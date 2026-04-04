「Anthos*」結城眞紘役・山下誠一郎さん、影河凌駕役・濱野大輝さん、八代刹那役・堀江 瞬さんが語る7年間の想い｜『華Doll*』完結記念トークイベント第1部詳細レポート

株式会社アニメイトホールディングス

7年にわたり紡がれてきた物語が、ついに完結──。ラストアルバム「華Doll* 4th season Human or Doll: Answer」のリリースをもって幕を下ろした『華Doll*』。本作の完結記念トークイベントが、2026年3月15日（日）にアニメイト池袋本店9階「animate hall BLACK」にて、昼夜の2部に渡り開催されました。

イベントには「Anthos*」の影河凌駕役・濱野大輝さん、結城眞紘役・山下誠一郎さん、八代刹那役・堀江 瞬さんが登壇。シリーズの歩みを振り返るトークや、作品が完結した今だからこそ語れるエピソードを披露しました。

さらに、“ラストアルバム後”の凌駕・眞紘・刹那の姿やAnthos*メンバー達の様子が語られる書き下ろし朗読劇も実施されるなど、大きな盛り上がりを見せた本イベント。作品とともに歩んできたキャスト陣の想いと、ファンの熱量が交差する、特別な一日の模様をお届けします。

7年間の歩み──「なかなか完結の実感が湧かなかった」

昨年12月26日（金）にリリースされたラストアルバム「華Doll* 4th season Human or Doll: Answer」をもって、堂々たる完結を迎えた『華Doll*』。

春のやわらかな陽気に包まれた2026年3月15日、アニメイト池袋本店9階「animate hall BLACK」にて開催された完結記念トークイベントには、長年作品を追い続けてきた多くのファンが集まりました。本イベントは、ラストアルバムを全国アニメイト店舗および通販で予約・購入した人を対象としたスペシャルイベントです。

開演時間になると、大きな拍手に迎えられて影河凌駕役・濱野大輝さん、結城眞紘役・山下誠一郎さん、八代刹那役・堀江 瞬さんが登壇。ひとりずつ順に自己紹介を行い、MCを務める濱野さんの進行のもと、トークイベントがスタートしました。

最初のコーナーは、1stシーズンから4thシーズンまでを振り返る「Anthos*メモリアルトーク」。これまでネタバレに配慮して語ることができずにいたエピソードも解禁され、キャスト陣は口々に率直な思いを披露していきます。

1stシーズンについて、堀江さんは「アイドルとしての葛藤だけでなく、人間的な悩みまで描かれていて、単なるアイドル作品ではないと感じていました」と、刹那として加入する前の印象をコメント。一方で加入当初は「6人でAnthosだという考えが皆さんの中でも強くあるなと感じていた」と、不安があったことを明かした堀江さんに対し、濱野さんは「刹那が加わったことでグループに新たな彩りが生まれた」、山下さんも「今ではホリエルがいないと物足りない」と、堀江さんのハイトーンボイスが「Anthos*」にとって欠かせない存在であると語りました。

和やかな雰囲気の中、続いて2ndシーズンの話題へ。濱野さんは「伏線がより強調され、物語全体が不穏さを増していった印象」と振り返り、堀江さんも「当時の空気感は作品ともリンクしていた」と話します。さらに山下さんが客席に向けて「いつから“考える葦”ですか？」と問いかけると、1stシーズンからラストアルバムまで幅広い時期で手が挙がるという、長年にわたり愛されてきた作品であることが改めて実感できる場面も。また、2ndシーズン「INCOMPLICA:IU～Univers～」から本格始動した「Loulou*di」の話になると、山下さんはシリーズ2巻目の「INCOMPLICA:I/F～Ideal～」にて、「Loulou*di」側の物語にも出演したことを振り返りました。

3rdシーズンでは、開花したアイドルたちに副作用が現れ始めます。濱野さんは「表に出ている時は元気な7人なんだけれど、裏での生活は段々と綻び始めていっている」と、物語の持つシリアスな一面にも言及。山下さんは「収録時のディレクションで『刹那は眞紘の……』という言葉をうっかり聞いてしまったことがあって、その関係性がずっと気になっていました」と当時を振り返ります。後に台本で「兄がずっと眞紘のそばにいた」という真実を知った際の驚きと感動を語り、会場の共感を誘いました。

