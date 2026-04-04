【大好評につき再入荷！】NiZmir鼻専用美顔器が楽天お買い物マラソン限定1,500円OFF＋2倍ポイント

株式会社カリスビューティー

NiZmir（ニズミール）は、美容家電ブランドとして長年にわたり多くのお客様から高い評価をいただいており、 SNSでも話題を集めています。その中で、鼻まわり専用に開発された鼻専用美顔器は、発売後すぐに完売するほどのご好評を獲得しました。

このたび、日頃のご愛顧に心より感謝申し上げるとともに、さらなる多くの方に本製品をお試しいただく機会として、楽天お買い物マラソン期間中に限定キャンペーンを実施いたします。期間中は1,500円OFFクーポン＋2倍ポイントでご提供いたします。数量限定のため、ぜひこの機会をお見逃しなく。

■ 製品機能のご紹介

EMS（電気筋肉刺激）は、微弱な電流を流すことで、鼻周辺の筋肉を優しく動かす美容技術です。

この動きにより筋緊張が高まり、鼻翼の引き締めや鼻筋のシャープな印象をサポートします。

また、筋肉のポンプ作用が血流を促進し、むくみの軽減にも寄与します。

EMS微電流

●EMS微電流による鼻まわりのケアサポート

EMS技術を搭載。鼻まわりに適度な低周波刺激を与えることで、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進します。鼻筋をシャープに見せる方向へ導くアプローチが可能です。

●3段階の強さ調整（弱・中・強）

ご自身の肌状態や好みに応じて、刺激の強度を3段階から選択できます。

・弱（青点灯）：初めての方や敏感肌の方に適しています。

・中（青点滅）：日常的なケアにおすすめです。

・強（緑点灯）：よりはっきりとした刺激をお求めの方に向いています。

無理のない強さから始められるため、継続しやすい点が特徴です。

●軽量13.5g＆ハンズフリーデザイン

本体重量はわずか13.5g。耳にかけるだけのハンズフリータイプのため、家事やスマートフォンの操作、テレビ視聴など、日常生活の合間に無理なくお使いいただけます。「時間を作らなければならない」という負担がなく、自然に習慣化しやすい設計です。

Type-C充電

●10分自動オフ機能＆Type-C充電

1回のご使用で10分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、使いすぎによる肌への負担を防ぐことができます。

充電はType-Cに対応しており、繰り返しご使用いただけます。また、取り外し可能なシリコンパーツは衛生的に保ちやすい仕様です。

■ 【楽天お買い物マラソン】期間限定キャンペーン

楽天お買い物マラソン期間：2026年4月4日（土）20:00 ～ 4月10日（金）23:59

通常価格：5,980円（税込）

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■ NiZmirが贈る、新しい美の習慣

「もっと自分を好きになる、そんな毎日を。」

NiZmirは、「毎日のスキンケアを、もっと楽しく、もっと効果的に」をコンセプトにしたビューティーブランドです。

最先端のテクノロジーと、使い手の気持ちに寄り添う優しさを両立させた製品づくりを心がけています。

大切なのは、「続けられること」。どんなに優れた機能も、使い続けられなければ意味がありません。だからこそ、NiZmirはシンプルで直感的な操作性、飽きのこないデザイン、そして安心の品質を追求しています。

自分自身へのご褒美に。大切な家族や友人への贈り物に。NiZmirの製品が、あなたの日常にそっと寄り添い、毎日をほんの少しだけ、もっと輝かせる存在になれれば幸いです。

＜Ni Zmir公式SNS＞

Instagram：@nizmir_official

TikTok：@charisbeauty0701