スマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーの製造・販売を行う株式会社PGA（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：黒木 光）は、「3in1 クリーニングキット」を2026年4月15日（水）より発売いたします。

製品概要

■ 1本3役のオールインワン構造「高密度ブラシ」「植毛スポンジ」「クリーナーペン」をコンパクトなスティックに集約。これ1本でデバイスのあらゆる汚れに対応します。■頑固な汚れもしっかり除去耳垢などの固着した汚れを掻き出すペン先と、メッシュ部分を傷つけない高密度ブラシで、安全かつ徹底的に清掃可能です。■デリケートな部分を優しく掃除カメラレンズや液晶画面などの繊細な部分についたホコリも、植毛スポンジがやさしく拭き取ります。■持ち運びに便利なペン型デザインガジェットポーチやポケットに収まるスリムな形状。外出先やオフィスで気になった時に、いつでもどこでもケアできます。■マルチデバイス＆クロス付きイヤホンだけでなくスマホ、タブレット、キーボードなど多機種に使用可能。指紋を拭き取るクリーニングクロスも付属した充実のセットです。

製品画像

発売情報

発売日 ：2026年4月15日（水）参考価格：\980（税込）

主要取扱い店舗

株式会社 ヤマダホールディングス株式会社 ビックカメラ株式会社 ヨドバシカメラ株式会社 ケーズホールディングスその他家電量販店、量販店、雑貨店、スマートフォンアクセサリー専門店等の他、ECサイトでも販売いたします。

株式会社PGA ECサイト

【楽天市場】https://www.rakuten.co.jp/pga-shop/【Yahoo!ショッピング】https://shopping.geocities.jp/pg-a/【Amazon】https://www.amazon.co.jp/stores/PremiumStyle/page/3FA4DEB0-BE23-4399-9692-390EA4D35A7C?ref_=ast_bln【SHOPLIST】https://shop-list.com/women/brand/premiumstyle/【JRE MALL】https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s582

「Premium Style」について

上質で洗練されたデザインを通して、日常をさりげなく格上げすることを目指したブランドです。洋服やアクセサリーのように、iPhoneケースやイヤホンもまた、毎日持ち歩き、身に着ける存在。だからこそ私たちは、何気ない日常の中に“特別”を感じられるプロダクトづくりにこだわります。手にするたびに気分が上がる。身に着けることで、少しだけ自分に誇りが持てる。そんなワンランク上のライフスタイルを提案します。

会社概要

会社名 ：株式会社PGA所在地 ：神奈川県横浜市都筑区桜並木20-5URL ：https://www.pg-a.co.jp/事業内容：モバイル・デジタル機器および関連製品の企画・製造・販売

株式会社PGA 公式SNS

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本商品に関する一般消費者様向け お問い合わせ窓口

株式会社PGA サポートセンターhttps://www.pg-a.co.jp/contact/

本リリースに関するメディア・報道関係者様向け窓口

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