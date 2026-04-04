【宮城・岩沼】1回3,500円～の東北最安値級！パーソナルジム「リアルボディ岩沼店」が、リバウンドしない“奇跡のメソッド”で地域の健康と美をサポート

株式会社リアルボディRグループ

株式会社リアルボディRグループ（本社：宮城県仙台市）が展開するパーソナルジム「リアルボディ岩沼店」は、1回3,500円～という地域最安値水準の価格設定 と、病院内でも講演会を開催する医学的根拠に基づいた指導 により、多くの支持を集めています。2026年度には20店舗への拡大を予定しており 、東北最大級の店舗数を誇る規模を活かした独自のサービスを展開しています 。

東北最大級の店舗数

岩沼店紹介：https://personalgym-realbody.com/iwanuma/

■ なぜリアルボディが選ばれるのか：3つの強み

1. 業界の価格破壊に挑む「1回3,500円～」の低価格

「パーソナルジムは高額で手が出せない」という常識を覆し、1回3,500円～という仙台・東北エリア最安値を実現しました 。東北最大手として会員数が1,000名を超える規模があるからこそ、広告費や固定費を抑え、高品質なトレーニングを誰もが通いやすい価格で提供できています 。

Googleマップでも高評価多数！Googleクチコミでも高評価

2. 「筋肉を増やしても痩せない」という事実に着目した独自のメソッド

多くのパーソナルジムでは「筋肉を増やして代謝を上げる」ことを目的としています。しかし、女性がダイエット（アンダーカロリー）の環境下で筋肉を増やそうとしても、年間でわずか約1.5kg程度。基礎代謝の増加は1日約20kcal前後に留まります。実は、女性が単に筋トレをしても筋肉は増えづらく、それだけでは痩せられないのが現実です。

そのため、多くの方がつらい食事制限に頼らざるを得なくなりますが、リアルボディのアプローチは全く異なります。

「代謝が下がっている本当の原因」へのアプローチ：

1人1人の骨格や現状の姿勢を分析。本来使えているはずの筋肉を目覚めさせることで、自然と代謝が高まる身体へと導きます。

最短で痩せ、疲れ知らずの身体へ：

眠っていた筋肉が動くことで、最短で結果が出るだけでなく、身体が驚くほど軽く感じられるようになります。

無理な食事制限からの解放： 太らない身体の土台を作るため、リバウンドの原因となる過度な制限は必要ありません。「頑張っているのに痩せない」「どうせまたリバウンドする」と諦めていた方にこそ、この『奇跡のメソッド』を体感していただけます。





リアルボディ体験者様の実績

3. 病院内での講演実績が裏付ける「確かな信頼」

幅広い年齢の方が効果を実感！

リアルボディのトレーナーは、病院内での講演会も担当しており 、生活習慣病予防や基礎代謝向上のメカニズムについて、医療現場での知見に基づいた指導を行っています 。運動初心者の女性を中心に、4年で15店舗まで拡大した実績がその信頼を証明しています 。

医療機関での講演会も開催

■岩沼店 店舗代表 斎藤英太より

以前の私は、体にコンプレックスがありましたが、身体の使い方や食事を見直していく中で少しずつ

自信を持てるようになってきました。「お腹を引き締めたい」「好きな服をきれいに着たい」「おしりを引き上げたい」 身体はやり方次第で少しずつ変わっていきます。

リアルボディではただトレーニングするだけではなく、一人ひとりに合った姿勢や動きのクセを整える“機能改善”をベースに、トレーニングを提供しています。続けやすい方法だからこそ

・ボディラインが変わった・姿勢が良くなった・服の着こなしが変わったと言った声を沢山いただいています。自分も変わりたい、と感じた方はぜひ一度、体験にお越しください。

無理のない範囲で、あなたの一歩をサポートさせていただきます。

岩沼店・店舗代表 斎藤英太







■ 店舗情報：リアルボディ岩沼店

住所：宮城県岩沼市大手町9-6 第一マサキビル1階

駐車場完備...！

主なサービス：完全個室パーソナルトレーニング、食事管理サポート（無料）

対応可能なお悩み：ダイエット、産後ダイエット、膝痛・腰痛の改善、健康維持

お支払い：現金、クレジットカード、PayPay対応

■ 会社概要

会社名：株式会社リアルボディRグループ

本社所在地：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

公式サイト：https://personalgym-realbody.com/

岩沼店WEBサイト：https://personalgym-realbody.com/shop-list/iwanuma/(https://personalgym-realbody.com/shop-list/oroshimachi/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

リアルボディ岩沼店（担当：斎藤）TEL：080-7584-7760

↓公式サイトより無料体験・カウンセリング随時受付中↓



■ 体験申込サイト

https://realbodyn-yoyaku.com/_taiken_form/?_gl=1*1hej1p7*_gcl_au*MTkxNTQ3OTk5NC4xNzczMjIzNTM3*_ga*MTQ2Nzg1MDM5LjE3NTc2NDczMDc.*_ga_FYTXM5B17M*czE3NzUwMTA4MzEkbzE3MCRnMSR0MTc3NTAxMDgzNyRqNTQkbDAkaDA





パーソナルジムリアルボデイRグループ店舗一覧



▽宮城県

■リアルボディ長町店

住所：宮城県仙台市太白区大野田3丁目11-34-103 第二横山ハイツ

■リアルボディ長町駅前店

住所：宮城県仙台市太白区長町3-3-9 39ビルディング303

■リアルボディ泉東口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

■リアルボディ泉西口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央1丁目35-3 ネオハイツ泉中央

■リアルボディ卸町店

住所：宮城県仙台市宮城野区銀杏町35-8 小野ビル3階

■リアルボディ多賀城店

住所：宮城県多賀城市高橋3丁目11-22 鈴木ビル102

■リアルボディ石巻店

住所：宮城県石巻市大街道北1丁目1-16 かじやビル1F

■リアルボディ岩沼店

住所：宮城県岩沼市大手町9-6 第一マサキビル1階

▽山形県

■リアルボディ山形店

住所：山形県山形市あかねヶ丘2丁目16-9 国井商店ビル2階

▽福島県

■リアルボディ郡山店

住所：福島県郡山市駅前2丁目3-9 東京萬ビル301

■リアルボディいわき店

住所：福島県いわき市平大町20-5 小宅テナント2階西

▽青森県

■リアルボディ八戸店

住所：青森県八戸市沼館1丁目2-21 ウエスタンビル2階

▽千葉県

■リアルボディ北習志野店

住所：千葉県船橋市習志野台3丁目18-9 フラワービル2階

■リアルボディ松戸八柱店

住所：千葉県松戸市稔台1丁目1-2 祥城ビル1階

■リアルボディ四街道店

住所：千葉県四街道市四街道2丁目2-7 ラインヴィラ四街道2階

本プレスリリースに記載の内容は、2026年4月1日現在の情報です 。