そして話題が4thシーズンへと移ると、キャスト陣も収録のたびに「どうなるんですか」と制作スタッフに詰め寄っていたと明かします。

濱野さんは「収録が終わった時は、みんなで寂しいねと話していました」と振り返りつつ、「結末まで見届けられて清々しい気持ちもあります」と心境を吐露。堀江さんは「アイドルコンテンツでまさか最後まで演じ切れるとは思っていませんでした」と驚きを語り、山下さんも「キャラクターたちと一緒に年を重ねたからこそ、よりドラマチックに感じられました」と作品への思いを語りました。

また、ラストアルバムで明かされた真相について、堀江さんが「“本当の刹那”があまりにも可哀そうだと思ってしまって」とキャラクターに寄り添ってコメントすると、山下さんは「うちの父がすみません」と苦笑。さらに、山下さんは眞紘の父・天霧一のその後について「あれだけのことをしたのだから、もう外には出られないのではないか」とR/0さんから聞いた裏話を披露しました。

約7年にわたり作品と歩んできたキャスト陣は、「なかなか完結の実感が湧かなかった」と口を揃えます。それでも山下さんは「しっかりとゴールを目指して完結できたことが本当にすごい」と改めて作品を称えました。

「作品が完結しても曲や物語はずっと生き続けている」

続いて披露されたのは、本イベントのために書き下ろされたスペシャル朗読劇。ラストアルバム後の凌駕、眞紘、刹那の姿が描かれた物語が、濱野さん、山下さん、堀江さんの繊細な演技によって紡がれていきます。

凌駕が宛先のない手紙を綴る一方で、刹那と逃避行中の眞紘もまた遠くから彼を思い続ける──そんな切なくも温かな余韻のある展開に加え、前日にAnthos*の公式Xで公開された暗号と写真が物語の鍵として登場するなど、現実と物語がリンクする『華Doll*』ならではの仕掛けも光りました。

盛大な拍手の中、朗読劇が終わると、会場には涙を拭うファンの姿も見られました。山下さんも感動的な物語に思わず声を震わせながら「物語が終わってもなお、“考える葦”であることをやめられない。凄まじい作品です」と感慨深げにコメント。

イベント終盤には最新情報も発表され、現在予約受付中の設定資料集「華Doll* The Anthos* Anatomy」の表紙ビジュアルが初公開されました。さらに、本イベントで披露された朗読劇のシナリオも封入特典に追加されることが明かされると、客席から歓声が上がります。また、『華Doll*』のすべてのイベントに登場してきた「等身大PLANTs」が抽選で1名様に当たるプレゼントキャンペーンの実施も発表されました。

最後に、キャスト陣からファンへメッセージが贈られます。山下さんは「僕たちキャストも「Anthos*」と同じように絆を深めながら、一緒に成長できた特別な作品です。今になって終わりを実感して、急に寂しくなってきましたが、『華Doll*』で得たことを糧にこれからも頑張っていきます。作品や皆様との素晴らしい出会いに感謝しています！」と、言葉を結びました。

堀江さんは「演者やスタッフさんには再会できても、もう『華Doll*』としては出会えないことが寂しいです。誰にとっても忘れられない、何にも代えがたい作品になったと思います。僕は刹那として途中からの参加でしたが、長いようであっという間の5年間でした。今日まで応援して下さってありがとうございます」とファンに感謝を伝えます。

濱野さんは「今まで「Anthos*」の皆やスタッフと支え合って作ってきた『華Doll*』は、一生自分の身体に刻み込まれる作品になりました。作品が完結しても曲や物語はずっと生き続けているので、これからもAntholic（アントリック）として「Anthos*」のことを応援し続けていただけると嬉しいです」と、ファンにメッセージを届けました。

そして、濱野さんの合図でキャスト全員が「ありがとうございました」と客席に向かって一礼。大きな拍手に包まれながら、完結記念トークイベントは幕を閉じました。

完結を迎えてもなお輝きを失わない『華Doll*』の物語。本イベントは、作品やキャラクターたちを愛するファンにとって、いつまでも心に咲き続ける想い出になったことでしょう。

