IBアカデミー、「国際教育フェア2026東京」に初出展。文部科学省後援の国際教育イベントに参加

株式会社Linksenpai

株式会社Linksenpai（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：吉田志織）が運営するIB（国際バカロレア）専門オンライン家庭教師サービス「IBアカデミー」は、2026年5月30日（土）に開催される「国際教育フェア2026東京」に初めて出展することをお知らせします。文部科学省後援のもと、国内外150校以上が参加する国際教育の大型イベントにおいて、IB専門家庭教師サービスとして保護者・生徒の皆様に直接サービスをご紹介します。

■ 国際教育フェア2026とは

「国際教育フェア」は、日本全国どこに住んでいても、グローバル教育やバイリンガル教育の最新情報に触れることができる機会の提供を目的とした国際教育イベントです。文部科学省・港区教育委員会・マレーシア大使館の後援のもと、国内外150校以上の学校・教育サービスが出展し、保護者や生徒が進路・教育の選択肢を直接比較・相談できる場として広く知られています。 東京・大阪・名古屋・シンガポール・クアラルンプール・ジャカルタ・バンコクなど国内外で開催されており、トークイベント・ブース出展・学校説明会・ワークショップなど多彩なプログラムが用意されています。

■ 出展の背景

日本国内のIB認定校・候補校は2025年12月時点で260校（文部科学省IB教育推進コンソーシアム調べ）に達し、IB教育への関心は年々高まっています。一方で、IBの高度なカリキュラムに対応できる専門家庭教師の情報は依然として保護者に届きにくい状況です。 IBアカデミーは今回、国内最大級の国際教育イベントに初出展することで、IB進学を検討中の保護者・生徒に 対して直接サービスをご案内し、IB生の学習支援における選択肢の一つとして広く認知していただける機会と捉えています。