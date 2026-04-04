天野タケル 個展開催のご案内　TAKERU AMANO SOLO EXHIBITION at KOMIYAMA TOKYO G

株式会社 小宮山書店

KOMIYAMA TOKYO G では 4月9日（木）より、天野タケルによる個展を開催いたします。

会期

2026年 4月9日（木）～ 5月3日（日）

時間

12:00～18:30（平日・土曜）

12:00～17:30（日曜・祝日）

休廊

火曜・水曜

会場

KOMIYAMA TOKYO G

東京都千代田区神田小川町 3-20-4

第2龍名館ビル 1F D 〒101-0052

入場無料

お問い合わせ

電話番号 03 6811 7355

メール gallery@book-komiyama.co.jp

プロフィール

天野タケル（あまの たける）

1997年よりNYにて版画などを4年間学び、東京を拠点に活動。絵画と彫刻をベースに、クラシックな美術と現代のポップカルチャーを融合した「NEW ART」という独自の表現が国内外で評価されている。アイコニックな「Venus」をはじめ、静物やランドスケープも描き、パリ、アムステルダム、香港、NYなど世界各都市で作品を発表。素材は、アクリルの他スプレーによる作品やオブジェの制作など、自在な進化を続けている。

TAKERU AMANO SOLO EXHIBITION

Date: Thursday, 9 April - Sunday, 3 May, 2026

Venue: KOMIYAMA TOKYO G

3-20-4 Kanda Ogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Ryumeikan Bldg. 2, 1F D

Opening Hours: 12:00 - 18:30

Sunday 12:00 - 17:30

Closed on Tuesday and Wednesday.

Entrance Free

PROFILE

Takeru Amano

Tokyo-based painter. After 4 years of studying art and prints in NY, Amano has been presenting his mixed style in homage to both pop and classic art, which is well regarded as “NEW ART.” With the most notable series of “Venus,” his works of portraits and still life paintings are exhibited in Paris, Amsterdam, Hong Kong, NY and Tokyo.