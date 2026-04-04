【フランス語学習者を応援！】カフェトーク、DELF DALF合格で5,000ポイント（5,500円税込相当）進呈！「フランス語検定受験対策モニター」大募集！

株式会社スモールブリッジ

世界92カ国以上の講師と140カ国以上の生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年4月4日、フランス語公認資格「DELF（フランス語学習一般ディプロム）/ DALF（フランス語上級学習ディプロム）」の合格者を対象にレッスンポイントをプレゼントする「DELF DALF受験対策モニター」募集を開始いたしました。

DELF DALFスペイン語検定挑戦者を応援するキャンペーン

カフェトークのDELF DALF受験対策モニター

キャンペーン名：DELF DALF合格で5,000ポイント進呈！「フランス語検定試験受験対策モニター」大募集！

申し込み方法：特設ページにてエントリー

エントリー期間：2026年4月6日～2026年6月5日

特典内容：合格通知提示と対策受講の感想レポート提出で5,000ポイントのお祝いをプレゼント

申請方法：メール

特設ページURL：https://cafetalk.com/campaign/page/?c=delfdalf-goukaku-campaign2026&lang=ja(https://cafetalk.com/campaign/page/?c=delfdalf-goukaku-campaign2026&lang=ja)

詳細を見る :https://cafetalk.com/campaign/page/?c=delfdalf-goukaku-campaign2026&lang=ja

フランス政府認定の国家資格であるDELF/DALFは、一度取得すれば更新の必要がない一生モノの資格として、フランス語学習者にとって最高峰の目標です。 カフェトークでは、試験対策に特化した経験豊富な講師が多数在籍しており、日々多くの受講者が合格に向けて励んでいます。本キャンペーンは、そんな学習者の努力を称え、さらなる語学力の向上を後押しすることを目的としています。

カフェトークのスペイン語レッスンの特徴

「書く・話す」の徹底対策： 独学が難しい「作文（Production ecrite）」や「口頭試問（Production orale）」を、プロの講師が細かく添削・指導します。

DALF C1/C2にも対応： 高度な論理的思考が求められる上級レベルに対応可能な、高学歴・指導経験豊富な講師が多数在籍。

好きな時間に、1回から受講可能： 忙しい社会人や学生でも、ライフスタイルに合わせてマンツーマンの効果的な学習を継続できます。

フランス語レッスン一覧はこちら(https://cafetalk.com/lesson/search/?bt=qUwjaYcqaM&ct=B3zQoxQVQd&s_opts%5Btutor_lang%5D=&s_opts%5Bsearch_text%5D=&s_opts%5Bminprice%5D=0&s_opts%5Bmaxprice%5D=5100&s_opts%5Btutor_origin%5D=&s_opts%5Btutor_residence%5D=&s_opts%5Bavailability%5D=&st=&rc=)

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com