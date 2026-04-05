東京都内を中心に飲食事業を展開する株式会社ワルツ（本社：東京都新宿区新宿3-9-1新宿土地建物第10ビル3階、代表取締役：大竹俊活）が運営するワインバル「マルゴグランデ」は、2026年4月10日に開業17周年を迎えます。これを記念し、2026年4月6日（月）～4月12日（日）の期間限定で「17周年記念イベント」を開催いたします。本イベントでは、日頃ご来店いただいているお客様への感謝を込め、特別価格での希少ワインの提供や、この期間限定の限定料理をご用意いたします。また、ワインバルとしての魅力をより体験いただけるよう、通常ではなかなか味わえないプレミアムワインをご用意しております。

シャトーマルゴー1982 / 2009 飲み比べ

世界最高峰シャトーの真価を、一度に。1982年が魅せる円熟のエレガンスと、2009年が放つ圧倒的な凝縮感。時を重ねた偉大なヴィンテージの対比を、贅沢にご体験ください。30ml×2 \17,000

ドンペリニヨン ロゼ 2009

シャンパーニュの芸術とも称される一本。ドンペリニヨン ロゼ 2009は、熟した果実の凝縮感と洗練された酸、長い余韻が織りなす圧倒的な存在感を持ちます。この特別なヴィンテージを、17周年の期間限定価格にてご提供致します。50ml \5,500／Bottle \80,000

周年イベント限定料理

甘海老とマスカルポーネのブルスケッタ \1800(2P)牛フィレ肉のコトレッタ~マルサラクリームソース~ \3600"栃木県ひとみ農園より"苺とシャンパンのミネストローネ \1900

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DV-kR16kxMR/?igsh=MTR5NGZlZDkwaGlsMA==/

店舗情報

店名： マルゴグランデ住所：東京都新宿区新宿三丁目6‐14 新世界ビル1F電話番号：03-6457-7305営業時間：月曜～金曜17:00 - 25:00(L.O. 料理24:00 / ドリンク24:30)土・日曜日、祝日15:00 - 25:00(L.O. 料理24:00 / ドリンク24:30)アクセス：東京メトロ・都営地下鉄「新宿三丁目駅」／徒歩1分 ＪＲ「新宿駅」東口／徒歩8分 事業内容：東京都内を中心に飲食事業(24店舗)、エンターテインメント事業、酒販事業、不動産事業を運営。1987年から新宿のバーやワイン文化を牽引ご予約の際はこちらから

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13085280/https://marugo-s.com/