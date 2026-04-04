2026年4月11日正午から、ニコニコ生放送にて、「NGT48 スプリングコンサート2026 ＜昼公演＞」の独占生中継が決定！
株式会社ドワンゴ
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NGT48の2026年初となる大型コンサート「NGT48 スプリングコンサート2026」。
その記念すべき＜昼公演＞の模様を、ニコニコ生放送にて独占生中継することが決定いたしました。
4月11日（土）12:00の開演から終演まで、会場のボルテージをそのままに全国へお届けします。
そして、なんと終演後にはメンバー数名が登場し、昼公演を振り返るアフタートークを実施いたします！
コンサート終了直後のメンバーによる生の声もお楽しみください。
■ 番組概要
番組名： NGT48 スプリングコンサート2026 ＜昼公演＞ ニコ生独占生中継
放送日時： 2026年4月11日（土） 12:00開演
視聴URL： https://live.nicovideo.jp/watch/lv350179860
本公演の一部はニコニコプレミアム会員限定視聴となります。
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