株式会社アウルコーポレーション（所在地：京都府京丹後市網野町木津253番地）は海の京都と呼ばれる京都府京丹後市・夕日ヶ浦温泉を中心に、政府登録国際観光旅館「佳松苑」をはじめ、「佳松苑 別邸ふうか」「一望館」「はなれ櫂」「雨情草庵」の個性豊かな5つの旅館と、ホテル「HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-」を運営しております。時は四月。雨に潤う丹後の海辺に、やわらかな春の気配が広がる頃となりました。海と山の恵みが豊かなこの季節、「雨情草庵」では丹後但馬の山海の旬に京料理の技と美意識を添えた「海の京料理」をご用意し、四季の移ろいを五感で感じていただけるよう支度を整えております。

詩人が見つめた、丹後の春へ

「春の海 ひねもすのたり のたりかな」丹後にゆかりを持つ俳人、与謝蕪村 が詠んだ、一日中おだやかに揺れる春の海の情景。冬の荒波を越えた春の日本海は、驚くほどやわらかな表情を見せます。詩人の言葉に想いを重ねながら、一年でいちばん美しい海の季節を「雨情草庵」で過ごしませんか。

丹後但馬の旬を映す「海の京料理」

「雨情草庵」の食事は、丹後但馬の山海の旬に京料理の技と美意識を添えた「海の京料理」。春の海の幸は、伊佐木、鰆、あおり烏賊、横輪のほか春鰹など、山の幸は山菜や筍など、春の香り豊かな食材が揃います。素材本来の持ち味を大切に、一品一品を丁寧に仕立て、丹後の季節の移ろいを映す一皿を旅の宴にお届けします。さらに今期は、但馬牛のしゃぶしゃぶを主役にしたコースも誕生。ほどよく脂ののった上質な部位を厳選し、山菜や京野菜とともにお仕立てしております。また、料理に合わせて地酒も豊富にご用意しております。料理長自らが選び抜いた一杯とともに、丹後の味覚をご堪能ください。

新予約システム誕生。メンバー登録で特別価格も

2026年春、佳松苑グループ全館で、予約システムをリニューアルいたしました。現在のご予約は、新予約システムにて受付しております。新システムでは、割引特典やポイント還元などのサービスを拡充し、会員ランクごとに、ご滞在時間をより豊かにする特典をご用意。各旅行サイト経由のご予約より最大20％お得な公式サイト限定プランもございます。なお、現在ご登録いただいている会員様の情報は新予約システムへは引き継がれません。誠に恐れ入りますが、次回、当庵をご予約いただきます際には、あらためて会員登録をお済ませくださいますようお願いいたします。

＜2025年夏リニューアルオープン＞ 竹林に抱かれる、静謐の庵

https://www.489pro-x.com/ja/kasyouengroup/ujousouan/search/

京都・大阪より車で約2時間半。「もう一つの京都 雨情草庵」は、京都府北部の湯処・夕日ヶ浦温泉に佇む大人の隠れ宿。竹林に囲まれた広い敷地には、築160余年の古民家から生まれた特別棟「瑞雨」をはじめ温泉露天風呂付きのはなれ全6棟が静かに点在。姉妹宿「佳松苑」のサウナ付き大浴場や「別邸ふうか」のラウンジテラス、大浴場もご利用可能。丹後の四季と温泉を心ゆくまでお愉しみください。

もう一つの京都 雨情草庵〒629-3241 京都府京丹後市網野町木津247（佳松苑内）URL：https://www.ama-yadori.com/Instagram：ujousouan■予約専用コールセンター受付時間 平日（月～金）10：00～17：00TEL：0772-74-9199

アクセス：車／京都縦貫道・丹後大宮ICより国道312、府道17、国道178経由で約35分電車／京都丹後鉄道・夕日ヶ浦木津温泉駅よる車で約5分（無料送迎有、要予約）

佳松苑グループについて

https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%B8%82%E7%B6%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E6%9C%A8%E6%B4%A5247

京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に7宿を展開する「佳松苑グループ」。多種多彩な特色のある宿の運営をしております。＜夕日ヶ浦温泉＞時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／旅亭櫂／もう一つの京都 雨情草庵＜京丹後市内＞HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）