのスペシャルコラボ――

５年間の“アリガトウ”を詰め込んだ「でしょフェス!!2026」、この一夜限りの祭典をお見逃しなく！チケットは絶賛受付中です！

【イベント概要】

■公演名 オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょフェス!!2026

有明からありったけのアリガトウ(ハート) ５周年GO!GO!GO!でしょ!!

■日時 2026年5月20日（水） 開場18:00／開演19:00

■会場 SGCホール有明（東京都江東区有明3-3-8【東京ドリームパーク】内）

■出演

オーイシマサヨシ・鈴木愛理

＜ゲスト＞ こっちのけんと・TRUE（五十音順）

■チケット（全席指定） ※電子チケットのみの取り扱いとなります

8,800円（税込）

◆受付スケジュール

＜先着先行受付中！＞

４月１２日（日）２３：５９まで

◆受付サイト

テレ朝チケット https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/desho_fes2026

イープラス https://eplus.jp/deshofes2026/

ぴあ https://w.pia.jp/t/desho-fes2026/

ローチケ https://l-tike.com/desho_fes/

■番組はYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」をチェック！

「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!」はYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」で配信中！チャンネル登録もお忘れなく！

■番組公式HP

https://www.tv-asahi.co.jp/douhaji/#/?category=variety

■番組公式 X

https://x.com/anison_desho