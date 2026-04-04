第38回「江戸切子新作展」を銀座で開催中 表現と職人の多様化と課題への取り組み

江戸切子協同組合「第38回 江戸切子新作展」受賞作品

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江戸切子協同組合は、明日4月5日(日)までGinzaNovo（旧：東急プラザ銀座）にて「第38回 江戸切子新作展」を開催しております。

本展は、江戸切子職人による技術とデザインを競う作品コンテストで、若手育成と伝統工芸士への登竜門です。また職人による多種多彩な江戸切子の販売や、切子体験指導も実施。

職人自らが販売・体験に参画する場を通じて、産地が抱える様々な課題解決を図っています。

会場の作品は写真撮影が可能（商用利用禁止）。精緻なカットによる切子ガラスの輝きと魅力をご自身の視点でお楽しみいただけます。

本日4日(土)は21時まで開場。特別協力、藤巻百貨店((株)caramo)。

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【「江戸切子新作展」とは 背景と意義】

1989年に始まった本展は、東京都の伝統工芸品指定を機に、職人の表現や技術向上と、その江戸切子の発信を促す場としても歩んでまいりました。

ライフスタイルや市場環境の変化等により、職人が下請けとして加工に技量を提供する業態だけでは、事業を成り立たせることが難しい状況が進んできました。

本展は、江戸切子職人が作品に取り組み発表する機会の提供を通じ、伝統工芸士等を目指す職人たちの登竜門として、また作り手が使い手と直接つながりを持つ販路の重要な機会としても機能しています。

昨年の組合による調査では業界の半数以上の工房が、何らかの自主的な販売活動を行うまでに変化しております。

【本年度受賞作品】

開催に先立ち実施された審査会にて、本年度の受賞作品7点が以下の通り決定いたしました。

会場では、受賞作のほか出品全作品を展示しております。

1位 経済産業省大臣官房商務・サービス審議官賞

「共生」(きょうせい) 山王丸 まゆみ (ミツワ硝子工芸 草加市)

2位 経済産業省 関東経済産業局長賞

「太極の舞」(たいきょくのまい) 島田 佳学 (鍋谷グラス工芸社 大田区)

3位 東京都知事賞

「飾り皿 「日暈」」(かざりざら「にちうん」) 篠崎 翔太 (篠崎硝子工芸所 江東区)

4位 江東区長賞

「漣」(さざなみ) 山田 のゆり (ミツワ硝子工芸 草加市)

5位 東京都産業労働局長賞

「泡沫の泉」(うたかたのいずみ) 浅野 真吾 (ミツワ硝子工芸 草加市)

6位 江東区議会議長賞

「菱連菊文大鉢」(ひしれんぎくもんおおばち) 根本 幸昇 (根本硝子工芸 江東区)

7位 グラスウェアータイムス社 奨励賞

「海牛」(うみうし) 但野 颯音 (但野硝子加工所 江東区)

また、審査後の特別賞選出はこちら。

会場による GinzaNovo賞

「俗」 (ぞく) 渡部 聖也 (ミツワ硝子工芸 草加市)

一般からのWEB投票による 「藤巻百貨店賞」

「菱連菊文大鉢」(ひしれんぎくもんおおばち) 根本 幸昇 (根本硝子工芸 江東区) ※6位作品

◇新作展・受賞トピック

・出品作品総数26点。

・第1位作者 経歴

山王丸 まゆみ

秋田県出身。

ミツワ硝子工芸(埼玉県草加市)所属。

本展の第1位は、2年前の第36回(女性初の1位)に続き、2度目の獲得。

・女性の職人作品が第1位を獲得するのは、3年連続で3回目。

・9年連続でミツワ硝子工芸(埼玉県草加市)所属職人が、第1位を獲得。同工房は、若手職人育成に実績を挙げています。

・都知事賞の篠崎 翔太(江東区・篠崎硝子工芸所)作は、審査結果発表前に実施した出品職人たちによる互選投票にて1位となった作品。

・初入賞は2名。浅野 真吾(ミツワ硝子工芸 草加市)と但野 颯音 (但野硝子加工所 江東区)。

・本年出品の最年少は、22歳で初出品の2名。そのうち但野 颯音は、初出品・初入選の7位。

・根本 幸昇(江東区・根本硝子工芸)の入賞は、6年連続。

・女性職人の出品は9点で、過去最多タイ。(うち受賞3点)

