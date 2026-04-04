選挙ドットコムは「京都府知事選開票LIVE」を4月5日（日）20時から公式チャンネルで生配信！

イチニ株式会社

イチニ株式会社（東京都渋谷区：代表取締役社長 高畑卓）が運営する、日本最大級の選挙・政治情報サイト「選挙ドットコム」では、4月5日（日）20時から「京都府知事選開票LIVE」を公式YouTubeチャンネル「選挙ドットコムちゃんねる」にて生配信いたします。

■開票速報ライブについて

4月5日に投開票が行われる京都府知選挙について徹底解説！

前職の西脇氏に新人２人が挑む構図になっており、注目選挙を独自の分析などから選挙の結果をどこよりも詳しくお伝えします。

■出演者情報（敬称略）- 山本期日前（選挙芸人）- 山中貴士（選挙ドットコム編集部）■配信日時

2026年4月5日（日）20:00～

■開票速報ライブはこちらから！

https://youtube.com/live/o-u64mAoGCg

■投票マッチングも実施中

選挙ドットコムは京都新聞社と共同で「京都府知事選挙2026投票マッチング」を公開しております。

投票マッチングは、政策に関する質問への賛否を回答していくとあなたの考えに近い候補者とのマッチング度が測定できるサービスです。

投票先を考えるための判断材料としてご活用いただき、ぜひ実際に投票所へ足を運んでいただければと思います。

▼京都府知事選挙2026投票マッチングはこちらから！

https://votematches.go2senkyo.com/kyoto_governor_2026/

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

・選挙ドットコム公式Xアカウント：https://x.com/go2senkyo

・選挙ドットコム公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@go2senkyo