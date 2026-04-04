【期間限定】ここでしか会えない“イースター衣装の彼”が登場｜星色ステディ春イベント

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株式会社リプラグ

株式会社リプラグ（本社：東京都港区）は、女性向けリアルチャット型恋愛シミュレーションゲーム『星色ステディ』において、2026年4月4日（土）より期間限定イベント「イースターイベント」を開催いたします。


本イベントでは、人気キャラクターたちがイースターをテーマにしたオリジナル衣装で登場。
ここでしか体験できない特別なシチュエーションと会話を通じて、より深い没入型の恋愛体験をお楽しみいただけます。



EasterEvent2026

■ イースターイベント概要

・開催期間：2026年4月4日（土）～2026年4月8日（水）


イベント期間中、キャラクターたちは春らしいイースター仕様の装いで登場し、通常とは異なる特別な会話や演出が解放されます。


■ 限定衣装 × 限定シナリオ

本イベントのために制作された完全オリジナルのイースター衣装は、キャラクターごとの個性を活かした特別デザイン。
さらに、衣装に合わせた限定シナリオも用意されており、ユーザーとの距離がより一層近づく演出となっています。



「今日は特別な日だから、君と一緒に過ごしたくて──」



そんな甘く特別なやり取りを、リアルタイムチャットで体験いただけます。


■ 『星色ステディ』とは


HOSHIIRO STEDY

『星色ステディ』は、個性豊かなキャラクターたちとリアルタイムで会話ができる、女性向け恋愛シミュレーションゲームです。



ユーザーの言葉に対してリアルに返答が届くことで、まるで本当に誰かと恋愛しているかのような体験を提供します。



・自由入力によるリアルチャット
・出会い編から恋人編へと進むストーリー構成
・声優によるボイスコンテンツ



など、従来の恋愛ゲームとは一線を画す没入感が特徴です。


■ 今後の展開

『星色ステディ』では、季節イベントや新キャラクターの追加など、ユーザー体験をさらに深めるコンテンツの拡充を予定しております。
今後も「現実と幻想の境界を超える恋愛体験」を提供してまいります。


■ サービス概要

タイトル：星色ステディ


ジャンル：チャット型恋愛シミュレーションゲーム


URL：https://hoshikare.jp


価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


公式SNS


X：https://x.com/hoshiirosteady


YouTube：https://www.youtube.com/@hoshiirosteady



対応機種：


・PC（windows7以降）


・Mac（MacOS v10.12以降）


・iPhone（iOS 11以降）


・Android（Android 8.0以降）


対応ブラウザ：


・Google Chrome（最新版）


・Safari（最新版）



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