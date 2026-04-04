04 Limited Sazabys、秋にワンマンツアーを開催！
04 Limited Sazabysが10月2日(金)より全国ワンマンツアーを開催する。KT Zepp Yokohamaを皮切りに11月4日(水) 5日(木) Zepp Nagoyaまで全国7ヵ所9公演を巡る。大型フェスに引っ張りだこのフォーリミ。久々のZepp規模のワンマンツアーとなり、チケットは争奪戦となるだろう。
チケット最速先行は4/4(土)18:00～4/12(日)23:59となる。
詳細はバンドのオフィシャルHP（ https://www.04limitedsazabys.com )をチェックしよう。
【公演概要】04 Limited Sazabys ONE MAN TOUR 2026
10月2日(金) KT Zepp Yokohama
10月8日(木) Zepp Fukuoka
10月9日(金) Zepp Osaka Bayside
10月21日(水) Zepp Haneda
10月22日(木) Zepp Haneda
10月30日(金) 仙台GIGS
11月1日(日) Zepp Sapporo
11月4日(水) Zepp Nagoya
11月5日(木) Zepp Nagoya
＜チケット先行＞
YON TOWN先行4/4(土)18:00～4/12(日)23:59
https://www.04limitedsazabys.com
【主催フェス】YON FES 2026
【日時】2026年6月20日(土)21日(日)
【時間】 開場9:30 開演11:00 終演19:00 (各日共通予定）
【会場】モリコロパーク（愛・地球博記念公園)
【出演アーティスト】
6/20(土)：04 Limited Sazabys / ELLEGARDEN / Fear, and Loathing in Las Vegas / Fire EX. / KOTORI / OKAMOTO'S / SHANK / THE BOYS&GIRLS /the cabs / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ
6/21(日)：04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / go!go!vanillas / Maki / muque / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet /キュウソネコカミ / ハク。 / マキシマム ザ ホルモン
【券種】
6/20(土) 1日入場券 一般\11,000(税込) ／U-18チケット\7,000(税込)
6/21(日) 1日入場券 一般\11,000(税込) ／U-18チケット\7,000(税込)
6/20(土) 1日入場券【オリジナル特典付き】一般\13,000(税込) ／U-18チケット\9,000(税込)
6/21(日) 1日入場券【オリジナル特典付き】一般\13,000(税込) ／U-18チケット\9,000(税込)
【主催】YON FES 2026 実行委員会
【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア
【制作】DGエージェント
【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION
【問い合わせ】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00～18:00)
【HP】 https://yonfes.nagoya/feature/2026
【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes ) #ヨンフェス
＜チケット先行＞
■オフィシャルHP2次受付【1日入場券【オリジナル特典付き】／1日入場券】
3/26(木)18:00～4/5(日)23:59
詳細：https://yonfes.nagoya/feature/2026
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【プロフィール】04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）
2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。
GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。
2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。
2016年からは毎年、地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス"YON FES"を主催している。
2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。
2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO"を初開催。
2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。
2023年にはバンド結成15周年を記念し、日本武道館ワンマンライブを開催。
2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。
2025年1月にEP『MOON』をリリース。11月にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアリーナ単独公演"YON EXPO'25"を開催。
2026年04月04日(土)のフォーリミの日に、初の野外フリーライブを豊橋にて開催。6月20日(土)21日(日)には"YON FES 2026"を主催する。
HP：https://www.04limitedsazabys.com
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