[文／柴山夕日]

「華Doll* The Anthos* Anatomy」続報解禁

Anthos*にスポットを当てたファンブック『華Doll* The Anthos* Anatomy』

【封入特典】

●メモリアルビジュアルカード5枚セット

※1st～4thの全シーズンコンセプトビジュアルとステージイベントキービジュアルが表裏

デザインされた５枚セットのカードです。

●完結記念トークイベント朗読シナリオブックレット

※2026年3月15日（日）に行われた「完結記念トークイベント」朗読劇シナリオです。

◆購入特典

■アニメイト早期予約有償特典

【選べる！推しメンバースペシャルセット】

価格：各\1,650(税込)

１.オリジナルステッカー3枚セット

3タイプのオリジナルステッカーセットです。

２.推し花しおり

しおりには、各メンバーに咲いた華の花言葉にちなんだ、Antholicへのコメントがデザインされています。

３.Behind The Scenes Short Story

各メンバーそれぞれのショートストーリーが掲載されています。

※選んだメンバーの上記３アイテムがセットになります。

※すべてのアイテムの絵柄や内容はメンバーごと異なります。

※推し花しおりのコメントは手書きではございません。

※画像はイメージです。

・影河凌駕セット

・八代刹那セット

・結城眞紘セット

予約締切：3月7日（土）10:00～4月19日（日）23:59まで

※期間限定でのご予約受付となり、期間終了後のお受付はできかねます。

※本商品1冊ご購入につき推しメンバー1人をお選びいただけます。

※灯堂理人、チセ、如月 薫、清瀬陽汰はアニメイトではお取り扱いがございません。

■ムービック早期予約有償特典

【選べる！推しメンバースペシャルセット】

価格：各\1,650(税込)

１.オリジナルステッカー3枚セット

3タイプのオリジナルステッカーセットです。

２.推し花しおり

しおりには、各メンバーに咲いた華の花言葉にちなんだ、Antholicへのコメントがデザインされています。

３.Behind The Scenes Short Story

各メンバーそれぞれのショートストーリーが掲載されています。

※選んだメンバーの上記３アイテムがセットになります。

※すべてのアイテムの絵柄や内容はメンバーごと異なります。

※推し花しおりのコメントは手書きではございません。

※画像はイメージです。

・如月薫セット

・清瀬陽汰セット

・灯堂理人セット

・チセセット

予約締切：3月7日（土）10:00～4月19日（日）23:59まで

※期間限定でのご予約受付となり、期間終了後のお受付はできかねます。

※本商品1冊ご購入につき推しメンバー1人をお選びいただけます。

※影河凌駕、結城眞紘、八代刹那はムービックではお取り扱いがございません。

■ステラワース購入特典

角丸長方形缶バッジ(44mm×70mm) ※表紙ビジュアル使用

4月19日(日）までのご予約で確実にゲット！

本商品は、アニメイト・ムービック・ステラワース他で絶賛予約受付中となります。

好きな推しメンバーの特典が選べる早期有償特典にも注目！予約〆切は【4/19(日）23:59】となりますので、詳細は『華Doll*』公式HPのDiscographyページをご確認ください。

https://hana-doll.com/contents/hp0015/index01560000.html

等身大PLANTsプレゼント抽選実施中

数々のイベント・展示・番組などで活躍してきた等身大PLANTsを

抽選で1名の方にプレゼントいたします。

ご希望の方は以下の特設応募フォームよりぜひお申込みください。

※応募は4/15（水）23:59まで

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct1aSC2FLT6c9g0867C215uG0A2gn_o8l5pSjqcA6MuaC5OQ/viewform?usp=publish-editor

※等身大プランツは1体しか存在しないため、

発送時にはスタッフが心を込めてメディカルチェックしてからお送りしますが、傷や汚れはご容赦ください。

■華Doll*公式サイト

https://www.hana-doll.com/

■華Doll*公式X

@Amagiri_Prod

■Anthos*メンバー公式X

@Anthos_twt

■TVアニメ「華Doll*」公式X

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