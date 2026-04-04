【Fair Liar × Double Eagle】春のゴルフシーズンを彩る期間限定POPUP STOREを開催
株式会社COENSEN GLOBAL(商標名：Fair Liar JAPAN)は、2026年4月4日(土)から5月24日(日)までの期間、Double Eagle(ダブルイーグル)恵比寿店にて、期間限定POPUP STOREを開催いたします。
Fair Liarは、洗練されたスタイルを求めるゴルファーに向けた、上質なゴルフウェアブランドで、プレミアムな機能性素材と、美しさを引き立てるシルエット、クオリティ、フィット感を兼ね備えたアイテムを展開し、エレガントなゴルフスタイルを提案しています。
今回のPOP UPでは、Fair Liarが大切にしてきたブランドの世界観と、この春の新作コレクションの魅力を、実際に手に取ってご覧いただける機会となっております。
26SSシーズンテーマは「Romantic Bohemian」
今シーズンのFair Liarは、「Romantic Bohemian(ロマンティック・ボヘミアン)」をテーマに掲げています。
自由で軽やかなボヘミアンのムードに、Fair Liarらしい柔らかなエレガンスと、現代的なフェミニニティを重ねたコレクションです。
繊細なクロシェやレース、上品なフリルを取り入れながら、春に映える軽やかなシルエットを表現。温かみのあるニュートラルカラーややさしいパステルトーンをベースに、リボンなどの華やかなアクセントを添えることで、春らしいスタイルに仕上げています。
Double Eagleだからこそ味わえる、特別なブランド体験
今回POP UPを展開するDouble Eagleは、国内外から厳選されたゴルフウェアやギアを取り揃え、ワンランク上のゴルフスタイルを提案するセレクトショップです。
品質やスタイルにこだわる方々が集う洗練された空間だからこそ、Fair Liarのコレクションが持つエレガンスや美しさを、より深くご体感いただける場になると考えています。
そうした魅力あるブランドが集まるDouble Eagle 恵比寿店で、Fair Liarのコレクションをご紹介できることを、大変光栄に思っております。
実際に商品を手に取り、素材の質感やシルエットの美しさ、細部に込めたこだわりまで、ブランドの魅力をぜひ身近で感じてみてください。
ご購入特典としてノベルティキャンペーンも実施
期間中、店頭にてFair Liarの商品をご購入いただいたお客様へ、特別なノベルティをご用意しております。
・ご購入いただいたお客様全員：靴下を1点プレゼント
・3万円以上ご購入のお客様：靴下、ボールセットをプレゼント
・5万円以上ご購入のお客様：靴下、マーカーボールセットをプレゼント
（※ノベルティは数に限りがございますので、あらかじめご了承ください）
春のゴルフシーズンを彩るFair Liarのコレクションを、ぜひこの機会に店頭でご覧ください。皆さまのお立ち寄りを心よりお待ちしております。
【開催概要】
Fair Liar 期間限定 POP UP STORE
開催期間：2026年4月4日(土)～5月24日(日)
開催場所：Double Eagle 恵比寿店(https://maps.app.goo.gl/KHMfEjfT42mZZxPf9)
住所：東京都渋谷区東3丁目9-19 VORT恵比寿maxim 1階
営業時間：11:00～20:00
【会社概要】
会社名：株式会社COENSEN GLOBAL
商標名：Fair Liar JAPAN
メール：info.jp@fairliar.com
URL：https://www.fairliar.jp/