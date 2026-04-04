劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」公開記念未来屋書店、2026年４月８日（水）よりコナンフェア開幕

株式会社未来屋書店未来屋書店キャンペーンバナー

イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2026年4月8日（水）より、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」公開を記念し未来屋書店限定の「名探偵コナンフェア」を開催いたします。

■キャンペーンの概要

１.名探偵コナンフェア

開催期間：2026年4月8日（水）～2026年5月31日（日）

対象商品をお買い上げ１冊ごとに１枚、未来屋書店限定デザインの３連しおりをプレゼントします。

この３連しおりは本企画のためだけにデザインされた、ここでしか入手できない限定品です。

購入特典：未来屋書店限定デザインの３連しおり

【対象店舗】

全国の未来屋書店・アシーネ、及び未来屋書店オンラインサイトでの購入も対象です。

※未来屋書店オンラインサイトは4月10日より販売開始となります。

未来屋書店オンラインURL :https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=008005&dpcnt=20&img=2&sort=07&udns=0&fpfl=0&sfl=0&pno=1&utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_id=konan0404pr&advc=70001

※改装・休業などの都合により開催期間中であっても実施していない場合がございます。

※特典がなくなり次第、終了いたします。

【フェア対象商品】

●小学館ジュニア文庫名探偵コナンシリーズ

●理科探偵団シリーズ

●名探偵コナンと学ぶシリーズ

●『日本史探偵コナン１.』

●『世界史探偵コナン１.』

●『名探偵コナン 灰原哀の科学事件ファイル』

２.イベント：店内クイズラリー疾走のレッドゾーン

開催期間：2026年4月8日（水）～5月6日（水）

店内に配置された９人のキャラクターを探しながらクイズを解くイベントです。

参加の方には先着でステッカーをプレゼントします。

※特典がなくなり次第、終了します。

【劇場版情報】

イベント参加特典：ステッカーイメージ画像劇場版 名探偵コナン ハイウェイの堕天使ロゴマーク

【ストーリー】

コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」―神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった―

しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していること分かり、黒いエンジェル―… 「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか―

そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…

風の女神（エンジェル）VS 黒き堕天使（ルシファー）

旋風巻き起こす史上最速（リミットブレイク）バトルミステリー、いざ開戦（レーススタート）！！

劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」

2026年4月10日（金）全国東宝系にて公開

原作：青山剛昌「名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

監督：蓮井隆弘

脚本：大倉崇裕

音楽：菅野祐悟

声の出演：

高山みなみ（江戸川コナン）

山崎和佳奈（毛利蘭）

小山力也（毛利小五郎）

沢城みゆき（萩原千速）

三木眞一郎（萩原研二）

神奈延年（松田陣平） ほか

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：小学館/読売テレビ/日本テレビ/ShoPro/東宝/トムス・エンタテインメント

配給：東宝

公開：2026年4月10日（金）

公式サイト: https://www.conan-movie.jp/2026/

映画公式 X: https://twitter.com/conan_movie

映画公式 Instagram: https://www.instagram.com/conan.official/

映画公式 TikTok: https://www.tiktok.com/@conan_pr_official

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ ： https://www.miraiyashoten.co.jp