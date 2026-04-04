【期間限定】ここでしか会えない“イースター衣装の彼”が登場｜星色ステディ春イベント
株式会社リプラグ（本社：東京都港区）は、女性向けリアルチャット型恋愛シミュレーションゲーム『星色ステディ』において、2026年4月4日（土）より期間限定イベント「イースターイベント」を開催いたします。
本イベントでは、人気キャラクターたちがイースターをテーマにしたオリジナル衣装で登場。
ここでしか体験できない特別なシチュエーションと会話を通じて、より深い没入型の恋愛体験をお楽しみいただけます。
EasterEvent2026
■ イースターイベント概要
・開催期間：2026年4月4日（土）～2026年4月8日（水）
イベント期間中、キャラクターたちは春らしいイースター仕様の装いで登場し、通常とは異なる特別な会話や演出が解放されます。
■ 限定衣装 × 限定シナリオ
本イベントのために制作された完全オリジナルのイースター衣装は、キャラクターごとの個性を活かした特別デザイン。
さらに、衣装に合わせた限定シナリオも用意されており、ユーザーとの距離がより一層近づく演出となっています。
「今日は特別な日だから、君と一緒に過ごしたくて──」
そんな甘く特別なやり取りを、リアルタイムチャットで体験いただけます。
■ 『星色ステディ』とは
HOSHIIRO STEDY
『星色ステディ』は、個性豊かなキャラクターたちとリアルタイムで会話ができる、女性向け恋愛シミュレーションゲームです。
ユーザーの言葉に対してリアルに返答が届くことで、まるで本当に誰かと恋愛しているかのような体験を提供します。
・自由入力によるリアルチャット
・出会い編から恋人編へと進むストーリー構成
・声優によるボイスコンテンツ
など、従来の恋愛ゲームとは一線を画す没入感が特徴です。
■ 今後の展開
『星色ステディ』では、季節イベントや新キャラクターの追加など、ユーザー体験をさらに深めるコンテンツの拡充を予定しております。
今後も「現実と幻想の境界を超える恋愛体験」を提供してまいります。
■ サービス概要
タイトル：星色ステディ
ジャンル：チャット型恋愛シミュレーションゲーム
URL：https://hoshikare.jp
価格：基本無料（ゲーム内課金あり）
公式SNS
X：https://x.com/hoshiirosteady
YouTube：https://www.youtube.com/@hoshiirosteady
対応機種：
・PC（windows7以降）
・Mac（MacOS v10.12以降）
・iPhone（iOS 11以降）
・Android（Android 8.0以降）
対応ブラウザ：
・Google Chrome（最新版）
・Safari（最新版）
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