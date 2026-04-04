【Fair Liar × Double Eagle】春のゴルフシーズンを彩る期間限定POPUP STOREを開催

株式会社COENSEN GLOBAL

株式会社COENSEN GLOBAL(商標名：Fair Liar JAPAN)は、2026年4月4日(土)から5月24日(日)までの期間、Double Eagle(ダブルイーグル)恵比寿店にて、期間限定POPUP STOREを開催いたします。

Fair Liarは、洗練されたスタイルを求めるゴルファーに向けた、上質なゴルフウェアブランドで、プレミアムな機能性素材と、美しさを引き立てるシルエット、クオリティ、フィット感を兼ね備えたアイテムを展開し、エレガントなゴルフスタイルを提案しています。

今回のPOP UPでは、Fair Liarが大切にしてきたブランドの世界観と、この春の新作コレクションの魅力を、実際に手に取ってご覧いただける機会となっております。

26SSシーズンテーマは「Romantic Bohemian」

今シーズンのFair Liarは、「Romantic Bohemian(ロマンティック・ボヘミアン)」をテーマに掲げています。

自由で軽やかなボヘミアンのムードに、Fair Liarらしい柔らかなエレガンスと、現代的なフェミニニティを重ねたコレクションです。

繊細なクロシェやレース、上品なフリルを取り入れながら、春に映える軽やかなシルエットを表現。温かみのあるニュートラルカラーややさしいパステルトーンをベースに、リボンなどの華やかなアクセントを添えることで、春らしいスタイルに仕上げています。

Double Eagleだからこそ味わえる、特別なブランド体験

今回POP UPを展開するDouble Eagleは、国内外から厳選されたゴルフウェアやギアを取り揃え、ワンランク上のゴルフスタイルを提案するセレクトショップです。

品質やスタイルにこだわる方々が集う洗練された空間だからこそ、Fair Liarのコレクションが持つエレガンスや美しさを、より深くご体感いただける場になると考えています。

そうした魅力あるブランドが集まるDouble Eagle 恵比寿店で、Fair Liarのコレクションをご紹介できることを、大変光栄に思っております。

実際に商品を手に取り、素材の質感やシルエットの美しさ、細部に込めたこだわりまで、ブランドの魅力をぜひ身近で感じてみてください。

ご購入特典としてノベルティキャンペーンも実施

期間中、店頭にてFair Liarの商品をご購入いただいたお客様へ、特別なノベルティをご用意しております。

・ご購入いただいたお客様全員：靴下を1点プレゼント

・3万円以上ご購入のお客様：靴下、ボールセットをプレゼント

・5万円以上ご購入のお客様：靴下、マーカーボールセットをプレゼント

（※ノベルティは数に限りがございますので、あらかじめご了承ください）

春のゴルフシーズンを彩るFair Liarのコレクションを、ぜひこの機会に店頭でご覧ください。皆さまのお立ち寄りを心よりお待ちしております。

【開催概要】

Fair Liar 期間限定 POP UP STORE

開催期間：2026年4月4日(土)～5月24日(日)

開催場所：Double Eagle 恵比寿店(https://maps.app.goo.gl/KHMfEjfT42mZZxPf9)

住所：東京都渋谷区東3丁目9-19 VORT恵比寿maxim 1階

営業時間：11:00～20:00

【会社概要】

会社名：株式会社COENSEN GLOBAL

商標名：Fair Liar JAPAN

メール：info.jp@fairliar.com

URL：https://www.fairliar.jp/