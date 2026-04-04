創業1953年、大阪市平野区に工房を構える革製品メーカー株式会社ニシカゼ（代表取締役：西風勝行）は、長年のOEM製造で培った技術を活かし、自社ブランドとしての取り組みを強化しています。その中心となるのが、保護猫との出会いから生まれた猫雑貨ブランド「bri&gra（ブリ＆グラ）」です。“つくる”だけでなく、“届ける”ものづくりへ。革職人の技術を直接伝える新たな挑戦が、工房から広がり始めています。

【70年の技術を“自分たちの名前で届ける”】

株式会社ニシカゼは1953年創業。学生鞄やビジネスバッグなどのOEM製造を中心に、日本の鞄づくりを支えてきました。長年培ってきた技術を、これからは自分たちの名前で届けていきたい――。そうした想いから、自社ブランドとしての取り組みを強化しています。

【保護猫との出会いから生まれたブランド】

工房で暮らす2匹の保護猫「ブリ」と「グラ」。日々の暮らしの中で猫と過ごす時間が、ものづくりの意味を見つめ直すきっかけとなりました。「人の暮らしを豊かにするものを、自分たちの手で届けたい」その想いから誕生したのが猫雑貨ブランド「bri&gra」です。

【大人が日常で使える“本格的な猫雑貨”】

bri&graでは猫のフォルムを取り入れたショルダーバッグや革小物を展開。長年OEM製造で培った技術を活かし、・軽さ・機能性・耐久性を備えた製品を一点ずつ手作業で仕立てています。“かわいいだけではない”大人が日常で使える猫雑貨として、少しずつ支持を広げています。

【工房から広がる新しいものづくり】

大阪市平野区の工房併設ショップ「bristlegrass（ブリストルグラス）」では、革製品と猫雑貨を同時に展開。製作の現場と商品が同じ空間にあることで、ものづくりの背景を直接感じられる場となっています。また、ブランドでは売上の一部を保護猫団体へ寄付し、猫支援にも取り組んでいます。

■代表コメント

「これまでOEMとして支えてきた技術を、自分たちの名前で届けていきたいと思っています。ブリとグラとの出会いが、“ものづくりの意味”を改めて考えるきっかけになりました。これからは、自分たちの手で価値を伝えていけるよう取り組んでいきます。」株式会社ニシカゼ代表取締役 西風勝行

■会社概要

株式会社ニシカゼ所在地：大阪市平野区長吉長原2-2-60創業：1953年公式サイト：https://nishikaze.infoブランド：bri&gra（ブリ＆グラ）duende（デュエンデ）bristlegrass（ブリストルグラス）

■お問い合わせ

https://nishikaze.info

株式会社ニシカゼ担当：西風勝行TEL：06-6170-2255Email：nishikaze@ace.ocn.ne.jp

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/bristlegrass01//