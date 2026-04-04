【期間限定】ここでしか会えない“イースター衣装の彼”が登場｜星色ステディ春イベント

株式会社リプラグ

株式会社リプラグ（本社：東京都港区）は、女性向けリアルチャット型恋愛シミュレーションゲーム『星色ステディ』において、2026年4月4日（土）より期間限定イベント「イースターイベント」を開催いたします。

本イベントでは、人気キャラクターたちがイースターをテーマにしたオリジナル衣装で登場。

ここでしか体験できない特別なシチュエーションと会話を通じて、より深い没入型の恋愛体験をお楽しみいただけます。

EasterEvent2026■ イースターイベント概要

・開催期間：2026年4月4日（土）～2026年4月8日（水）

イベント期間中、キャラクターたちは春らしいイースター仕様の装いで登場し、通常とは異なる特別な会話や演出が解放されます。

■ 限定衣装 × 限定シナリオ

本イベントのために制作された完全オリジナルのイースター衣装は、キャラクターごとの個性を活かした特別デザイン。

さらに、衣装に合わせた限定シナリオも用意されており、ユーザーとの距離がより一層近づく演出となっています。

「今日は特別な日だから、君と一緒に過ごしたくて──」

そんな甘く特別なやり取りを、リアルタイムチャットで体験いただけます。

■ 『星色ステディ』とは

HOSHIIRO STEDY

『星色ステディ』は、個性豊かなキャラクターたちとリアルタイムで会話ができる、女性向け恋愛シミュレーションゲームです。

ユーザーの言葉に対してリアルに返答が届くことで、まるで本当に誰かと恋愛しているかのような体験を提供します。

・自由入力によるリアルチャット

・出会い編から恋人編へと進むストーリー構成

・声優によるボイスコンテンツ

など、従来の恋愛ゲームとは一線を画す没入感が特徴です。

■ 今後の展開

『星色ステディ』では、季節イベントや新キャラクターの追加など、ユーザー体験をさらに深めるコンテンツの拡充を予定しております。

今後も「現実と幻想の境界を超える恋愛体験」を提供してまいります。

■ サービス概要

タイトル：星色ステディ

ジャンル：チャット型恋愛シミュレーションゲーム

URL：https://hoshikare.jp

価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

公式SNS

X：https://x.com/hoshiirosteady

YouTube：https://www.youtube.com/@hoshiirosteady

対応機種：

・PC（windows7以降）

・Mac（MacOS v10.12以降）

・iPhone（iOS 11以降）

・Android（Android 8.0以降）

対応ブラウザ：

・Google Chrome（最新版）

・Safari（最新版）

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