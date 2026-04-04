「Anthos*」結城眞紘役・山下誠一郎さん、影河凌駕役・濱野大輝さん、八代刹那役・堀江 瞬さん『華Doll*』完結記念トークイベント後インタビュー

株式会社アニメイトホールディングス

2025年12月26日（金）にリリースされたラストアルバム「華Doll* 4th season Human or Doll: Answer」をもって、ついに完結を迎えた『華Doll*』。その集大成となる完結記念トークイベントが、2026年3月15日（日）にアニメイト池袋本店9階「animate hall BLACK」にて開催されました。

本イベントには、「Anthos*」の結城眞紘役・山下誠一郎さん、影河凌駕役・濱野大輝さん、八代刹那役・堀江 瞬さんが登壇。完結後の物語を描いたスペシャル朗読劇も披露され、作品の締めくくりにふさわしい感動的なひとときとなりました。

アニメイトタイムズでは、イベント直後の山下さん、濱野さん、堀江さんにインタビューを実施。イベントを終えての心境や、約7年にわたって向き合ってきたキャラクター、そして作品への想いを語っていただきました。

「多くの学びと成長をもたらしてくれた、自分にとってかけがえのない作品」

──完結記念イベントを終えた今の率直なお気持ちをお聞かせください。

影河凌駕役・濱野大輝さん（以下、濱野）：イベントが終わって、やはり寂しさはありますね。ただ、本作は最初からフィナーレがしっかりと用意されていた作品でもあるので、一つの物語として美しい形で完結を迎えられたことは本当に嬉しく思っています。それに、これまで凌駕を演じ続けてこられたこと自体もとても幸せな経験でした。

八代刹那役・堀江 瞬さん（以下、堀江）：最後のレコーディングやアフレコの時点では、「これで終わりなんだ」という実感があまりなかったんです。でも今日のイベントを終えて、一つの区切りを綺麗に迎えられたと清々しい気持ちになりました。

この作品はキャストやスタッフの関係性がとても良くて、他の作品ではなかなか味わえないような絆を感じていました。だからこそ終わるのはとても寂しいですが、それ以上に、この素敵な作品に関われたことへの実感と感謝の気持ちが大きいです。

結城眞紘役・山下誠一郎さん（以下、山下）：夜の部でもお話ししたのですが、「結城眞紘役、山下誠一郎です」と名乗る機会がこれで最後になるのかと思うと、寂しさ以上に込み上げてくるものがありますね。「こんな経験はもう二度とないだろう」と思えるほど、特別な時間でした。

6年、7年とコンテンツが続くこと自体が本当に貴重ですし、今日のファンの皆さんの反応を見て、改めて恵まれていたなと感じました。ようやく終わりを実感しつつも、「やり切った。悔いはない」という気持ちです。

──長年演じてこられたキャラクターへの想いを改めてお聞かせください。

濱野：凌駕は精神的にとても成熟したキャラクターで、自分よりも大人だと感じる部分が多くありました。仕事や人間関係に対する向き合い方も尊敬できるところばかりで、「自分もこうありたい」と思わせてくれる存在でしたね。

凌駕が頑張っているから自分も頑張ろうと思えるような、切磋琢磨し合える関係だったと思います。これからもずっと自分の中に残り続ける、大切なキャラクターです。

堀江：実は、別のコンテンツの収録現場で「『華Doll*』でもよろしくお願いします」と言われて初めて、自分が『華Doll*』に出演することを知ったんです（笑）。その時は「あの作品に出られるんだ、嬉しいな」くらいの感覚で。でも実際に関わってからは、喜びだけでなく苦しさも含めて、本当に色々な感情を経験させていただきました。自分が想像していなかった未来を歩ませてもらった、という感覚があります。

それに、これほど長い時間を共にしたキャラクターは中々いないので、僕にとって刹那は忘れられない存在です。刹那が刹那として生きたあの瞬間、あの時間が、彼にとって幸せなものであったらいいなと心から思っています。

山下：眞紘もそうですし、この作品全体が自分にとって第二、第三の家族のような存在でした。定期的に訪れる収録やレコーディングが楽しみであり、自分を奮い立たせる機会でもあって、そのサイクルがあること自体が幸せでしたね。

収録に向けて練習を頑張ったり、難しさに直面して焦ったりすることもありましたが、そのたびに「頑張らなきゃ」と思える環境で、結果的に自分自身も大きく成長させてもらいました。眞紘と二人三脚で歩んできた時間は本当に宝物です。

──最後に、『華Doll*』を愛する全てのファンの皆様へメッセージをお願いします。

濱野：7年間、「Anthos*」、そして「Loulou*di」を応援してくださって本当にありがとうございました。本作は華やかさの裏にさまざまな側面を持つ物語で、時には応援して下さる皆さんにとって辛い展開もあったと思います。

それでも、キャラクターたちがしっかりと心に残るエンディングを迎えられたのは、皆さんの応援があったからこそですし、皆さんの応援は僕たちキャストも常に感じていました。今後、凌駕役としてステージに立つ機会はなくなってしまうかもしれませんが、これからも魂の鎖で繋がっている存在として作品を愛し続けていただけたら嬉しいです。

