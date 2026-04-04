エレキコミックの新番組『エレキコミックのおーいエレマル』が４/４（土）からスタート！
株式会社ＴＢＳラジオ
番組からのメッセージ
TBS Podcast『エレキコミックのおーいエレマル』
メール：elemaru@tbs.co.jp
4月4日（土）18時から、TBS Podcastにて新番組『エレキコミックのおーいエレマル』が毎週土曜日に配信されます。
番組からのメッセージ
『エレ片』で20年にわたり叫び続けたエレキコミックが・・・
TBS Podcastで新しいことやっちゃいます！！
テーマはズバリ…「地球を良くしていくPodcast！」
私たちが立っている惑星“地球”。この星の未来にはなにが必要なのか。
私たちになにが出来るのか。今・・・この瞬間・・・隣にあなたがいる。
そして・・・この声を聞いている。エレマルを聴いている。
【radikoで聴く】
https://radiko.jp/podcast/channels/bd35b54f-ec5f-424a-9cd7-06aa527dd25a
【Spotifyで聴く】
https://open.spotify.com/show/0jdOVIJXGDBQfy3U3KfhO9
TBS Podcast『エレキコミックのおーいエレマル』
配信日時：毎週土曜18時頃
出演者：エレキコミック（やついいちろう、今立進）
番組HP：https://www.tbsradio.jp/(https://www.tbsradio.jp/elekata/)elekata(https://www.tbsradio.jp/elekata/)/(https://www.tbsradio.jp/elekata/)
メール：elemaru@tbs.co.jp
ハガキ：〒107-8066 TBSラジオ「エレキコミックのおーいエレマル」