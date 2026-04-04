新生活のスタートに“ごちそう”を。宮崎牛や宮崎県産豚を特別価格で販売、食卓を彩る「新生活応援フェア2026」開催中｜ミヤチクオンラインショップ
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、期間限定で「新生活応援フェア2026」を開催中です。
進学や就職、転勤など、新たな暮らしが始まる春のシーズンに合わせ、本フェアでは宮崎牛をはじめとした人気商品を特別価格で販売しております。新生活のスタートに、日々の食卓を少し贅沢に彩る“ごちそう”として、多くのお客様にお楽しみいただける内容となっております。
なお、数量限定の商品も多数ご用意しており、売り切れ次第終了となりますので、ぜひお早目にお買い求めください。
ミヤチクオンラインショップは今後も、宮崎県産の牛肉・豚肉の魅力を活かした商品を通じて、日々の食卓に笑顔と価値をお届けしてまいります。
本キャンペーンは、令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。
●フェア概要
■名称：新生活応援フェア2026
■開催期間：2026年4月30日(木)23:59まで
■特設ページURL：新生活応援フェア2026(https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=62)
【新生活応援フェア オススメ商品】
和牛ウデ焼肉150g/和牛モモ焼肉150g/和牛肩ロース焼肉150g/和牛ロース(リブキャップ)切落し焼肉300g/デミグラスハンバーグ2個
◆宮崎県産和牛4種焼肉お試しセット750g(デミグラスハンバーグ2個付)
宮崎県産黒毛和牛4種を使いやすい小分け少量パックでお届け。
さらに、今だけデミグラスハンバーグも2個付いたお試しセットです。
【新生活応援フェア特別価格】5,280円(税込・送料込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7872
◆宮崎県産和牛・豚焼肉セット2.0kg
定番の牛焼肉と豚焼肉を合計2kgにしたセット。
ご家庭用はもちろん、春のBBQにもオススメ◎
【新生活応援フェア特別価格】7,280円(税込・送料込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7870
和牛ロース(リブキャップ)切落し焼肉500g/和牛ウデ焼肉500g/豚バラ焼肉500g/豚肩ロース焼肉500g
宮崎牛バラ焼肉400g/デミグラスハンバーグ2個
宮崎牛バラ焼肉400g(デミグラスハンバーグ2個付)
贈り物に最適☆
定番宮崎牛バラ焼肉に、今だけデミグラスハンバーグが付いてくる。
【新生活応援フェア特別価格】3,980円(税込・送料込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7866
【数量限定】ミヤチク満足ハンバーグセット
あると便利なハンバーグ。
ミヤチクのハンバーグを全4種セットにしてお届け。
【新生活応援フェア特別価格】3,980円(税込・送料込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7863
宮崎牛ぺっぱーハンバーグ2個/デミグラスハンバーグ2個/こだわりハンバーグ2個入×2袋/チーズインハンバーグ2個入×2袋
その他、期間限定の特別セットを多数ご用意しております。
■お問い合わせ先(ミヤチクギフトセンター)
TEL:0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
お問い合わせフォーム:https://www.miyachiku.com/contact
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株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
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➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
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