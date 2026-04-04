【ライブレポート】2026.3.28 オルタナティヴ・ロックバンド Buzzed Monkey 2nd LIVE

株式会社Earkth

3人組オルタナティヴ・ロックバンド Buzzed Monkeyが、約1年ぶりとなるワンマンライブ

「Buzzed Monkey 2nd LIVE」を3月28日、代官山SPACE ODDにて開催した。

会場に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのは、バンドの象徴とも言える“猿”を大胆にあしらったバックドロップ。さらにステージ上には、展示会さながらに並べられた数々の弦楽器が並び、観客を出迎える。

オープニングSEが鳴り響くと、三宅博文(Ba)、八代新平(Gt)、遠藤正明(Vo)の順に登場。

SEに合わせて巻き起こる「Buzzed Monkey！」の掛け声が、フロアの熱を一気に引き上げていく。

1曲目は、キャロルの名曲「ファンキー・モンキー・ベイビー」をBuzzed Monkey流にアレンジ。

軽快なナンバーでライブは幕を開け、「会いたかったぜ東京！！」という煽りで一気に観客との距離を縮めた。

続いて、2024年リリースのフルアルバム『BUZZED MONKEY』から「東京スラップ」を披露。

スムーズに次曲へとなだれ込む展開は、“新人バンド”という触れ込みを感じさせない、安定感のあるステージ運びを印象づける。

「東京スラップ」を終えると、そのままMCへ。

公演当日にリリースされた新曲「ギブアウェイ」の話題へと移る。

各々の活動もあり活発なバンド活動が難しい状況の中、「一年何もないのはどうなのか」という思いから制作されたという同曲。この日が初披露となった。

遠藤正明のエネルギッシュなボーカルと、耳に残る「ギブアウェイ」というフレーズが印象的で、

フロアを自然と巻き込んでいくグルーヴが心地よい一曲に仕上がっている。

続く「BWH」では、『弾け飛ぶ笑顔パチパチポップコーン』という歌詞の通り、軽快でポップなテンポが場内を包み込み、「You’re my Sunshine」では一転して、しっとりとしたアダルティな表情を見せた。

続くアコースティックコーナーでは、オリジナル曲「ハニハニ」を披露。

さらに「東京でやるから“東京”とつく曲を」と語り、笠置シヅ子の名曲「東京ブギウギ」を選曲。

CMなどでもお馴染みの往年の名曲は、世代を問わず会場に広がっていく。

続いて披露されたのは、卒業シーズンにちなみフィンガー5の「恋のダイヤル6700」。

『リンリンリンリリン』と鳴り響くフレーズは、携帯電話のない時代ならではの表現であり、どこか懐かしさを感じさせた。

MCでは改めて今後の活動にも言及。

「毎月新曲を出そうと決めました。いつまで続くかわからないけど、出来なかったら出来なかったで、“今月あいつら出来なかったんだな”と思ってください」と、らしいユーモアを交えながら宣言する。

さらに、ライブ当日が誕生日の観客がいることにも触れつつ、4月25日リリース予定の新曲

「Birthday Song」を披露。会場全体を優しく包み込むような祝福ムードが広がっていく。

そんな温かな空気から一転、「哀しき残響」では熱量の高いアッパーなバラードを展開。

遠藤正明のハイトーンボイスが空間を鋭く切り裂いた。

続く「俺たちの讃歌」は、日々を懸命に生きる人々へ向けたエールソング。まっすぐなメッセージがフロアへと届けられる。

そして曲中盤、突如として始まったのが、メンバーそれぞれによる「俺なんて話」のコーナーだ。

トップバッターの遠藤正明は、「自他共に認めるほど声が大きい」と語りつつ、朝、自身の「出てこいや！！」という寝言で目を覚ましたというエピソードを披露し、会場の笑いを誘う。

続く三宅博文は、月に一度しかラーメンを食べないというストイックな食生活に触れつつ、低温調理の高級チャーシューよりも昔ながらの中華そばに強い満足感を覚えたと語り、「俺の舌は80年代で止まっている」と自嘲気味に語った。

最後に八代新平は、身に覚えのない月額6,000円の支払いに気づき調べたところ、購入したソフトに付随していた“1ヶ月無料”のサブスクリプションを解約し忘れていたことが原因だったと明かし、会場を大きな笑いで包んだ。

ライブも終盤に差し掛かり、「ダウンタウンへくりだそう～Don’t Dilly Dally～」では観客全員がタオルを振り回し、一体感は最高潮へ。

本編ラストは「ラッタッタ」で締めくくられた。

アンコールでは、「マイペースに活動しているバンドではあるが、長く続けていきたいので、我々を育ててくれると嬉しい」と語りかける場面も。さらに「どうなるかわからないけど、毎月配信も。5月に休むかもしれないけど(笑)」と、らしいユーモアで会場を和ませた。

そして記念すべきリリース日ということもあり、新曲「ギブアウェイ」を再び披露。

ラストナンバー「ブンブンフライ」ではクラッピングが巻き起こり、会場の熱気は最後まで冷めることなく駆け抜けていった。

約1年ぶりのワンマンとなった本公演。限られた活動の中でも確実に歩みを進めるBuzzed Monkeyの

現在地と、その先に広がる可能性を感じさせる一夜となった。

■セットリスト

01. ファンキー・モンキー・ベイビー

02. 東京スラップ

03. ギブアウェイ (新曲)

04. BWH

05. You’re my Sunshine

06. ハニハニ ※アコースティック

07. 東京ブギウギ ※アコースティック

08. 恋のダイヤル6700 ※アコースティック

09. Birthday Song (新曲)

10. 哀しき残響

11. 俺たちの讃歌

12. ダウンタウンへくりだそう～Don’t Dilly Dally～

13. ラッタッタ

14. ギブアウェイ (新曲)

15. ブンブンフライ

【リリース情報】

■2026年3月28日(土) Digital Release「ギブアウェイ」

作詞・作曲・編曲：Buzzed Monkey

レーベル：HS Record ／発売元：Earkth

各音楽配信サイトLINKはこちら

https://lnk.to/bm_giveaway

Buzzed Monkey「ギブアウェイ」 Music Video (Short Ver.)

https://youtu.be/7GMj1PXOikE

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Buzzed Monkey Official HP： https://endoh-masaaki.com/buzzedmonkey/

Buzzed Monkey Official YouTube： https://www.youtube.com/@BuzzedMonkey

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