堀江：こうして一つの区切りを迎えたことで寂しさはありますが、それ以上に晴れ晴れとした気持ちも感じていて。彼らのドラマをしっかり描き切り、そして演じ切ることができたという実感があるからこそ、今ポジティブな気持ちで満たされているのだと思います。皆さんにも、この作品を愛し、追いかけてきた時間そのものを誇りに思っていただけたら嬉しいです。

……ちなみに僕たちは、まだちょっとした楽しみが控えているんですけど（笑）。今度、『華Doll*』のメンバーでご飯を食べに行く予定なんです。

濱野：あ、それネタバレですよ（笑）。

堀江：すごく楽しみで……（笑）。改めてファンの皆様には、ここまで応援してくださったことに感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました。

──最後に山下さん、ファンの皆様へメッセージをお願いします。

山下：「Anthos*」は、7人それぞれの魅力が引き立てあっているユニットだと改めて感じています。役と演者がリンクしていくような感覚もあり、このメンバーだからこそ生まれた関係性だったんじゃないかなと。多くの学びと成長をもたらしてくれた、自分にとってかけがえのない作品で、コンテンツの在り方としての答えをひとつもらえたような感覚があります。

正直な気持ちとしては、皆さんの前で披露したい楽曲もまだまだたくさんありました。でも、僕たちもAntholicの皆さんも、そういった気持ちを持つこと自体は自由ですからね。完結は迎えましたが、これからも楽曲を聴いたり作品を思い出したりと、それぞれの形で楽しみ続けていただけたら嬉しいです。

眞紘たちが物語の最後で答えを見つけ、これからも生き続けるように、僕も頑張ってこの先を歩んでいこうと思います。今後とも『華Doll*』をどうぞよろしくお願いします。

[取材／柴山夕日]

「華Doll* The Anthos* Anatomy」続報解禁

Anthos*にスポットを当てたファンブック『華Doll* The Anthos* Anatomy』

【封入特典】

●メモリアルビジュアルカード5枚セット

※1st～4thの全シーズンコンセプトビジュアルとステージイベントキービジュアルが表裏

デザインされた５枚セットのカードです。

●完結記念トークイベント朗読シナリオブックレット

※2026年3月15日（日）に行われた「完結記念トークイベント」朗読劇シナリオです。

◆購入特典

■アニメイト早期予約有償特典

【選べる！推しメンバースペシャルセット】

価格：各\1,650(税込)

１.オリジナルステッカー3枚セット

3タイプのオリジナルステッカーセットです。

２.推し花しおり

しおりには、各メンバーに咲いた華の花言葉にちなんだ、Antholicへのコメントがデザインされています。

３.Behind The Scenes Short Story

各メンバーそれぞれのショートストーリーが掲載されています。

※選んだメンバーの上記３アイテムがセットになります。

※すべてのアイテムの絵柄や内容はメンバーごと異なります。

※推し花しおりのコメントは手書きではございません。

※画像はイメージです。

・影河凌駕セット

・八代刹那セット

・結城眞紘セット

予約締切：3月7日（土）10:00～4月19日（日）23:59まで

※期間限定でのご予約受付となり、期間終了後のお受付はできかねます。

※本商品1冊ご購入につき推しメンバー1人をお選びいただけます。

※灯堂理人、チセ、如月 薫、清瀬陽汰はアニメイトではお取り扱いがございません。

■ムービック早期予約有償特典

【選べる！推しメンバースペシャルセット】

価格：各\1,650(税込)

１.オリジナルステッカー3枚セット

3タイプのオリジナルステッカーセットです。

２.推し花しおり

しおりには、各メンバーに咲いた華の花言葉にちなんだ、Antholicへのコメントがデザインされています。

３.Behind The Scenes Short Story

各メンバーそれぞれのショートストーリーが掲載されています。

※選んだメンバーの上記３アイテムがセットになります。

※すべてのアイテムの絵柄や内容はメンバーごと異なります。

※推し花しおりのコメントは手書きではございません。

※画像はイメージです。

・如月薫セット

・清瀬陽汰セット

・灯堂理人セット

・チセセット

予約締切：3月7日（土）10:00～4月19日（日）23:59まで

※期間限定でのご予約受付となり、期間終了後のお受付はできかねます。

※本商品1冊ご購入につき推しメンバー1人をお選びいただけます。

※影河凌駕、結城眞紘、八代刹那はムービックではお取り扱いがございません。

■ステラワース購入特典

角丸長方形缶バッジ(44mm×70mm) ※表紙ビジュアル使用

4月19日(日）までのご予約で確実にゲット！

本商品は、アニメイト・ムービック・ステラワース他で絶賛予約受付中となります。

好きな推しメンバーの特典が選べる早期有償特典にも注目！予約〆切は【4/19(日）23:59】となりますので、詳細は『華Doll*』公式HPのDiscographyページをご確認ください。

https://hana-doll.com/contents/hp0015/index01560000.html

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※等身大プランツは1体しか存在しないため、

発送時にはスタッフが心を込めてメディカルチェックしてからお送りしますが、傷や汚れはご容赦ください。

■華Doll*公式サイト

https://www.hana-doll.com/

■華Doll*公式X

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■Anthos*メンバー公式X

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■TVアニメ「華Doll*」公式X

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