作品展示

【江戸切子の現在地：次世代の育成と直面する課題】

伝統工芸江戸切子産地では今、さまざまな変化と課題に直面しています。本展は、その解決にも取り組む機会です。

次世代職人の台頭と多様化

コロナ禍において、ベテラン職人らの引退や廃業が続き、職人数が再び減少に転じました。他方で、コンテンツ産業や異業種とのコラボレーション制作、インバウンド・海外向けを含む販路開拓を進めつつ、職人の育成に注力した工房もございます。

本展では、コロナ禍に学生時代を過ごした20代前半の若手職人たちも出品。現在20代の職人の男女比は、ほぼ均等となっております。

また、今回のコンテストの女性職人による作品出品数は、9点（全体の約3分の1）と昨年に並ぶ最多タイ。最優秀賞も3年連続で女性の職人作品が受賞いたしました。

この他、異業種からの転職等を始め、職人の多様化が進んでおり、伝統に新しい感性が吹き込まれています。

模造品・偽装品への対策

近年、不当な模造品・偽装品流通が確認されています。当組合では、消費者の皆様に安心してお買い求めいただけるよう、登録商標でもある「江戸切子」の適切な管理とルールへの取り組みを進めています。

本展では、正規の職人たちが自ら展示・販売・体験を提供する場を通じて、「本物」の価値と魅力を直接お伝えしております。

ネット連携

「"日本の逸品"のみを厳選したWebセレクトショップ」藤巻百貨店(渋谷区神宮前。(株)caramo、代表取締役社長:中村亮)特別協力により、2018年以来銀座で開催。ネット発信連携で、会場にお越しいただけない方にも魅力を発信しています。

国際情勢による素材高騰やサプライチェーンへの影響

近年の不安定な国際情勢を受け、ガラス素材を制作いただく吹きガラス工房・工場では、原材料費や光熱費の増大等もあって素材は値上がりしています。

さらに直近では、金を用いてピンク色に発色する「金赤（きんあか）」の値上げ通知や、割付け・下書き等で制作に使用する油性マーカーを落とすための溶剤（シンナー等）の入手にも課題が生じ、伝統工芸のものづくりの現場にも影響がございます。

【本日4月4日（土）は21時まで開催／作品の撮影可能】

開催中日となる本日4月4日（土）は、21時まで開場しております。

会場のGinzaNovo（旧：東急プラザ銀座）は、地下鉄銀座駅と地下コンコースで直結しており、あいにくの天候でも濡れることなくご来場いただけます。

会場の作品は写真撮影が可能です。（商用利用禁止）

ぜひお立ち寄りいただき、光り輝く江戸切子の世界をご自身の目で、またカメラやスマートフォンに収めてお楽しみください。

販売コーナー

開催概要

「第38回江戸切子新作展」 ～第8回江戸切子桜祭り2026～

・日時 2026年4月3日（金）～4月5日（日）11時～21時 ※最終日5日は18時まで

・会場 GinzaNovo（旧：東急プラザ銀座） 3F 特設会場 東京都中央区銀座5-2-1

・主催 江戸切子協同組合

・後援 経済産業省 関東経済産業局 東京都 江東区

・特別協力 藤巻百貨店((株)caramo)

・入場料 無料

・企画

江戸切子新作展 出品作品展示

伝統工芸士作品展示

江戸切子ワークショップ(体験教室)

工房・職人江戸切子展示販売

江戸切子紹介動画放映

・イベント詳細 藤巻百貨店特設サイト https://fujimaki-select.com/edokiriko.html

[本リリースに関するお問い合わせ先]

江戸切子協同組合

〒136-0072 東京都江東区大島2丁目40番5号

事務局(平日):

TEL 03-3681-0961

FAX 03-3681-1422

HP https://www.edokiriko.or.jp/

[イベント・江戸切子桜祭りに関わるお問い合わせ先]

株式会社 caramo（藤巻百貨店）

お問い合わせは広報担当まで

TEL 03-6434-1099

FAX 03-6434-1089

E-mail info@fujimaki-select.com