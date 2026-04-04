エレキコミックの新番組『エレキコミックのおーいエレマル』が４/４（土）からスタート！

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株式会社ＴＢＳラジオ


4月4日（土）18時から、TBS Podcastにて新番組『エレキコミックのおーいエレマル』が毎週土曜日に配信されます。



番組からのメッセージ

『エレ片』で20年にわたり叫び続けたエレキコミックが・・・


TBS Podcastで新しいことやっちゃいます！！



テーマはズバリ…「地球を良くしていくPodcast！」



私たちが立っている惑星“地球”。この星の未来にはなにが必要なのか。



私たちになにが出来るのか。今・・・この瞬間・・・隣にあなたがいる。



そして・・・この声を聞いている。エレマルを聴いている。




【radikoで聴く】


https://radiko.jp/podcast/channels/bd35b54f-ec5f-424a-9cd7-06aa527dd25a



【Spotifyで聴く】


https://open.spotify.com/show/0jdOVIJXGDBQfy3U3KfhO9




TBS Podcast『エレキコミックのおーいエレマル』

配信日時：毎週土曜18時頃


出演者：エレキコミック（やついいちろう、今立進）


番組HP：https://www.tbsradio.jp/(https://www.tbsradio.jp/elekata/)elekata(https://www.tbsradio.jp/elekata/)/(https://www.tbsradio.jp/elekata/)


メール：elemaru@tbs.co.jp
ハガキ：〒107-8066 TBSラジオ「エレキコミックのおーいエレマル」