オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょフェス!! 2026「もう一度聴きたいアニソン神曲」大募集！
■５周年記念！“伝説カバー”がライブで蘇る特別企画を実施！
チャンネル登録者数200万人突破！テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」内の人気番組「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!」。5月20日（水）にSGCホール有明で開催される番組イベント「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょフェス!!2026」にて、５周年を記念したスペシャル企画の実施が決定！
題して、「国民人気投票！オーイシマサヨシ＆鈴木愛理に『もう一度歌って欲しいアニソン神曲』大募集！GO!GO!GO!でしょ!!」
これまでデュエットも含め、６０曲以上のアニソン神曲をカバーしてきたオーイシマサヨシと鈴木愛理。中でも、鈴木愛理がカバーした「アイドル(YOASOBI)」をはじめ、1000万再生を超える“伝説カバー”も多数誕生！またオーイシマサヨシと鈴木愛理がコラボした「secret base～君がくれたもの～(ZONE)」では、“番組リニューアル前最後の歌唱”ということで感極まった鈴木愛理を、オーイシがサポートして歌唱するシーンが大きな話題に！
そんな「歴史」を築いてきた2人が、番組を支えてきてくれたファンへの感謝を込めて、過去に披露したアニソンの中から『もう一度ライブで歌って欲しい楽曲』を今回、大大大募集！
ファン投票によって選ばれた曲の中から2人が歌唱！あの神曲が５周年のステージで蘇ります！
鈴木愛理・コメント
みなさんが応募する楽曲で、でしょフェス!!で私たちが歌う曲が決まります！選ばれた曲によっては、またカラオケに行って一生懸命練習しないといけないので、ドキドキしています！
たくさんのご応募お待ちしてます！
オーイシマサヨシ・コメント
５年前より５歳、歳をとってますから！w首筋が切れないように頑張ります！みなさん、ぜひお手柔らかにリクエストお願いします！
投票は４月２４日（金）23:59まで！
応募方法・対象楽曲リストは番組HPをチェック！みなさん、奮って投票してください！
■番組公式HP
https://www.tv-asahi.co.jp/douhaji/#/?category=variety(https://www.tv-asahi.co.jp/douhaji/#/?category=variety)
■ゲストのこっちのけんと＆TRUEに歌って欲しいカバー曲も大募集！
本イベントには、ゲストとしてこっちのけんと、TRUE の出演が決定！
TRUEは番組開始初期の2021年7月と2025年8月の2度出演。最初に出演した回では、アニメ「転生したらスライムだった件」の第1・2クールED曲「リトルソルジャー(田所あずさ)」をカバーしてその美声を披露してくれました！また、こっちのけんとも今年3月に3度目の出演。自身の楽曲「死ぬな！」とオーイシの楽曲「死んだ！」との“コラボ構想”で盛り上がったばかり。
そんな「でしょでしょ!!ファミリー」のこっちのけんと、TRUEにも“歌って欲しいカバー曲”を同時募集！この日限りのスペシャルコラボが実現する可能性も…！？こちらもぜひ、リクエストお願いします！
■会場で参加できる「５周年映像クイズ企画」開催！全問正解したら特典GET！
さらに！５周年を記念した会場参加型企画も実施！
題して、「５周年クイズ企画!!過去の名シーンから出題！全問正解でオーイシ&愛理SPメッセ入りセトリGETでしょ!!」
イベント当日の５月２０日（水）、会場で配布されるチラシからスマホで二次元コードを読み取れば参加可能！番組の過去名シーンをもとにしたクイズが出題されます。見事全問正解した方には、“オーイシマサヨシ・鈴木愛理直筆、SPメッセージ入りのセットリスト”が贈られます！
ファンなら思わず唸る問題から、思い出が蘇るあの名シーンまで、５周年ならではの“愛”が詰まった企画となっています！
■CSテレ朝チャンネル1で生中継も決定！
さらに本イベントは、CSテレ朝チャンネル1での独占生中継も決定！会場に来られない方も、リアルタイムで「でしょフェス!!2026」を体感できます。
詳細はCSテレ朝チャンネル公式サイトをチェック！
https://www.tv-asahi.co.jp/ch/contents/variety/0865/
■期待値爆上がりの５周年フェス、チケット絶賛受付中！
ファン参加型のカバー曲募集企画、会場一体となるクイズ企画、そして豪華ゲストとのスペシャルコラボ――
５年間の“アリガトウ”を詰め込んだ「でしょフェス!!2026」、この一夜限りの祭典をお見逃しなく！チケットは絶賛受付中です！
【イベント概要】
■公演名 オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょフェス!!2026
有明からありったけのアリガトウ(ハート) ５周年GO!GO!GO!でしょ!!
■日時 2026年5月20日（水） 開場18:00／開演19:00
■会場 SGCホール有明（東京都江東区有明3-3-8【東京ドリームパーク】内）
■出演
オーイシマサヨシ・鈴木愛理
＜ゲスト＞ こっちのけんと・TRUE（五十音順）
■チケット（全席指定） ※電子チケットのみの取り扱いとなります
8,800円（税込）
◆受付スケジュール
＜先着先行受付中！＞
４月１２日（日）２３：５９まで
◆受付サイト
テレ朝チケット https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/desho_fes2026
イープラス https://eplus.jp/deshofes2026/
ぴあ https://w.pia.jp/t/desho-fes2026/
ローチケ https://l-tike.com/desho_fes/
■番組はYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」をチェック！
「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!」はYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」で配信中！チャンネル登録もお忘れなく！
■番組公式HP
https://www.tv-asahi.co.jp/douhaji/#/?category=variety
■番組公式 X
https://x.com/anison_desho