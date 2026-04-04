ゲーム開発を手がける株式会社エイプリル・データ・デザインズ（本社：東京都世田谷区。代表取締役：濱田功志。以下、エイプリル。）は、ブラウザで手軽に楽しめる多人数参加型学園コミュニティ「キャラフレ」(https://charafre.net)にて『お花見イベント』を開催することをお知らせします。

キャラフレ ２０２６『お花見イベント』

ゲームセンター『花そろえ』

https://charafre.nethttps://apps.apple.com/jp/app/id818971668https://play.google.com/store/apps/details?id=aprildd.charafre&hl=ja

２０２６年４月４日（土） １７：００～ ４月１９日（日）いっぱい

『キャラフレ』では、季節に合わせたミニゲームを多数配信しています。「お花見」シーズンに合わせて公開されるのは、桜のパネルを入れ替えて消すミニゲーム『花そろえ』。チャレンジする難易度に応じて、寮やマンションのテーブルに飾れる「さくらおにぎり」「さくらパフェ」、桜モチーフのアバターアイテム「さくら花びらピアス」「さくらリースブローチ」、体力回復アイテムの「さくらチョコ」などがもらえます。

フォトスタジオ『花見』

２０２６年４月４日（土） １７：００～ ４月１９日（日）いっぱい

記念写真の背景にぴったりの季節の風景が楽しめる「フォトスタジオ」には、お花見シーズン限定の『花見』スタジオが登場です。今年も『花見』スタジオでは、事務のお姉さんとゲームチャットで話しかけることができ、選択肢によってアイテムがプレセントされます。翔栄町の桜とは一味ちがった桜の絶景と、お姉さんとの会話をお楽しみください。

キャラフレとは

『キャラフレ』は、webブラウザで動作する学園生活コミュニティゲームです。プレイヤーはオンライン上の仮想学園、『翔愛学園』の生徒となり、ゲーム内のキャラクターや、ゲームに参加する他のプレイヤーとの出会いを通じて、学園生活を疑似体験することができます。 webブラウザで動作するため、特別なアプリケーションをインストールする必要が無く、ノートPCやタブレット、スマートフォンでも快適に遊ぶことができます。

キャラフレの特徴

https://charafre.net

・「多人数同時参加型2Dアドベンチャーゲーム」という、独自システムを開発・採用。 2Dアドベンチャーゲームのシステムと多人数参加型オンラインゲームのシステムを融合。 ・“天使の羽”を集め、無料ポイントと交換。 ・チャット未経験者でもコミュニケーションを楽しめるゲームチャット。 ・豊富で個性的な登場人物。 ・たくさんの髪型や表情、細かく描き込まれたコスチュームなどで個性を演出。

タイトル概要

サービス名称：キャラフレ URL：https://charafre.net 対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、FireFox等主要なブラウザに対応 価格：基本無料プレイ・アイテム課金 開発：株式会社エイプリル・データ・デザインズ