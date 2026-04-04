【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】延長決定！選抜コース追加セレクション2604_06

東急スポーツシステム株式会社

この度、東急Sレイエス フットボールスクール 池袋にて小学3・4年生を対象とした『選抜コース追加セレクション』開催が決定いたしました。

つきましては下記より開催概要をご確認の上、ぜひご応募ください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■募集要項

本セレクションは当スクールの選抜コースチャレンジクラスに在籍できる小学3年生を対象としております。

■概要

チャレンジクラスとは、選抜コースの入口となるクラスとなります。チャレンジクラスへ所属して一定期間のプレーを高く評価された後に、アドバンスクラス、セレクトクラスとクラスを上げていく推薦制度・リフレッシュ選考会というものがございます。活動は平日トレーニングとなります。従って、所属されるクラブでの活動が主となります。

■選抜コースの狙い

・技術的、精神的に一定レベル以上にある子どもたち同士が切磋琢磨しさらに充実したレベルを目指せる環境を提供

・チーム活動ではなく、現所属チームに在籍したまま更なるレベルアップを目指せる環境を提供

・東急SレイエスFC昇格を目標とし、その可能性をサポートできる環境を提供

■参加資格

選抜コースの「チャレンジクラス」に通える小学3年生

※お申込みはお一人様1回のみとなります。前回の受験から3ヶ月経過していたら、再受験が可能です。

■場所

アディダスフットサルパーク池袋

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7 ヤマダデンキLABI池袋本店6F／屋上アディダスフットサルパーク池袋内

※JR線「池袋駅」より徒歩3分

・電話番号03-5953-2270

・営業時間【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00

■形式

体験型：通常スクールにご参加いただき、選考を行います。

■日程

○4月7日(火)～6月23日(火) ※毎週火曜日

・16:30～18:00 小学3・4年生

■参加費(税込)

・会員：1,650円

・非会員：2,200円

※事前にオンライン決済にてお支払いください。

※前日20時以降のキャンセルは、キャンセル料が100%発生いたします。

■持ち物

・運動できる格好

・シューズ(スパイク以外)

・レガース

・飲み物

・タオル

■お申込み期間

4月1日(水)～6月23日(火)

■セレクション当日

1.受付(開始15分前より受付をいたします)

2.選考(通常スクールにご参加いただき、選考を行います)

3.解散

※万が一、遅刻等がある場合は、なるべくお早めにご連絡お願いいたします。

■合格発表

・受験日の開催3日後までにメールにて合否の連絡をいたします。

・選考基準・合格者数等についてのお問い合わせはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

■注意事項

・セレクション中の怪我については保険適用外となりますので、予めご了承ください。

・送迎につきましては、近隣で路上駐車をしないようご協力ください。

・荒天時のセレクション実施については、開始1時間前に決定いたします。

参加されるスクールのWEBサイトをご確認ください。

・荒天中止の場合は、当スクールよりご連絡させていただきます。

・キャンセルの際は必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。

・前日20時以降のキャンセルは、キャンセル料として全額お支払いとなります。

・本セレクションへは必ず所属チームの了承を得た上でご参加ください。

■お申込み

※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。

マイページ登録後、予約ボタンより"レッスンスケジュール"をクリックして、参加希望日へ日付を変更すると、通常スクールのクラスが表示されますので、そちらからお申込みください。

マイページ登録済みの方 :https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11#_ga=2.208890961.2105332685.1744027483-1684250759.1711450757マイページ未登録で初めて参加する方 :https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/home#_ga=2.208890961.2105332685.1744027483-1684250759.1711450757

■お問い合わせ

下記のお問い合わせボタンよりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html

■URL

https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2026_year/additional_selection_2026.html