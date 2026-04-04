『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の魅力を届ける特別番組『森香澄のオールナイトニッポン0(ZERO)～MUSIC AWARDS JAPANスペシャル～』放送決定
一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）が今年も開催。MAJ 2026の魅力を届ける特別番組『森香澄のオールナイトニッポン0(ZERO)～MUSIC AWARDS JAPANスペシャル～』が4月11日（土）27時～29時にニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送されることが決定しました。
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」特別番組について】
「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。第２回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、6月13日（土）にGrand CeremonyをTOYOTA ARENA TOKYOにて開催いたします。主要部門を表彰するGrand Ceremonyの模様はNHKにて生放送、その前に開催されるレッドカーペットの様子をNHK BSにて、さらに、SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere Ceremonyの様子をTOKYO MXにて放送いたします。また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremony の様子は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信いたします。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行います。
このたび、スペシャルなパーソナリティが週替わりで担当している土曜日のニッポン放送『オールナイトニッポン0(ZERO)』にて特別番組の放送が決定。今回の特番では森香澄をパーソナリティに迎え、昨年の受賞楽曲についてもたっぷりとオンエアします。また、当日はニッポン放送の熊谷実帆アナウンサーによる「MUSIC AWARDS JAPAN」実行委員会委員長である野村達矢氏のインタビューのオンエアも予定しています。
番組では、「MUSIC AWARDS JAPAN」に関するメールや森香澄さんへのメッセージも募集しています。メールの宛先は maj@allnightnippon.com まで。
【放送概要】
■番組タイトル 『森香澄のオールナイトニッポン0(ZERO) ～MUSIC AWARDS JAPANスペシャル～』
■放送日時 2026年4月11日（土） 27時～29時 （4月12日（日） 午前3時～5時）
■パーソナリティ 森香澄
■メールアドレス maj@allnightnippon.com
■番組X @Ann_Since1967(https://x.com/Ann_Since1967?lang=ja)
■番組ハッシュタグ #MAJANN0
◆この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができます。
http://radiko.jp/share/?sid=LFR&t=20260412030000(http://radiko.jp/share/?sid=LFR&t=20260412030000)
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】
・開催日時 ：2026年6月13日（土）
※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)
・会場 ：TOYOTA ARENA TOKYO他
・協力 ：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）（予定）
・後援 ：東京都、国際交流基金
・公式サイト ：https://www.musicawardsjapan.com/
<『TOYOTA ARENA TOKYO』とは>
2025年10月、お台場エリア「青海」にて開業したトヨタグループが手掛ける次世代アリーナ。「可能性にかけていこう」のコンセプトのもと、スポーツや音楽といったジャンル、さらには世代の垣根を越えて、“挑戦するすべての人”が、この場所から世界へと羽ばたく聖地になることを目指しています。
【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】
・公式X ：https://x.com/MAJ_CEIPA
・公式YouTube ：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa
・公式Instagram ：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/
・公式Facebook ：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/
・公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official
・公式TimeTree ：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official